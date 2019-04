Mötesplatsen – För föreningslivet och kulturen

Hela veckans möten och arrangemang

Publicerad fredag, 19 april 2019, 00:03 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

Inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post.

FREDAG 19 APRIL – Långfredagen

Långfredagspromenad

14-15 Örslösa IP start: Örslösa damklubbs traditionella vandring med lotterier m m. Örslösa skolas ÅK 6 säljer kaffe. Utklädda barn belönas m m.

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

14.00 Drömparken, 7 år

14.00 Asterix: Den magiska drycken, 7 år

16.00 Fågelfångarens son, 7 år

16.00 Ovan Babylon, 11 år

16.30 Röda Kvarn Den siste gentlemannen, 7 år

17.45 The Brink, 15 år

18.15 Arctic, 11 år

18.45 Röda Kvarn After, 7 år

20.00 Shazam! 11 år

20.30 The Curse of La Llorona, 15 år

21.00 Röda Kvarn Jurtjyrkogården, 15 år

LÖRDAG 20 APRIL – Påskafton

Konsert Folkets Hus

12 Foajén: Lunchmusik

SÖNDAG 21 APRIL

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 SKPF

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

16.00 Drömparken, 7 år

16.00 Dumbo, 7 år

18.00 After, 7 år

18.30 Den skyldige, 11 år

20.30 Hellboy, 15 år

20.30 The Curse of La Llorona, 15 år

MÅNDAG 22 APRIL

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 Norra Torngatan 1: Påskfest 15.00, föranmälan senast 17 april till marie.post@iogt.se eller sms 070-745 46 33

Jazzkatten

18 Hangelösa kyrka: Konsert med Peoria Jazzband. Entré 150:-. Endast kontanter.

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

16.00 Drömparken, 7 år

16.30 Vincent van Gogh – vid evighetens port, 7 år

18.00 Fågelfångarens son, 7 år

19.00 Ovan Babylon, 11 år

20.45 Hellboy, 15 år

20.45 Jurtjyrkogården, 15 år

TISDAG 23 APRIL

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Filmvisning- Selma Lagerlöf 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, träffas för att sjunga tillsammans

Värdsbokdagen

Biblioteket: Deckarförfattaren Lina Bengtsdotter. Info 770050.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Kenneth & Classe

Lidköpings AS

19 Klubblokalen Idrottens Hus: Vårmöte

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

18.00 Arctic, 11 år

18.00 Den siste gentlemannen, 7 år

20.15 After, 7 år

20.15 The Curse of La Llorona, 15 år

ONSDAG 24 APRIL

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Konstkurs 3/10

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:30 Filmvisning i våra lokaler ”Krokstorps Lanthandel” I samarbete med Studiefrämjandet. Fika finns att köpa!

SPF Seniorerna Lidköping

16.00 OBS ny tid – Restaurang 1934: Månadsmöte. Adrian Taleny kåserar om ”Kända och okända lidköpingsbor och deras brokiga levnadsöden”

Järpås Älgskötselområde

18 Björkhaga: markägarsamråd och årsmöte.

Reumatikerföreningen Lidköping

18 Söne Mejeri: Vårfest. Föranm till 0511-371112 senast 10 apr.

Gunnar Wennerberg Sällskapet

18.30 Wennerbergsgården: Vårsalong, Sång, musik och supé. Se om anmälan på hemsidan. Nya medlemmar hälsas välkomna.

Bolagsrådet för Lidköpings Näringsliv

18,30 Sparbanken Lidköping Arena: Rådslag

Lidköpings Släktforskarförening

18,30 Wennerbergsgården: Eva Blomqvist berättar om sin släktforskning.

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

11.00 Den siste gentlemannen, 7 år

11.00 The Brink, 15 år

13.15 Arctic, 11 år

13.15 Fågelfångarens son, 7 år

15.45 Shazam! 11 år

17.00 Avengers: Endgame, 11 år

18.30 Den siste gentlemannen, 7 år

20.30 Avengers: Endgame, 11 år

20.45 Mid90s, 11 år

TORSDAG 25 APRIL

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Ung företagsamhet De la Gardiegymnasiet- provsmakning 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Meteorolog Klas Öhman talar väder.

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt. Biljetter.

17.00 Avengers: Endgame 11 år

18.00 After, 7 år

20.30 Avengers: Endgame 11 år

20.30 Jurtjyrkogården, 15 år

FREDAG 26 APRIL

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

14: Minnesträning, vi välkomnar till en eftermiddag där vi tillsammans i små grupper eller enskilt tränar minnet i form av klurigheter och frågesport. Fika finns att köpa!

LÖRDAG 27 APRIL

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

8-11 Jarlehus vid Rackeby: ornitolog Jonas Lind guidar på fågelrika och historiska marker. Samling Volvoparkeringen Hallgatan för samåkning. Icke medlem 40:-. Medtag matsäck, beräknad hemkomst cirka 14. Anmälan: Pamela Birgersson, gärna sms 072- 3006822 eller Lennart Andersson 0703-655727 (gärna sms)

Folkrace

10-16 Lidköpings Motorstadion: skaraborgscupen deltävling 1. Entré 60:-. Arr: Vara Motorklubb.

Konsert

17 Vänermuseet: Träflöjter & Luta med Kristtine West och Anders Ericson. Arr: Lidköpings Konsertförening. Entré 150:-

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 Norra Torngatan 1: My Quiet Companion: 80-talsbarn

Konsert

19,30 De la Gardieskolans aula: Glenn Miller Scandinavian Orchestra. Biljetter: Turistbyrån tel 200020

SÖNDAG 28 APRIL

Tågsläpp vid Skara–Lundsbrunns Järnvägar

10-16 Lokstallarna Vallgatan, Skara: Efter en lång vinter får Lok och vagnar komma ut ur Lokstallet för att möta en ny sommarsäsong. Möjlighet att få åka i ett lok på bangården. Öppet hus i järnvägsmuseet. Kaffe.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé med HjärtLung

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Dambridgeklubben

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

14 Norra Torngatan 1: Konst i Lidköping del 1, studiecirkel.

MÅNDAG 29 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10: Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Demonstration i Götene: Rädda folkets hus i Hällekis

17,30 utanför kommunhuset: arr Hällekis folkets Husförening och Falkängens handlare

TISDAG 30 APRIL

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass

14: Valborgsmässoafton! Seniorsingers, sång- & musikgrupp, välkomnar er alla och våren med sång & musik. Fika finns att Köpa!

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30 OBS, utomhus!

Valborgsmiddag kl. 12:00 och 14:00

TISDAG 2 MAJ

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Café Läckerheten: Jönn igen.

TISDAG 7 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mogna män

ONSDAG 8 MAJ

Stadsvandring: Västra hamnen och dess industrier

15 Samling Vänermuseets entré: Vänermuseet arrangerar en vandring bland industrihistoriska byggnader i trakten av Västra Hamnen. Fri entré.

Kvällsvandring på Halla vandringsled, Kinnekulle

18 Samling vid Volvoparkeringen, Hallgatan för samåkning. Pris: 20 kr medlem/ 40 kr icke medlem. Ta med kvällsfika. Anmälan till Pamela Birgersson gärna sms 072-3006822 eller Lennart Strandhag 070-7154301 senast 5 maj. Naturreservatet Halla ingår i nätverket Natura 2000. Vandringsleden går förbi Lasses grotta, där vi startar vår vandring. Fikat intar vi efter vandringen. Vi går ca 6 km. Arr: STF Lidköping

Lidköpings Släktforskarförening

18,30 Wennerbergsgården: Olle och Arne Jacobsson berättar om Elisabeth Gustavsdotter – en ruskig historia.

LÖRDAG 11 MAJ

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

14 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Familjeföreställn ing fr 4 år – Mamma Mu och Kråkan.

SÖNDAG 12 MAJ

Körverket om män – Hjässan är kal

13 Karlqvist´s Smide. Volvo skövdes manskör..

ONSDAG 15 MAJ

Den misstänkte orientalisten

18,30 Biblioteket: Bengt Knutsson, bördig från Kålland, verksam i Lund, berättar. Info 770050.

TORSDAG 16 MAJ

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Café Läckerheten – Vismakarna med melodier och schlagers från 1940-1970-talen.

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Stenhusbacken: Vandring med guide Anneli Nitenberg. Ta med egen fika, vid regn inställt.

TISDAG 21 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

LÖRDAG 18 MAJ

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

8,15 Samling Volvoparkeringen Hallgatan: Båtresa (två avgångar från Spiken) till och vandring på Lurö med Kicki Rask som berättar om sin barndoms Lurö. Besök vid skolan, tegelbruket och klostret. Lunch på STF:s vandrarhem vid gamla gården Stenstaka. Vandring cirka 10 kilometer. Återkomst till Lidköping cirka 20. Pris guidning, båtresa och lunch 600:- (icke medlem 700:-). Anm till Lennart Andersson 0703-655 727 eller Inger Alteryd 0703-380 389. Sista anmälningsdag: 10 maj

ONSDAG 22 MAJ

Vänermusei Vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Läckö slott: Malena Kindberg visar och berättar om slottets historia kl 18,30 på borggården.

Lästips

18,30 Biblioteket: Personalen ger lästips för hängmattan.

TORSDAG 23 MAJ

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Samling 18,15 vid Läckögrillen för utfärd till Trellevarvet som visar nya torrdockan.

SÖNDAG 26 MAJ

Allmänna val

Val till EU-parlamentet

TISDAG 28 MAJ

PRO Lidköping

14 Folkets Park: Månadsmöte. 2xWedebrand underhåller

TORSDAG 30 MAJ

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Folknykterhetens dag – Cool Candys.

TISDAG 4 JUNI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Sandins

FREDAG 7 JUNI

Studentbal

Gamla Stadens torg

LÖRDAG 8 JUNI

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

10-14 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Studiecirkel – konst i Lidköping.

TORSDAG 13 JUNI

Skolavslutning

Tun skola, Saleby skola, Lilleskog skola och Sjölunda skola. Kvällsavslutning. Övriga skolor 14 juni.

FREDAG 14 JUNI

Skolavslutning

ONSDAG 19 JUNI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Hembygdsgården: Midsommarfirande. Korv finns att köpa, eller ta med egen fika. Joakim Wedebrand medverkar, vid regn inställt.

TORSDAG 27 JUNI

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Midsommarfest. Anm senasst 25/6 med sms till 072-201 61 07.

Konsert

Stadsträdgården: Lisa Miskovsky med band

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

TISDAG 9 JULI

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Sommarfest anm senast 5/7 med sms till 070-745 46 33.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

TORSDAG 25 JULI

Klassisk Konsert

19 Stadsträdgården/reserv S:t Nicolai: Skallsjö sommarorkester.

TISDAG 30 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

TORSDAG 8 AUGUSTI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18 Rackeby-Skalunda hembygdsgård: Besök i Fornminnesföreningen Rackeby Skalunda hembygdsgård. Ta med egen fika.

LÖRDAG 10 AUGUSTI

Konsert

Folkets Park: The Real R n´R Party – Refreshments & Playtones

ONSDAG 21 AUGUSTI

Vänermusei Vänner

18 Lidköpings Norra kyrkogård: Lidköpingsprofiler från förr – Adrian Taleny gör historisk genomgång.

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Vänermusei vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Årnäs bruk museum och borg: Roland Nordh guidar med start vid Årnäs museum 18,45.

ONSDAG 23 OKTOBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: berättarkväll: Kloster i Västergötland – Maria Wretemark berättar.

ONSDAG 20 NOVEMBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll; Gamla Lidköping. Anna Nyqvist Thorsson och Anneli Nitenberg berättar om utgrävningar. Fika.

