Publicerad söndag, 17 mars 2019, 00:03 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

Inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post.

SÖNDAG 17 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 SKPF

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé med Röda Korset som erbjuder kaffe & kladdkaka med grädde

DHR Lidköpingsavd

15 Nicolaigården: Årsmöte.

Bio på Folkerts hus

Föreställningar på Röda kvar markeras särskilt

14.00 Småkryp 2: Äventyr i Karibien, Barntillåten

16.15 Draktränaren 3, 7 år

17.00 Röda Kvarn Captain Marvel, 11 år

MÅNDAG 18 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

Konstutställning

14,30 Götene Konstrum: De la Gardieelvever ställer ut, vernissage.

Sant eller fake news

Biblioteket: Journalisten Peter Hallbäck föreläser. Info: 770050.

Bio på Folkerts hus

Föreställningar på Röda kvar markeras särskilt

18.00 Alita: Battle Angel, 11 år

18.00 Alla vet, 11 år

20.45 Captain Marvel, 11 år

20.45 The Sisters Brothers, 15 år

TISDAG 19 MARS

Meken-Minnet

09: Årsmöte

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Inomhusboule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Do In – egenmassage. Övningarna syftar till att stimulera blodcirkulationen, föra bort slaggprodukter, värma upp, mjuka upp och pigga upp kroppen. Kom och prova på, jätteskönt och avslappnande. Vid frågor? Kontakta Maria, värdinna, tel. 771288.

14:00-15:30 It-café Mobil & surfplatta i vardagen. En kostnadsfri träff som passar alla. Tag med egen surfplatta eller mobil eller låna en Ipad av oss.

14:30-16:45 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 30kr

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte. N´Joy underhåller

Föreläsning om samarbete med Zambia

18,30 Stadsbiblioteket: Lidköpings kommun och City of Lusaka i Zambia har ett pågående samarbete bekostat av SIDA för att främja utvecklingen av lokal demokrati med tema hållbar avfallshantering. Detta samarbete belyses av besökare från Zambia samt av Wilma Lantz. Delvis på engelska.

Bio på Folkerts hus

Föreställningar på Röda kvar markeras särskilt

18.00 Captain Marvel, 11 år

18.00 Gloria Bell, 7 år

20.15 Kapernaum, 11 år

20.45 Happy Death Day 2U, 15 år

ONSDAG 20 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Världfärdsteknik som hjälpmedel i hemmet kl. 14:30-16:00 (Ulrika Artig från Larmet)

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

PRO-Lidköping

10 Sockerbruket: PRO-vetarna Lidköping-Vinninga

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll om Gamla by-källor i Husaby, Skofteby, Råda och Kållandsö. Kaffe o våffla.

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

18,30 plats ej meddelad: Gun Andersson berättar om pilgrimsvandring på franska Caminon till Santiago de Compostela. Bilder samt tips och råd. Kaffe, smörgås 50:-/medlem 80:- övriga. Anmälan till Gun Andersson 076-1428230 eller Inger Alteryd 0703-380389. Gärna SMS. Sista anmälningsdag 13 mars

Söne SK

18,30 Sönevallen: Årsmöte.

Platåbergens Stenindustrier

18,30 Biblioteket: Industrihistorikern Eric Juhlin föreläser. Info: 770050.

Härene-Hovby Fiber & Avloppsförening

19 bygdegården: Årsmöte.

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt

11.00 En kvinna bland män, Barntillåten

11.30 Britt-Marie var här, Barntillåten

13.45 A Star Is Born, 7 år

13.45 Kapernaum, 11 år

16.30 Småkryp 2: Äventyr i Karibien, Barntillåten

16.45 Draktränaren 3, 7 år

18.45 The House That Jack Built, 15 år

19.00 Captain Marvel, 11 år

TORSDAG 21 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Per-Olof Strandroth 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 & 10:30 Sittande yoga

14:00 Föreläsning om Mema med Börje Andersson. Fika finns att köpa!

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 Norra Torngatan 1: Café Läckerheten: Ätten Bernadotte

Lidköpings Schacksällskap

18,30 Klubblokalen Karlagatan 30: Årsmöte.

Bio på Folkets hus

Föreställningar på Röda kvarn markeras särskilt

18.00 Kursk, 15 år

18.00 En kvinna bland män, Barntillåten

20.45 Captain Marvel, 11 år

20.45 Draktränaren 3, 7 år

FREDAG 22 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

14:30-16:30 Kafferep med sju sorters kakor. Kaffe och kakor, 45kr.

LÖRDAG 23 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Bandyfinalen kl. 17:00

Konsert

17 S:t Nicolai kyrka: S:t Petri Ungdomskör med Alexander Einarsson som dirigent. Arr: Lidköpings konsertförening. Entré 150:-

SM-final i Bandy

18 Röda kvarn: direktsändning av SM-finalen i bandy från Studenternas IP, Uppsala

SÖNDAG 24 MARS

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé med PRO som erbjuder på kaffe & belgisk våffla med sylt & grädde

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Dambridgeklubben

Teater

16 Örslösa IP: Erik Löwenthal med föreställning: I Faderns, sonens och försäkringskassans namn. Humor på fullt allvar. Biljett bokas på Turistbyrån. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer

MÅNDAG 25 MARS

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9:00-16:30 Våffeldagen! Kaffe & våffla, 30kr.

10:00 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik

14:00 Föredrag om hur man bokar bio på Biograf Lidköping Folkets Hus digitalt.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Fira våffeldagen med Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Studiefrämjandet

18 Sockerfabriken: Årsmöte.

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Årsmöte. Flygbilder över bygden med Billy Bertilsson.

TISDAG 26 MARS

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Do In – egenmassage Övningarna syftar till att stimulera blodcirkulationen, föra bort slaggprodukter, värma upp, mjuka upp och pigga upp kroppen. Kom och prova på, jätteskönt och avslappnande. Vid frågor? Kontakta Maria, värdinna, tel. 771288.

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, träffas för att sjunga tillsammans.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

De la Gardie elever föreläser oM sitt företag kl. 14:30 – 16:00

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Hedins

ONSDAG 27 MARS

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 & 10:30 Sittande yoga

14:00 Handla online, information om hur du kan handla mat digitalt.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

PRO-Lidköping

14 Socerbruket: Info om data,mobil,platta.Kaffe och Bingo.

Lidköpings Tekniska Förening

18 studiebesök på Vedums Kök & Bad, Lövaråsgatan 6, Vedum: Begränsat antal deltagare, anmäl senast 24/3 helst via epost, SMS eller ring till 0733-626 090. Samling Stadt för samåkning kl 17:00.

Lidköpings släktforskarförening

18,30 Wennerbergsgården: Kända och okända Lidköpingsbor.

Om Agenda 2030

18,30 Biblioteket Parul Sharma föreläser om miljö- och hållbarhetsfrågor.

TORSDAG 28 MARS

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Prostatacancerföreningen

14 SeniorCenter: Cafémöte. Nya och gamla medlemmar hälsas. Välkomna.

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Filmkväll.

FREDAG 29 MARS

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

14:00 Föredrag om Mina vårdkontakter, hur man använder sig av tjänsten som 1177 vårdguiden har digitalt.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

LÖRDAG 30 MARS

Konståkning-isshow

13 och 16: Uppvisning av alla konståkare i Lidköping. Tema: Musicals on Ice.

SÖNDAG 31 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidk. bridgeklubb

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 Norra Torngatan 1: Ett kammarspel: Drick ur ditt glas

MÅNDAG 1 APRIL

PRO Lidköping

17 Socerbruket: Rockkör startar.Anmälan till Christer Segerbäck tel.0510-471810

TISDAG 2 APRIL

Bakom rubriker och toppmöten

Biblioteket: rolf Fredriksson, tidigare SVT i Bryssel, berättar. Info 770050.

ONSDAG 3 APRIL

PRO-träff

14 Sockerbruket: Kaffe,bingo.

Om alla säger fel – blir det rätt då?

18,30 Biblioteket: Prof. em. i modern svenska lars-Gunnar Andersson föreläser. Info 770050.

TORSDAG 4 APRIL

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 Norra Torngatan 1: Café Läckerheten: En gåbbe ifrån Labbås, Tiahôlm kõmmer te Lischõping

LÖRDAG 6 APRIL

Power vårmarknad

08 Sparbanken Lidköping Arena. Inomhusmarknad för bilar, bildelar och livsstil.

Visfestival

13-18 Röda kvarn: fem timmars med visor. Info.

TISDAG 9 APRIL

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

18 Sivans ost, Baljered: Provsmakning, valfri dryck betalas av var och en på plats. Anm till Anmälan till: Gun Andersson 076-1428230 eller Maria Albinsson 0705-138072 senast 31 mars. 200 kr medlem / 250 kr icke medlem. Samåkning från Volvoparkeringen, Hallgatan

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Holens

Kållands Vatten & Avlopp, Bredband

18,30 Parketten: Årsmöte

ONSDAG 10 APRIL

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet för samåkning: Maria Sanderi öppnar Lunnelidstugan och berättar om Råda källor. Medtag kaffekorg.

Det svenska hatet

18,30 Biblioteket: Författaren Gellert TGamas, som bl a skrivit om Lasermannen, föreläser. Info 770050.

TORSDAG 11 APRIL

Vårmarknad

Götene

FREDAG 12 APRIL

40 år på Livrustkammaren

11,30 Biblioteket: Kulturlunch med Nils Drejholt. Info 770050.

Fritidsmässa

12-18 Lidköping Arena: Fritidsmässa

PRO Lidköping.

18 Fokets Park: Vårfest.

Carl-Einar Häckner

Folkets Hus: Föreställning med måltid. Biljetter och meny – klicka

LÖRDAG 13 APRIL

Fritidsmässa

10-17 Lidköping Arena: Fritidsmässa

Spikens påskmarknad

Spikens fiskehamn. Evenemanget är ett samarbete mellan Kållandsöföreningen, Spikens fiskehamnsförening, Föreningen Fyren och Spikens Båtsällskap.

SÖNDAG 14 APRIL

Fritidsmässa

10-17 Lidköping Arena: Fritidsmässa

Spikens påskmarknad

Spikens fiskehamn. Evenemanget är ett samarbete mellan Kållandsöföreningen, Spikens fiskehamnsförening, Föreningen Fyren och Spikens Båtsällskap.

TISDAG 16 APRIL

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte. PRO-sång och musik sjunger in våren.

Jälevikens Vägsamfällighetsförening enskilda vägen 26652.

19 Tolsjö bygdegård: Årsmöte. Stadgeenliga frågor och nya andelstal.

MÅNDAG 22 APRIL

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 Norra Torngatan 1: Påskfest 15.00, föranmälan senast 17 april till marie.post@iogt.se eller sms 070-745 46 33

Jazzkatten

18 Hangelösa kyrka: Konsert med Peoria Jazzband. Entré 150:-. Endast kontanter.

TISDAG 23 APRIL

Värdsbokdagen

Biblioteket: Deckarförfattaren Lina Bengtsdotter. Info 770050.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Kenneth & Classe

ONSDAG 24 APRIL

Lidköpings Släktforskarförening

18,30 Wennerbergsgården: Eva Blomqvist berättar om sin släktforskning.

TORSDAG 25 APRIL

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Meteorolog Klas Öhman talar väder.

LÖRDAG 27 APRIL

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

8-11 Jarlehus vid Rackeby: ornitolog Jonas Lind guidar på fågelrika och historiska marker. Samling Volvoparkeringen Hallgatan för samåkning. Icke medlem 40:-. Medtag matsäck, beräknad hemkomst cirka 14. Anmälan: Pamela Birgersson, gärna sms 072- 3006822 eller Lennart Andersson 0703-655727 (gärna sms)

Konsert

17 Vänermuseet: Träflöjter & Luta med Kristtine West och Anders Ericson. Arr: Lidköpings Konsertförening. Entré 150:-

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 Norra Torngatan 1: My Quiet Companion: 80-talsbarn

Konsert

19,30 De la Gardieskolans aula: Glenn Miller Scandinavian Orchestra. Biljetter: Turistbyrån tel 200020

SÖNDAG 28 APRIL

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

14 Norra Torngatan 1: Konst i Lidköping del 1, studiecirkel.

TISDAG 2 MAJ

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Café Läckerheten: Jönn igen.

TISDAG 7 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mogna män

ONSDAG 8 MAJ

Lidköpings Släktforskarförening

18,30 Wennerbergsgården: Olle och Arne Jacobsson berättar om Elisabeth Gustavsdotter – en ruskig historia.

LÖRDAG 11 MAJ

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

14 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Familjeföreställn ing fr 4 år – Mamma Mu och Kråkan.

ONSDAG 15 MAJ

Den misstänkte orientalisten

18,30 Biblioteket: Bengt Knutsson, bördig från Kålland, verksam i Lund, berättar. Info 770050.

TORSDAG 16 MAJ

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Café Läckerheten – Vismakarna med melodier och schlagers från 1940-1970-talen.

TISDAG 21 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

LÖRDAG 18 MAJ

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

8,15 Samling Volvoparkeringen Hallgatan: Båtresa (två avgångar från Spiken) till och vandring på Lurö med Kicki Rask som berättar om sin barndoms Lurö. Besök vid skolan, tegelbruket och klostret. Lunch på STF:s vandrarhem vid gamla gården Stenstaka. Vandring cirka 10 kilometer. Återkomst till Lidköping cirka 20. Pris guidning, båtresa och lunch 600:- (icke medlem 700:-). Anm till Lennart Andersson 0703-655 727 eller Inger Alteryd 0703-380 389. Sista anmälningsdag: 10 maj

ONSDAG 22 MAJ

Vänermusei Vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Läckö slott: Malena Kindberg visar och berättar om slottets historia kl 18,30 på borggården.

Lästips

18,30 Biblioteket: Personalen ger lästips för hängmattan.

TORSDAG 23 MAJ

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Samling 18,15 vid Läckögrillen för utfärd till Trellevarvet som visar nya torrdockan.

SÖNDAG 26 MAJ

Allmänna val

Val till EU-parlamentet

TISDAG 28 MAJ

PRO Lidköping

14 Folkets Park: Månadsmöte. 2xWedebrand underhåller

TORSDAG 30 MAJ

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

15 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Folknykterhetens dag – Cool Candys.

TISDAG 4 JUNI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Sandins

FREDAG 7 JUNI

Studentbal

Gamla Stadens torg

LÖRDAG 8 JUNI

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

10-14 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Studiecirkel – konst i Lidköping.

TORSDAG 27 JUNI

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Midsommarfest. Anm senasst 25/6 med sms till 072-201 61 07.

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

TISDAG 9 JULI

IOGT-NTO 157 Lidköpings väl

18 IOGT-NTO, Norra Torngatan 1: Sommarfest anm senast 5/7 med sms till 070-745 46 33.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

TORSDAG 25 JULI

Klassisk Konsert

19 Stadsträdgården/reserv S:t Nicolai: Skallsjö sommarorkester.

TISDAG 30 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

ONSDAG 21 AUGUSTI

Vänermusei Vänner

18 Lidköpings Norra kyrkogård: Lidköpingsprofiler från förr – Adrian Taleny gör historisk genomgång.

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Vänermusei vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Årnäs bruk museum och borg: Roland Nordh guidar med start vid Årnäs museum 18,45.

ONSDAG 23 OKTOBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: berättarkväll: Kloster i Västergötland – Maria Wretemark berättar.

ONSDAG 20 NOVEMBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll; Gamla Lidköping. Anna Nyqvist Thorsson och Anneli Nitenberg berättar om utgrävningar. Fika.

