62.788 gick på bio 2018 – nu väntar gårdsbio

Publicerad onsdag, 24 april 2019, 11:18 av Björn Smitterberg

För hög ljudvolym kan medföra färre biobesökare.

Det är en av slutsatserna som dragits vid Folkets Hus efter publikundersökningar förra året, och som nu redovisas i verksamhetsberättelsen inför årsmötet den 6 maj.

Folkets Husföreningen i Lidköping visade förra året i genomsnitt 15,5 filmer per vecka, en liten ökning. Antalet föreställningar totalt minskade något på grund av att Röda kvarn inte var tillgänglig så som 2017.

Den film som drog flest besökare 2018 var ”Mamma Mia – Here we go again!” som liockade 7.294 att köa biljett.

En ny – och ovanlig rutin – infördes under 2018 när det gäller att välja filmer till repertoaren. Personalen och styrelsen samlades för att gå igenom de trailrar – reklamfilmer – som görs för kommande filmer. Och utifrån detta valdes sedan de filmer ut som visats.

Folkans biografer används ju även för direktsända eller inspelade föreställningar från stora operahus och teaterscener. Det kan vara opera, balett, rockkonserter och allt möjligt. 2018 var det 33 sådana föreställningar. De drog tillsammans 1.772 personer att köpa biljetter.

Utöver denna mer traditionella verksamhet bedriver Folkets Hus ett omfattande kulturarbete i lokaler och foajéer. Inte minst för barn och unga och i samband med lov.

Nytt för i år är att det ska byggas en biograf på gården invid Folkets Hus. En ”Gårdsbiograf”.

Vinsten 2018 blev 371.505 kronor. I denna förening som bildades för 113 år sedan har alltid vinsten stannat i verksamheten. Det kan också nämnas att det finns tolv personer på lönelistan.