Svevia vann upphandling om vägunderhåll

Publicerad måndag, 01 april 2019, 17:10 av Redaktionen

För Trafikverkets två driftområden Västra- och Södra Skaraborg kommer Svevia att fortsätta utföra vägunderhållet under ytterligare fyra år.

Under vintersäsongen innebär kontrakten att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. För att kunna sätta in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt har Svevia jourverksamhet dygnet runt under hela vintersäsongen.

– Den mest trafikerade pulsådern genom driftområde Västra Skaraborg är E20 som också har de högsta kraven när det gäller åtgärder för vintervägunderhåll. Området har också en stor expansionskraft vilket gör det extra intressant att med driftkontraktet ha en långsiktig närvaro på marknaden för väg- och markentreprenader i den här geografin. Personligen tycker jag dessutom att det är ett fantastiskt vackert område där det ligger intill Vänern. Här stannar vi gärna kvar, säger Mattias Svedberg, Svevia

Driftområdet i Södra Skaraborg präglas av ett mer lågtrafikerat vägnät, utan motorväg eller någon av de riktigt stora städerna.

– Det betyder inte att det är mindre viktigt. Uppdraget är detsamma. Att göra vägarna säkra och framkomliga. Oavsett om man bor på landet eller i stan är vi alla lika beroende av att vägarna fungerar.

En stor del av Trafikverkets drift- och underhållsuppdrag handlar om att utföra åtgärder som gör att vägkonstruktionerna håller långsiktigt. Under sommarsäsongen utförs löpande vägunderhåll som till exempel att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

Driftområdena Västra Skaraborg och Södra Skaraborg hette tidigare Skara och Falköping. När de nya kontrakten träder i kraft utökas driftområdesgränserna så att de även omfattar delar av tidigare driftområde Skövde. Förändringarna träder i kraft från och med den 1 september när de nya kontrakten startar.

De två kontrakten omfattar totalt 2.745 kilometer väg och är tillsammans värda cirka 80 miljoner kronor per år.