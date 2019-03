Tilda Ström är årets flickspelare i bandy

Publicerad tisdag, 19 mars 2019, 15:22 av Björn Smitterberg

17-åriga Tilda Ström, som spelar för villa Lidköping BK, kommer i helgen att hyllas som en av de två bästa kvinnliga ungdomsspelarna i bandy.

Tilda Ström är en spelare som enligt uttagningsjuryn tagit stora kliv och visat en stor mognad i sitt spel. Tilda har en kraftfull skridskoåkning och ett välutvecklat målsinne som har varit värdefullt i både klubblag och landslag.

Årets pojkspelare P17

Jesper Granqvist, Edsbyns IF

Årets pojkspelare är en skridskostark och placeringssäker försvarare. Han är en ledare och pådrivare, både på och utanför plan. Med en beundransvärd inställning och en vilja att hela tiden utvecklas, är han redan nu en stor förebild för den egna föreningens ungdomar. Han har under denna säsong gjort elitseriedebut i Edsbyns IF, representerat Sveriges P17 och P19 landslag.

Årets junior, tjej F19

Virva Rylander, Västerås SK

Virva är nu en etablerad elitseriespelare och är med sin seriositet och fysik en försvarare som under säsongen gjort stort avtryck i både sitt klubblag och landslaget.

Årets junior, kille P19

Ted Hedell, Edsbyns IF

En modern forward som jobbar hårt för laget. Han sprider positiv energi på och utanför planen. Har under året varit en drivande spelare i P-20 och vuxit in i rollen som seniorspelare.

De fyra kommer att belönas i samband med dam- respektive herrfinalen på Studenternas på lördag.