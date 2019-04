Normalt med vatten i Vänern

Publicerad fredag, 05 april 2019, 09:32 av Björn Smitterberg

Vänern tycks nu vara i balans igen och ytan är på normala nivåer för mars månad.

Till Lidköpings hamn väntas på söndag ”Baltic Carrier” med last från Loviisa i Finland.

På måndag väntas ”Sofia” som lossat sin last i Hönsäter komma till Lidköping för att ta last som ska till Vejle i Danmark. Samma dag väntas ”Ingeborg Pilot” som kommer med last från Landskrona.

På onsdag väntas ”Störtebeker” med last från finländska hamnar.