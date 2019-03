Uppmärksammat dokument bland Folkans nya filmer

Publicerad fredag, 08 mars 2019, 07:08 av Redaktionen

En uppmärksammad dokumentär om första världskriget kommer upp på Folkets Hus på söndag. Läs om den och två andra filmer som har premiär i Lidköping i kväll.

They Shall Not Grow Old

På söndag är det dags för årets mest omtalade dokumentärfilm: They Shall Not Grow Old, av Sagan om ringen-regissören Peter Jackson. Filmen har gjort succé på biografer i USA och England och nu är det Sveriges tur.

28 juni 2019 är det 100 år sedan freden i Versailles, som innebar slutet för det fem år långa första världskriget. Oscarbelönade Peter Jackson (Sagan om ringen) har gjort en gastkramande autentisk dokumentärfilm om kriget, med hjälp av nyrestaurerade stumma journalfilmer, som färg- och ljudlagts. Filmens berättarröster är krigsveteraner från kriget, inspelade på 60-talet.

Tack vare den digitala tekniken har Peter Jackson tagit bort repor och smuts och saktat ner tempot på de 100-åriga stumfilmerna så att människor rör sig i normal takt. Jackson har låtit läppläsare tolka vad som sägs och lagt in deras repliker, liksom pålagda, synkade ljud av fordon, hundar, munspel och explosioner.

Peter Jackson väljer bort den storslagna historiska berättelsen och fokuserar istället på de unga män som drog ut i krig, för att i många fall aldrig återvända. Med ett rikt material av arkivbilder och ljudupptagningar från BBC och Imperial War Museum, återskapar han med full skärpa och klara färger den enorma tragedi som drabbade miljontals människor.

Tid: Söndag 10 mars kl. 15

En kvinna bland män

Lagom till internationella kvinnodagen presenteras en underhållande och tankeväckande film om den unga Ruth Bader Ginsburg, en småbarnsmamma och advokat som kämpar i en värld helt dominerad av män. Vi följer hennes tidiga kamp för kvinnors lika rätt i samhället. När Ruth tillsammans med sin man Marty tar sig an ett banbrytande fall, vet hon att det för alltid kommer att förändra hur domstolarna och USA ser på könsdiskriminering. Filmen handlar också om kärleken mellan Ruth och Marty, ett livslångt äktenskap och partnerskap som blev lyckligt såväl på det personliga som på det professionella planet.

Barntillåten

Språk: Engelska, svensk text

Trailer

Gloria Bell

Gloria är en sprudlande, frisinnad skild kvinna som tillbringar dagarna på sitt kontorsjobb och nätterna på dansgolvet, där hon glatt släpper loss på olika klubbar runt om i Los Angeles. En kväll träffar hon Arnold, och de inleder en oväntad romans fylld av både förälskelse och komplikationer som är knutna till att träffa någon ny, identitet och familj.

Från 7 år

Språk: Engelska, svensk text

Trailer

