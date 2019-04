Bandytrupp – P19

Publicerad torsdag, 11 april 2019, 18:30 av Björn Smitterberg

Bandyns P19-landslag – ny träningstrupp uttagen.

P19-landslagets träningstrupp inför säsongen 2019/20:

Albin Altberg Edsbyns IF

Alexander Härndal Villa Lidköping

Alexander Karlgren Villa Lidköping

Benjamin Elfving Sandvikens AIK

David Storme Nässjö IF

Edvin Isaksson Sandvikens AIK

Edvin Porswald Tillberga

Elias Swartswe Ljusdals BK

Emil Nordström Vetlanda BK

Gabriel Hultgren Vetlanda BK

Gustav Ek Vetlanda

Gustav Friman Sandvikens AIK

Hampus Blomqvist Nässjö IF

Hugo Andersson IFK Vänersborg

Isak Flodberg Ljusdal

Isak Karlsson Vetlanda BK

Jesper Granqvist Edsbyns IF

Joel Snäll Vetlanda BK

Kasper Sandgren Tillberga

Lucas Dahlin Edsbyns IF

Marcus Öhman Ljusdals BK

Melker Westman Västerås SK

Noa Djäkner Ljusdals BK

Oscar Hulthammar Nässjö IF

Simon Fröjd Villa Lidköping

Theo Lewerin Villa Lidköping

Viktor Orri Hammer Västerås SK

Vincent Trygg Vetlanda BK

William Åhman Villa Lidköping