Veckans nya filmer på folkets Hus

Avengers: Endgame

En resa som började för drygt tio år sedan har lett till denna final. Medan The Avengers återhämtar sig efter en stor förlust, försöker de komma på en plan för att kunna besegra Thanos en gång för alla och kanske kunna ställa allt till rätta.

Från 11 år

Arctic

Mads Mikkelsen spelar den ensamme överlevaren efter en flygplanskrasch nära Nordpolen. Efter ett år har hans tillvaro blivit en rutin av pimpelfiske, nödanrop och snöskottning. Men ensamhetsdramat tar en oväntad vändning när en snöstorm drar in och en helikopter störtar i närheten av hans läger. Han måste bestämma sig för att antingen stanna kvar i sitt lägers relativa trygghet eller gå den livsfarliga vandringen för att överleva.

Från 11 år

Ovan Babylon

Murtada al-Hachami älskar sitt land. Men han avskyr omvärldens syn på detsamma; som ett land av krig och förstörelse. Efter att ha tvingats leva i exil under 18 år, främst i Storbritannien, återvänder han år 2003 till sitt hemland Irak. Han är besatt av tanken på att attrahera investerare och turister genom att visa upp allt det vackra och välkomnande som landet har. Men hur? År 2014 får Murtada plötsligt en idé: han ska bjuda in några av världens främsta luftballongsflygare. De ska lugnt och fredligt få flyga sina gigantiska farkoster över vidderna – Babylon och Mesopotamien, civilisationens vagga och födelseplatsen för konsten och kulturen. Men alla delar inte hans dröm, mäktiga intressen försöker stoppa projektet. Och vid samma tid reser sig ett nytt hot mot landet – terrororganisationen IS rycker fram samtidigt som ballongflygarna anländer till Irak.

Från 11 år

The Curse of La Llorona

Efter att ha ignorerat den kusliga varningen från en mamma som misstänks för barnmisshandel, blir en socialarbetare och hennes egna barn snart indragna i en skrämmande och övernaturlig värld.

Från 15 år

Den siste gentlemannen

Den artige eleganten Forrest Tucker (Robebrt Redford) har under sitt långa liv rånat ett otal banker, åkt in i finkan många gånger och lyckats rymma lika många gånger. Denne vältalige charmör trivs med sin livsstil och har aldrig velat rota sig, men när han träffar den vackra änkan Jewel väcks såväl känslor som funderingar på en annan tillvaro till liv. Samtidigt beslutar polisen John Hunt sig för att Forrest ska få skaka galler igen, fullt medveten om att det är en ökänd, listig räv han jagar.

Från 7 år

