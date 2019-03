Privatannonserna – annonsera gratis

Publicerad torsdag, 07 mars 2019, 07:05 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

Publicerat 7 mars

Säljes

Di Leva-biljetter

2 biljetter till Thomas Di Leva som tolkar David Bowie. Vara Lördag 16/3 kl. 19.30, rad 4 (plats 113 och 114). Säljes p g a förhinder, Pris 990:-

Tel: 0704-75 14 45

4 mars

Säljes

Släpvagn

Rekotrailer FF 1905, 2008. Totalvikt 1.000 kg, tjänstevikt 230 kg. Avställt och garageförvarat sedan 2012/06, rullat mindre än 300 mil. Pris 15.000 kr.

Telefon 0704-83 36 58 eller 0511-55306

Säljes

Handfat

Hafa. Pris 1.000 kronor.

E-postsvara

1 mars

Säljes

4 alufälgar

Beg. 15 tums Alufälgar till Volvo S och V40 gamla karossen -04 Cirkeldiameter 4 x 114,3. Pris 500 kr

Tel. 0703-37 88 34

28 februari

Säljes

Vedkap

kan klyva 0,5 m längd, 2,05 kW , 5 ton tryck, lite använd. Pris 1.000 kronor

Telefon 07x

25 februari

Säljes

Skrivbordslampa

Nästan ny skrivbordslampa, dimmer. Pris 200kr.

Tel: 0768-02 429 2

Säljes

Soffbord

Höj- och sänkbart soffbord, mahogny med stenskiva i grått, storlek 135 x 75 cm. Pris 600 kr.

Tel: 076xxx

Säljes

Sockerskål

Fin gammal Sockerskål. Rosenthal Isolde nr 39. Pris 70 kr. Finns i Lidköping

Tel0703-91 84 92

Önskar

hyra

Pigg hantverkare önskar hyra tvåa. Ickerökare, inga husdjur.

0705-69 66 18

Säljes

Risigt skrivmaskinsbord och skapligt kontorsstol

för det lilla kontoret. Pris: 300 kr

0705-69 66 18

Säljes

Verkstadshandbok



Verkstadshandbok SAAB 99 1,7-2,0L Utgiven 1975. Ge bud. (välanvänd)

Tel: 0706-46 42 23

Säljes

Balklänning

Balklänning ”John Charles”, Hel rygg, stl 38, Pris 500:–

Tel: 0703-63 92 17

Säljes

Telefoner

2st Trådlösa telefoner CD290. Lite använda 300:-

Tel: 0705-92 33 88

Säljes

Campingset

Campingbord med fyra stolar i nyskick!. Troligtvis 60-tal. Pris 700 kronor

Tel: 0708-82 95 91 eller 0511-37 53 42

Ardala

Säljes

Torr löved

Längd= 40-45 cm Cirka kubik 1,5 – 2,0 meter. Pris: 700kr

Tel: 0761-63 69 99

23 februari

Säljes

Matsalsbord

med i- läggskiva och 6 stolar, Svensk Masurbjörk från Ulferts i Tibro. Finns i Lidköping. Pris: 4.000:-

Tel: 0739-12 86 96

Säljes

Vitrinskåp med underskåp



Vitrinskåp med underskåp + ett extra underskåp 90 cm bredd x 2 och 1 bestick/lådskåp 40 cm bredd. Hylla och skåp kan separeras. Mycket fint skick. Finns I Lidköping. Pris: 4000:-

Tel. 0739-12 86 96

22 februari

Säljes

Målning

Oljemålning på duk; Kattunge i gröngräset. Pris 650:- .Finns i Lidköping.

Tel: 0706-70 49 52

21 februari

Önskar

hyra

en 3;a eller mindre stuga i Lidköping, går bra med en stor 2:a. Max hyra 6000-7000:- Snarast, endast seriösa svar!

E-postsvara – klicka

Säljes

TV-antenn

inomhus för marksänd digital TV. Pris 200:-

Tel: 0705-92 33 88.

19 februari

Säljes

Mellobiljetter – sänkt pris



2 biljetter (parkett) till delfinalen i Melodifestivalen kl 19.30 på lördag 23/2 säljes pga sjukdom för 1.400:-

E-postsvar:

Säljes

Gamla saker

Gamla Gångjärn och hänglås! Fyra st. gamla Hakgångjärn, dörrlås och hänglås. Pris 300 kronor.

Tel: 070xxxxxxxxx

Säljes

MC-ställ

Nästan nytt mc-ställ dam storlek L

Tel.0761-88 46 64

Önskar

hyra



Lägenhet, stuga eller torp önskas hyra av djurvän. Vara, Järpås, Lidköping eller förslag.

Ring 0735-00 26 89

13 februari

Säljes

Akvarell

Passepartout, glas o ram motiv ”Fantasiblomma” Pris 400 kr Finns i Lidköping.

Tel: 0706-70 49 52

12 februari

Säljes

Oljemålning

på duk. Motiv Vinterskrud. pris 400:-. Finns i Lidköping

Tel: 0703-91 84 92

Säljes

Kaffegods

tio koppar med fat. Bavaria, tål maskindisk! Pris 80:-. finns i Lidköping.

Tel 0706-70 49 52

11 februari

Säljes

Böcker

En korg böcker. 17 st inbundna. 2 st pocketböcker. Pris 130 kr. finns i Lidköping

Tel 0703-91 84 92.

Säljes

Sängram – sänkt pris

med ribbotten. Vit, Ikea Brekke och tre förvaringslådor på hjul. Bäddstorlek 200×90 cm. Total storlek 208×98 cm. Små skavmärken där lådorna ligger mot sängramen men syns inte då lådorna är inskjutna.

Skumgummimadrass + bäddmadrass kan följa med. Pris: 300 kronor

Tel. 070xxx

10 februari

Säljes

Ved – Sänkt pris

Torr lövved, al och björkved. Cirka 2 kubikmeter. Pris 600 kr, finns Lidköping.

Tele: 07xxx

7 februari

Säljes

Fiskejiggar

20 st Fiskejiggar: Pris 1.500:-

Tel 072xxx

6 februari

Säljes

Liggfåtölj/vilstol

efter Le Corbusier LC4. bra skick. Svart-skin/ Pris: 2000.-

sms/tel. 070xx

Säljes

Fåtöljer

Två fåtöljer med bord samt ett mindre bord som saknas på bilden. Pris 2.500 kr

Tel: 07xx