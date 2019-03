Efesierbrevet på Frälsningsarmén

fredag, 29 mars 2019

På söndag förmiddag inbjuds till gudstjänst på Frälsningsarmén. Paulus 5,e brev till församlingen i Efesus ligger till grund för predikan och samtal under samlingen. För predikan och ledning står Sara Dahlberg.

Efter mötet bjuds det till kyrkkaffe.

På måndagseftermiddagen är det ”Sånger till kaffet”, vilket är en god blandning av sång, musik, samtal, fika och gemenskap.

Under tisdag förmiddag samlas intresserade till Tisdagsträff, som är en otvungen gemenskap med möjlighet till samtal, gemenskap och medhavt handarbete, om så önskas.

På eftermiddagen inbjuds och samlas de lite yngre till Utelek, vid amerikanska fotbollsplanen på Margretelund.

Under onsdagens seneftermiddag är det åter Familjemiddag, gärna med anmälan till kåren. Under samlingen är det scouter och Musiklek – och under tiden finns möjlighet till ”lära-känna-samtal”.

Välkommen till Frälsningsarmén!