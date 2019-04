Rockar loss i Folkets Park i sommar

Publicerad tisdag, 16 april 2019, 16:54 av Redaktionen

I år fyller bandet The Refreshments 30 år och kommer bl a att bjuda på besök i Lidköpings Folkets Park tillsammans med The Playtones.

Sommarturnén The Real Rock n´ Roll Party förbereds med släpp av en ny ny skiva

1989 bildades bandet och sedan dess har det rullat på utan avbrott med över 4.500 spelningar och 12 guldskivor 2 platinaskivor.

Miss You Miss Belinda har streamats över sju miljoner gånger på Spotify. JB´s Boogie har visats över 15 miljoner gånger på Youtube.

The Refreshments har genom alla år stått stadigt med en fot i amerikansk 50-tals rock n´ roll och den andra i brittisk 70-tals pubrock. Under 30 år har receptet varit det samma – Riktig rock n´ roll spelat på riktiga instrument.

Bandet består sedan många år av: Joakim Arnell-bas och sång, Mats Forsberg-trummor, Johan Blohm piano och sång, Jonas Göransson-gitarr.

På The Real Rock n´Roll tour är bandet förstärkta med blåsarna The Straight Up Horns.

– Folkets Park 10 augusti.