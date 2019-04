Bo o Tina Frid till Frälsningsarmén

Publicerad fredag, 12 april 2019, 08:34 av - Inskickat material

På måndagens Musik till kaffet kommer Bo och Tina Frid som gäster.

Programmet som bjuds, kommer att rikta in sig till förmån för det katastrofdrabbade Malawi – där Frälsningsarmén finns med i hjälpen för den drabbade befolkningen. Under programmet kommer alla att ges möjligheten att ”Hjälpa oss att fylla påskägget med omtanke” – som också är rubriken för detta tillfälle. Under samlingen kommer även fika och samvaro att serveras till kaffet.

På tisdagsförmiddagen samlas ”Tisdagsträffen” – en samling med samtal, gemenskap och fika.

Under påskveckan gör ungdomsaktiviteterna ett ”lov-uppehåll”.

Välkommen till Frälsningsarmén!