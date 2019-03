Fotbollsresultat på lördage

Publicerad lördag, 30 mars 2019, 14:28 av Björn Smitterberg

Flera träningsmatcher har spelats under lördagen och här är några av resultaten som hittills rapporterats. Uppdatering sker under kvällen om nya resultat kommer.

Herrar A-lag

Örslösa-Söne SK – Hangelösa IF 1-0

Lidköpings FK – Vårgårda IK ej rapp

Saleby IF – Källby IF 3-4