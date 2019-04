Mötesplatsen – För föreningslivet och kulturen

TORSDAG 25 APRIL

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Ung företagsamhet De la Gardiegymnasiet- provsmakning 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Meteorolog Klas Öhman talar väder.

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

17.00 Avengers: Endgame 11 år

18.00 After, 7 år

20.30 Avengers: Endgame 11 år

20.30 Jurtjyrkogården, 15 år

FREDAG 26 APRIL

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

14: Minnesträning, vi välkomnar till en eftermiddag där vi tillsammans i små grupper eller enskilt tränar minnet i form av klurigheter och frågesport. Fika finns att köpa!

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

11.00 Arctic, 11 år

11.00 Fågelfångarens son, 7 år

13.15 Den siste gentlemannen, 7 år

13.30 Ovan Babylon, 11 år

15.30 Drömparken, 7 år

15.30 The Brink, 15 år

17.30 Avengers: Endgame, 11 år

18.00 Hjärter dam, 15 år

18.00 Röda Kvarn After, 7 år

20.30 Röda Kvarn Jurtjyrkogården, 15 år

21.00 Avengers: Endgame, 11 år

21.00 The Curse of La Llorona, 15 år

LÖRDAG 27 APRIL

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

8-11 Jarlehus vid Rackeby: ornitolog Jonas Lind guidar på fågelrika och historiska marker. Samling Volvoparkeringen Hallgatan för samåkning. Icke medlem 40:-. Medtag matsäck, beräknad hemkomst cirka 14. Anmälan: Pamela Birgersson, gärna sms 072- 3006822 eller Lennart Andersson 0703-655727 (gärna sms)

Hospice Gabriel jubilerar i Stadsträdgården

10-14: Underhållning, fika, hoppborgar m m.

11: Gå för Hospice. Promenad utmed Lidan. Valfri startavgift.

12-15: Öppet hus i Hospice Gabriel

13: Lisa Ajax underhåller på Dina-scenen

Nicolaikyrkan jubileumskonsert

18,30: Peter Johansson och Marika Willstedt.

Folkrace

10-16 Lidköpings Motorstadion: skaraborgscupen deltävling 1. Entré 60:-. Arr: Vara Motorklubb.

Roadmasters

14 Lokalen Fiskaregatan 9: medlemsmöte om bl a: cruising i juni och sommaraktiviteter. Aktiva och nya medlemmar välkomna.

Konsert

17 Vänermuseet: Träflöjter & Luta med Kristtine West och Anders Ericson. Arr: Lidköpings Konsertförening. Entré 150:-

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 Norra Torngatan 1: My Quiet Companion: 80-talsbarn

Konsert

19,30 De la Gardieskolans aula: Glenn Miller Scandinavian Orchestra. Biljetter: Turistbyrån tel 20020

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

15.00 Dumbo, 7 år

17.30 Avengers: Endgame, 11 år

17.30 Fågelfångarens son, 7 år

18.00 Röda Kvarn After, 7 år

20.00 Hjärter dam, 15 år

20.30 Röda Kvarn Jurtjyrkogården, 15 år

21.00 Avengers: Endgame, 11 år

SÖNDAG 28 APRIL

Tågsläpp vid Skara–Lundsbrunns Järnvägar

10-16 Lokstallarna Vallgatan, Skara: Efter en lång vinter får Lok och vagnar komma ut ur Lokstallet för att möta en ny sommarsäsong. Möjlighet att få åka i ett lok på bangården. Öppet hus i järnvägsmuseet. Kaffe.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé med HjärtLung

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Dambridgeklubben

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

14 Norra Torngatan 1: Konst i Lidköping del 1, studiecirkel.

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

16.00 Drömparken, 7 år

16.00 Dumbo, 7 år

18.00 Avengers: Endgame, 11 år

18.30 Hellboy, 15 år

MÅNDAG 29 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10: Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Demonstration i Götene: Rädda folkets hus i Hällekis

17,30 utanför kommunhuset: arr Hällekis folkets Husförening och Falkängens handlare

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

17.00 Avengers: Endgame, 11 år

17.30 Den siste gentlemannen, 7 år

19.45 After, 7 år

20.30 Avengers: Endgame, 11 år

TISDAG 30 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass

14: Valborgsmässoafton! Seniorsingers, sång- & musikgrupp, välkomnar er alla och våren med sång & musik. Fika finns att Köpa!

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30 OBS, utomhus!

Valborgsmiddag kl. 12:00 och 14:00

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

17.30 Arctic, 11 år

18.00 Avengers: Endgame, 11 år

19.45 After, 7 år

ONSDAG 1 MAJ

Paprikaloppet

10,30 Rådåsgården (första start): Löpning för barn, tre olika banor anpassade för barns ork och vilja. Arr Lidköpings VSK och Ica Hjertberg.

LVSK-sprinten

11 Råda Vy: LVSK-sprinten

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

16.00 Avengers: Endgame, 11 år

16.30 Drömparken, 7 år

18.30 Hjärter dam, 15 år

19.30 Avengers: Endgame, 11 år

TORSDAG 2 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Invigning av glassförsäljning kl 14:30-16:00

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Café Läckerheten: Jönn igen.

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

17.30 Shazam!, 11 år

18.00 Avengers: Endgame, 11 år

20.15 The Brink, 15 år

FREDAG 3 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

SÖNDAG 5 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidk. bridgeklubb

MÅNDAG 6 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittyoga kl. 10:30-11:30

William telefoni kl. 14:00-15:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Lidköpings Folkets Husförening

18,30 Folkets Hus: Årsmöte

TISDAG 7 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mogna män

ONSDAG 8 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Lunchbuffé kl. 12:00-13:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Glasscafé kl. 14:30-16:00

Sångstund med kyrkan kl. 14:30-16:00

Stadsvandring: Västra hamnen och dess industrier

15 Samling Vänermuseets entré: Vänermuseet arrangerar en vandring bland industrihistoriska byggnader i trakten av Västra Hamnen. Fri entré.

Kvällsvandring på Halla vandringsled, Kinnekulle

18 Samling vid Volvoparkeringen, Hallgatan för samåkning. Pris: 20 kr medlem/ 40 kr icke medlem. Ta med kvällsfika. Anmälan till Pamela Birgersson gärna sms 072-3006822 eller Lennart Strandhag 070-7154301 senast 5 maj. Naturreservatet Halla ingår i nätverket Natura 2000. Vandringsleden går förbi Lasses grotta, där vi startar vår vandring. Fikat intar vi efter vandringen. Vi går ca 6 km. Arr: STF Lidköping

Lidköpings Släktforskarförening

18,30 Wennerbergsgården: Olle och Arne Jacobsson berättar om Elisabeth Gustavsdotter – en ruskig historia.

TORSDAG 9 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30 (avslutning)

Lättgympa kl. 13:30-14:00 Sandra Mattsson P-appen kl 14:30-16:00

FREDAG 10 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

LÖRDAG 11 MAJ

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

14 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Familjeföreställn ing fr 4 år – Mamma Mu och Kråkan.

SÖNDAG 12 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidk. bouleklubb

Körverket om män – Hjässan är kal

13 Karlqvist´s Smide. Volvo skövdes manskör..

MÅNDAG 13 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Syn & hörsel och våffelcafé kl. 14:30-16:00

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 14 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

Musikcafé med Kenneth Holmström kl. 14:30-16:00

ONSDAG 15 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Må bra dag med Dlg elever kl. 10:00-12:00 Föranmälan på Solhaga 2-8/5

Glasscafé kl. 14:30-16:00

Den misstänkte orientalisten

18,30 Biblioteket: Bengt Knutsson, bördig från Kålland, verksam i Lund, berättar. Info 770050.

TORSDAG 16 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Vårpromenad till stadsträdgården med kaffekorg kl. 10:00

Lättgympa kl. 13:30-14:00

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Café Läckerheten – Vismakarna med melodier och schlagers från 1940-1970-talen.

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Stenhusbacken: Vandring med guide Anneli Nitenberg. Ta med egen fika, vid regn inställt.

FREDAG 17 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

LÖRDAG 18 MAJ

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

8,15 Samling Volvoparkeringen Hallgatan: Båtresa (två avgångar från Spiken) till och vandring på Lurö med Kicki Rask som berättar om sin barndoms Lurö. Besök vid skolan, tegelbruket och klostret. Lunch på STF:s vandrarhem vid gamla gården Stenstaka. Vandring cirka 10 kilometer. Återkomst till Lidköping cirka 20. Pris guidning, båtresa och lunch 600:- (icke medlem 700:-). Anm till Lennart Andersson 0703-655 727 eller Inger Alteryd 0703-380 389. Sista anmälningsdag: 10 maj

SÖNDAG 19 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Vinninga PRO

MÅNDAG 20 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 21 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Afternoon tea i Solhagas trädgård kl. 14:30-16:00

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

ONSDAG 22 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Barbro Larsson- kommundietist föreläser kl. 14:30-16:00

Glasscafé kl. 14:30-16:00

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Vänermusei Vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Läckö slott: Malena Kindberg visar och berättar om slottets historia kl 18,30 på borggården.

Lästips

18,30 Biblioteket: Personalen ger lästips för hängmattan.

TORSDAG 23 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Samling 18,15 vid Läckögrillen för utfärd till Trellevarvet som visar nya torrdockan.

FREDAG 24 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

After 65 kl. 16:00-18:00

SÖNDAG 26 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé bakelse kl. 14:30-16:30 SKPF

Allmänna val

Val till EU-parlamentet

MÅNDAG 27 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 28 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30 (våravslutning)

PRO Lidköping

14 Folkets Park: Månadsmöte. 2xWedebrand underhåller

ONSDAG 29 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Glasscafè kl. 14:30-16:00

Våravslutning med kyrkans sångstund kl. 14:30-16:00 (höstuppstart 18/9)

TORSDAG 30 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

5-års jubileum med underhållning av Robert Gärdefors mm.

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Folknykterhetens dag – Cool Candys.

FREDAG 31 MAJ

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

MÅNDAG 3 JUNI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 4 JUNI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Sandins

FREDAG 7 JUNI

Studentbal

Gamla Stadens torg

LÖRDAG 8 JUNI

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

10-14 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Studiecirkel – konst i Lidköping.

MÅNDAG 10 JUNI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TORSDAG 13 JUNI

Skolavslutning

Tun skola, Saleby skola, Lilleskog skola och Sjölunda skola. Kvällsavslutning. Övriga skolor 14 juni.

FREDAG 14 JUNI

Skolavslutning

MÅNDAG 17 JUNI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

ONSDAG 19 JUNI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Hembygdsgården: Midsommarfirande. Korv finns att köpa, eller ta med egen fika. Joakim Wedebrand medverkar, vid regn inställt.

MÅNDAG 24 JUNI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TORSDAG 27 JUNI

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Midsommarfest. Anm senasst 25/6 med sms till 072-201 61 07.

Konsert

Stadsträdgården: Lisa Miskovsky med band

MÅNDAG 1 JULI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

MÅNDAG 8 JULI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 9 JULI

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Sommarfest anm senast 5/7 med sms till 070-745 46 33.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

MÅNDAG 15 JULI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

MÅNDAG 22 JULI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TORSDAG 25 JULI

Klassisk Konsert

19 Stadsträdgården/reserv S:t Nicolai: Skallsjö sommarorkester.

FREDAG 26 JULI

Konsert

19,30 Rörstrand: Sven Ingvars och Anna Bergendahl.

MÅNDAG 29 JULI

Drive-In Bingo

19 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TISDAG 30 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

MÅNDAG 5 AUGUSTI

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF.

TORSDAG 8 AUGUSTI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Rackeby-Skalunda hembygdsgård: Besök i Fornminnesföreningen Rackeby Skalunda hembygdsgård. Ta med egen fika.

LÖRDAG 10 AUGUSTI

Konsert

Folkets Park: The Real R n´R Party – Refreshments & Playtones

MÅNDAG 12 AUGUSTI

Drive-In Bingo

18,30 Gamla Vinninga IP: Kassorna öppnar 17. Arr: Lidköpings AS, Lidköpings FK och Vinninga AIF. Säsongsavslutning.

ONSDAG 21 AUGUSTI

Vänermusei Vänner

18 Lidköpings Norra kyrkogård: Lidköpingsprofiler från förr – Adrian Taleny gör historisk genomgång.

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Vänermusei vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Årnäs bruk museum och borg: Roland Nordh guidar med start vid Årnäs museum 18,45.

ONSDAG 23 OKTOBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: berättarkväll: Kloster i Västergötland – Maria Wretemark berättar.

ONSDAG 20 NOVEMBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll; Gamla Lidköping. Anna Nyqvist Thorsson och Anneli Nitenberg berättar om utgrävningar. Fika.

