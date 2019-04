I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Publicerad lördag, 13 april 2019, 06:01 av Redaktionen

Lidköpings församling

Klicka på blåmarkerad rubrik ovan för ytterligare info om verksamheter.

Lördag 13 april

17 S:t Nicolai kyrka: Välgörenhetskonsert med S:t Nicolai kyrkokör, Jimmy Paulsson, Johan Sundström och Christina Hedlund. Till förmån för Sv kyrkans internationella arbete.

Söndag 14 april

11 S:t Nicolai kyrka: Högmässa.

15,30 skogsgläntan: Andakt

17 S:t Sigfrids kyrka: Gudstjänst.

18 S:ta Maria kyrka: Mässa

Måndag 15 april

19 S:t Nicolai kyrka: Passionsandakt med musik.

tisdag 16 april

12 S:ta Maria kyrka: Middagsbön i fastan.

14,30 Östhaga: Andakt

15,30 Solhaga: Andakt

17 S:ta Maria kyrka:Veckomässa

19 S:t Nicolai kyrka: Passionsandakt med musik

Onsdag 17 april

11 S:t Nicolai: Öppen för enskilda besök. Musik.

12 S:ta Maria: Middagsbön i fastan.

19 S:t Nicolai kyrka: Passionsandakt med musik.

Torsdag 18 april

12 S:ta Maria: Middagsbön.

17 S:ta Maria: skärtorsdagsmässa

18 S:t Sigfrids kyrka: Skärtorsdagsmässa

19 S:t Nicolai kyrka: Skärtorsdagsmässa

Fredag 19 april

11 S:t Sigfrids kyrka: Långfredagsgudstjänst

15 S:ta Maria kyrka: Korsandakt

18 S:t Nicolai: Musik. S:t Nicolai Vocalis och instrumentalister under ledning av Christina Hedlund.

Lördag 20 april

23,15 S:t Nicolai: Påsknattsmässa

Södra Kållands pastorat

Söndag 14 april

10 Högmässa i Järpås kyrka, Magnus Magnusson.

10 Mässa med alla åldrar i Råda kyrka, Markus Hagberg. Kul i Dur medverkar. Kyrkfika på kyrkbacken.

18 Gudstjänst i Häggesleds kyrka, Magnus Magnusson.

18 Mässa i Taizéanda i Kållands-Åsaka kyrka, Markus Hagberg. Brödförsäljning till förmån för fastekampanjen.

18 Mässa i Gillstads kyrka, Anna-Karin Widnersson. Nova Voces medverkar.

Måndag 15 april

9.30 – 11 Café Grace i Örslösa kyrka. Öppen mötesplats för daglediga.

9.30 – 11.30 Stor & Liten i Järpås församlingshem. Öppen förskola 0-5 år.

10 -12 Stor & Liten i Mellby kyrkstuga. Öppen förskola 0-5 år.

18 Passionsandakt i Råda kyrka, Anna-Karin Widnersson.

Tisdag 16 april

11 Mässa på Björkhaga äldreboende, Magnus Magnusson.

14 -16 Afternoon tea i Tuns församlingshem. Efter fikat med scones, marmelader, gurksnittar, kakor och te i olika smaker blir det psalmkryss och andakt.

18 Passionsandakt i Råda kyrka, Anna-Karin Widnersson .

18.30 -20 Bibelstudium i Järpås församlingshem, Magnus Magnusson.

Onsdag 17 april

18 Passionsandakt i Råda kyrka, Anna-Karin Widnersson.

Skärtorsdagen 18 april

9.30 – 12 Stor & Liten i Råda församlingshem. Öppen förskola 0-5 år.

15 Mässa på Lugnets äldreboende, Anna-Karin Widnersson.

18.30 Mässa i Norra Kedums kyrka, Anna-Karin Widnersson.

19 Mässa i Järpås kyrka, Magnus Magnusson. Järpåskören medverkar.

19 Mässa i Råda kyrka, Markus Hagberg. Rådakören medverkar.

Långfredagen 19 april

10 Långfredagsgudstjänst i Råda kyrka, Markus Hagberg.

11 Långfredagsgudstjänst i Tranums kyrka, Anna-Karin Widnersson. Silviikören framför ”Jesu sju ord på korset”.

15 Långfredagsgudstjänst i Uvereds kyrka, Magnus Magnusson. Silviikören framför ”Jesu sju ord på korset”.

15 Korsandakt i Kållands-Åsaka kyrka, Markus Hagberg.

15 Korsandakt i Örslösa kyrka, Anna-Karin Widnersson. Gillstadskören medverkar.

Sävare församling/pastorat

Påskvandring i Sävare kyrka: Öppet dagligen påskveckan 7-19

Söndag 14 april

11 Hasslösa kyrka: Mässa

18 Norra Härene kyrka: Musikgudstjänst. Gloria, Salebykören, Projektkören & Majåkerskören medverkar.

Tisdagar 8,30-10: Sävare församlingshem. Frukost.kom. Frukost 30:-

Torsdagar 9,30 Majåkerskyrkan: Ett steg i taget. Promenad och fika

Sunnersbergs församling

Söndag 14 april

10 Kyrkans gård Lockörn: Mässa med söndagsskola

16 Kyrkans gård Lockörn: Gudstjänst: Förskolan Pärlan och Glädjespridarna medverkar.

Måndag 15 april

19,30 Kyrkans gård Lockörn: Passionsandakt

Tisdag 16 april

19,30 Kyrkans gård Lockörn: Mässa i Taizéanda

Onsdag 17 april

19 Stenhammarskyrkan: Ekumenisk passionsandakt.

Torsdag 18 april

19 Sunnersbergs kyrka: Skärtorsdagsmässa

19 S:ta Marie kapell: Skärtorsdagsmässa. Musik: Josefin Creutzer, flöjt, och Märta Creutzer Lans, fiol.

Fredag 19 april

15 Sunnersbergs kyrka: Långfredagsgudstjänst

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 20

Söndag 14 april

11.00 Gudstjänst Mikael Kjell, Richard Salomonsson. Kyrkkaffe.

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping!

Måndag 15 april

14. Musik till kaffet med Bo och Tina Frid som gäster. Programmet som bjuds, kommer att rikta in sig till förmån för det katastrofdrabbade Malawi – där Frälsningsarmén finns med i hjälpen för den drabbade befolkningen. Under programmet kommer alla att ges möjligheten att ”Hjälpa oss att fylla påskägget med omtanke” – som också är rubriken för detta tillfälle. Under samlingen kommer även fika och samvaro att serveras till kaffet.

Tisdag 16 april

10.30: samlas ”Tisdagsträffen” – en samling med samtal, gemenskap och fika.

Under påskveckan gör ungdomsaktiviteterna ett ”lov-uppehåll”.

