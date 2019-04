Publicerad måndag, 22 april 2019, 11:06 av Redaktionen

Nu på lördag kan man se och höra ett av världens absolut främsta storband – Glenn Miller Orchestra i Lidköping.

Omdömet har givits av flera internationella musikexperter. Klart är att denna orkester anses som den bästa av de fyra Millerorkestrar som världen runt är licensierade att spela som Glenn Miller Orchestra. En sevärdhet således väl värd att upplevas när man nu har möjlighet att i Lidköping också ta del av detta.

Musikshowen är döpt till ”A Tribute To The Music” och syftar naturligtvis på den odödliga musik som en gång skapades av Glenn Miller och hans orkester under 1940-talet.

Orkesterledaren och trombonisten Jan Slottenäs har omkring sig samlat många musiker ur den svenska jazzeliten. Och de flesta av dessa har funnits med sedan orkestern bildades sommaren 2010. Inför den här våren har orkesterledaren valt ut många godbitar ur den digra notmappen som omfattar mer än 1.500 låtar i originalarrangemang från Glenn Millers efterlämnade notbibliotek. Mycket att se fram emot således under den drygt två och en halv timme (inkl paus) som konsertshowen pågår.

De la Gardie-aulan lördag 19.30. Biljetter: Turistbyrån.