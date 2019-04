Vintercyklister sparade tonvis koldioxid

Publicerad måndag, 08 april 2019, 16:39 av Björn Smitterberg

I november 2018 valdes 30 Lidköpingsbor ut till projektet Vintercyklist som genomförs för fjärde året i rad i Lidköping.

Sammanlagt över 100 personer har nu deltagit i projektet sedan 2015. Projektets syfte är att visa upp cykeln som en utmärkt ersättning för bilen även vintertid och vid vinterväglag. De utvalda har fått vinterdäck med dubb och varselvästar och i gengäld har man förbundit sig att ersätta sina vardagsbilresor med cykling minst tre dagar per vecka.

Projektet är nu över för denna gång och en utvärdering visar att deltagarna i genomsnitt cyklat 80 % av arbetsveckan och 4 dagar per vecka under vintern.

I genomsnitt har varje deltagare cyklat nästan 7 kilometer per dag under perioden. Om 100 personer skulle göra motsvararande skulle man kollektivt kunna spara nästan 28 ton koldioxid per år eller 230.000 kr i rena bränslekostnader, 2.300 kronor per person.

Det är nu dags för ett avslutande möte där vi summerar periodens resultat och vilka utmaningar det inneburit i vardagen. Samtidigt ges tillfälle för inspiration!

– Pressmeddelande