Anställningar vid Lidköpings kommun i mars

Publicerad onsdag, 03 april 2019, 18:16 av Björn Smitterberg

Här är listan över alla som anställts eller fått nya förordnanden vid Lidköpings kommun i mars.

Efternamn Förnamn Benämning Område

Hammer Madeleine Specped Barn & Skola

Carlén Cecilia Försklär Barn & Skola

von Knorring Anna Resvik Barn & Skola

Forsström Maja Brnskout Barn & Skola

Warlund Johanna Lärare Barn & Skola

Andersson Emelie Barnsköt Barn & Skola

Magnusson Iren Brnskout Barn & Skola

Fridh Irene Barnsköt Barn & Skola

Rydberg Sofia Barnsköt Barn & Skola

Nyberg Marina PedaResu Barn & Skola

Klasson Birgitta Brnskout Barn & Skola

Safi Arshad Modmålär Barn & Skola

Lugner Mia Lär obeh Barn & Skola

Elofsson Madeleine Lär obeh Barn & Skola

Sixtensson Emil PedaResu Barn & Skola

Ögren Agnes PedaResu Barn & Skola

Gustavsson Annika Försklär Barn & Skola

Bölin Emma Brnskout Barn & Skola

Bernaba Dalal Brnskout Barn & Skola

Johansson Emma Brnskout Barn & Skola

Svensson Sabina Försklär Barn & Skola

Hoseini Fariba Brnskout Barn & Skola

Jälevik Helene Lärare Barn & Skola

Kjellgren Malin Brnskout Barn & Skola

Andersson Erik Serviarb Intern Service

Borenfors Alexander Serviarb Intern Service

Karlsson Linda Kock/Ko Intern Service

Lorentzon Ronja Kock/Ko Intern Service

Larsson Marie Kock/Ko Intern Service

Larsson Elisabeth Köksansv Intern Service

Nilsson Anna-Sofia Ekonbtr Intern Service

Nylén Fia-Lotta Persokon Intern Service

Ayub Mohammad Lokalvår Intern Service

Tysse Linnéa Lokalvår Intern Service

Andersson Emma Lokalvår Intern Service

Amandusson Jenni Lokalvår Intern Service

Nilsson Kjäll Karolina Perschef Kommunstyrelsens vht

Hellberg Robert Utveckla Kommunstyrelsens vht

Edgren Elin Komsekr Kommunstyrelsens vht

Höög Emelie Arkivari Kommunstyrelsens vht

Bengtsson Mikael Brandins Räddningstjänsten

Larsson Roger Brandman Räddningstjänsten

Tholérus Karina Admin Samhällsbyggnad

Härnström Nyfelt Anette KvalMila Samhällsbyggnad

Staf Jörgen Driftarb Samhällsbyggnad

Holst Simon Utveled Samhällsbyggnad

Walter Lena MarkExin Samhällsbyggnad

Kerin Veronika Parkarb Samhällsbyggnad

Bergqvist Olof Socsekr Social & Arbetsmarknad

Topalovic Nermin Famrätts Social & Arbetsmarknad

Sepp Tove Boendstö Social & Arbetsmarknad

Mlinar Pamela Boendstö Social & Arbetsmarknad

Andersson Marlene Boendped Social & Arbetsmarknad

Immerstrand Michael Kundass Teknisk Service

Magnusson Gudrun Miljing Teknisk Service

Swens Arvidsson Marith Lär obeh Utbildning

Pierre Adeline Elevass Utbildning

Lunde Thomas Lär obeh Utbildning

Mohlin Monica Lär obeh Utbildning

Svensson Jessica Ungdomco Utbildning

Sager Malena Lär obeh Utbildning

Kjellberg Fredrik IT-tekn Utbildning

Friberg Jeanette Per ass Vård & Omsorg

Larsson Linda Per ass Vård & Omsorg

Johansson Karina Per ass Vård & Omsorg

Andersson Maria Äldreusk Vård & Omsorg

Gustafsson Malin Usk Vård & Omsorg

Hassoun Mirna Usk Vård & Omsorg

Ragnar Pernilla Ssjk Vård & Omsorg

Jönsson Marcus Stödbitr Vård & Omsorg

Nilsson Holmstedt Sofia Välfusk Vård & Omsorg

Dahl Birgitta Usk Vård & Omsorg

Carlsson Anni-Frid Stödassi Vård & Omsorg

Kjörk Emelie Stödassi Vård & Omsorg

Lönneke Jessica Enhadm Vård & Omsorg

Axelsson Caroline Enhadm Vård & Omsorg

Mellgren Madelene Vårdbitr Vård & Omsorg

Svärdh Veronica Dem usk Vård & Omsorg

Thempo Maria Dem usk Vård & Omsorg

Askerlund Linda Usk Vård & Omsorg

Sundberg Stina Stödassi Vård & Omsorg

Gullbrandsson Birgitta Usk Vård & Omsorg

Omer Salim Vårdbitr Vård & Omsorg

Synnergren Linda Stödassi Vård & Omsorg

Mangaser Mabalot Marlyn Usk Vård & Omsorg

Mjörnestrand Drackner Elin Usk Vård & Omsorg

Antic Zeliko Stödassi Vård & Omsorg

Svensson Anette Usk Vård & Omsorg

Agovic Azra Usk Vård & Omsorg

Roos Monika Välfusk Vård & Omsorg

Hadzic Jasna Usk Vård & Omsorg

Johansson Hanna Usk Vård & Omsorg

Meijer Matilda Ssjk Vård & Omsorg

Berg Lina Ssjk Vård & Omsorg

Högman Therese SjukskRe Vård & Omsorg

Östrand Helene SjukskRe Vård & Omsorg

Jenschke Ida Ssjk Vård & Omsorg

Polintan Cainoy Fides Stödassi Vård & Omsorg

Jonsson Britt-Marie Äldreusk Vård & Omsorg

Lundqvist Amanda Usk Vård & Omsorg

Odhe Ida Usk Vård & Omsorg

– Källa: Lidköpings kommun