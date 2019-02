Mötesplatsen – Det här kan du delta i!

Möten, föreningsliv, bio och mycket annat

Publicerad tisdag, 26 februari 2019, 00:03 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

Inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post.

TISDAG 26 FEBRUARI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

Resan till Krakow

Biblioteket: Elever vid De la Gardie berättar om Auschwitz-Birkenau. Därefter FN-föreningens årsmöte.

Härjevads bygdegårdsförening

19 Bygdegården: Årsmöte.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Äldre i trafiken kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass. Tag med vattenflaska.

14:30 Seniorsingers, sång- och musikgrupp

Bio i Lidköping

Dagens bioprogram på Folkets Hus och Röda kvarn (anges särskilt).

18.00 Alita: Battle Angel, 11 år

18.00 Woman at War, 15 år

20.15 The Favourite, 11 år

20.45 The Prodigy, 15 år

ONSDAG 27 FEBRUARI

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

18 plats ej meddelad: årsmöte, lotterier och fika. Adrian Taleny berättar om Lidköpingsprofiler begravda i Lidköping. Anm delt till 0703380389 eller 0705138072 (gärna SMS).

Intresserad av familjehem

18-20 Lidbeckska huset: Informationskväll. Föranm senast 22 feb – e-post

Bilder från Island

18,30 Biblioteket: Fotograf Anette Seldén.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Handla online. Vill du lära dig hur du kan handla mat digitalt? Då är du välkommen till oss denna eftermiddag då vi visar och berättar hur du kan handla och beställa din mat via internet med hjälp av din mobil, dator eller surfplatta. Vi går igenom inloggning, hur du handlar, betalar och väljer hemleverans/hämtar i butik.

Bio i Lidköping

Dagens bioprogram på Folkets Hus och Röda kvarn (anges särskilt).

11.00 Eld & lågor, 11 år

11.00 Ben Is Back, 11 år

13.15 Britt-Marie var här, Barntillåten

13.15 Aniara, 15 år

15.45 Draktränaren 3, 7 år

15.45 If Beale Street Could Talk, 11 år

18.00 Eld & lågor, 11 år

18.00 Mary Queen of Scots, 15 år

20.15 Happy Death Day 2U, 15 år

21.00 Instant Family, 7 år

TORSDAG 28 FEBRUARI

Vårstjärnan/Kållandsö IOGT

15 Ordenshuset: Årsmöte

Vinninga AIF

18 Lindvallen: Årsmöte

Tådene bygdegårdsförening

18,30 Bygdegården: Årsmöte. Förtäring. Föranm senast 24 feb till 0762-173069

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Musikcafé med Granathz kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

SPF Seniorerna Lidköping

15 Restaurang 1934: Årsmöte och därefter föreläsning av Petra Hansson, NTF, om ”Äldre i trafiken”.

Vinninga AIF

18 Lindvallen: Årsmöte

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Linus Alm, Nordicon, berättar om containerlogistik.



Bio i Lidköping

Dagens bioprogram på Folkets Hus och Röda kvarn (anges särskilt).

12.00 Kortfilm med soppa, 80 kr

18.00 A Star Is Born, 7 år

18.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

20.15 Instant Family, 7 år

21.00 The Prodigy, 15 år

FREDAG 1 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym kl. 10:30-11:30

Köttplanka med extra vinstchanser på fredagsutlottningen kl. 12:00-13:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

LÖRDAG 2 MARS

Program om Karin Boye

Biblioteket: Musikerna Petra Haraldson och Camilla Åström. Tid ej känd. Info: 770050.

SÖNDAG 3 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidk. Bouleklubb

Bygdeföreningen och fornminnesföreningen Rackeby Skalunda

15 resp 16 bygdegården: Årsmöte, bildvisning m m.

MÅNDAG 4 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittyoga kl. 10:30-11:30

William telefoni kl. 14:00-15:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Söne Hembygdsförening

18,30 Pingstkyrkan, Örslösa: Temakväll: Stefan Larsson om Skalunda reparationsverkstad.

TISDAG 5 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Semlor i caféet hela dagen! Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

Tulpanbukettsbinderi med Theresé kl. 14.30-16.00

Alzheimerföreningen i Lidköping

18 SeniorCenter: Årsmöte

Kommunal sektion Lidköping

18,30 Majåkerskolans matsal: Årsmöte. Anm om deltagande senast 25 februari 0104428610.

ONSDAG 6 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Lunchbuffé med kakförsäljning kl. 12:00-13:30

Sångstund med kyrkan kl. 14:30-16:00

Lidköpings Tekniska förening

18 Lidbeckska huset, handelsboden: Årsmöte följt av kaffepaus. Därefter föredrag om konsultarbete hos Volvo Cars vid. Anmäl deltagande (för kaffet) senast 3 mars via email, tel eller SMS 0733-626090. Ev.motioner ska vara styrelsen tillhanda 19 februari helst via epost. Handlingar på hemsidan.

Möte med arabiska kulturen

18,30 Biblioteket: Författaren Harim Alzaabi föreläser

TORSDAG 7 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Bildvisning från Indien – kontrasternas land med Göran & Vivan Axelsson

Lärarförundet Lidköping

18 Galejan: Årsmöte

Härjevad-Trässberg Saleby Rödakorskrets

18,30 Trässbergs bygdegård: Årsmöte

FREDAG 8 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Kvinnodagslunch kl. 12:00-13:30 Föranmälan 20/2-1/3

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

Tillväxt Lidköping

7,30 Villarestaurangen i SLA: Frukostmöte med kvinnor (Carina Ohlsson, Emma Bustad och Kerstin Gustafsson.

Om Ellen Key

11,30 Biblioteket: Lisen Shill berättar om Ellen Key. Info: 770050.

LÖRDAG 9 MARS

Konsert

17 S:t Nicolai kyrka: Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson framförs av Frida Engström Thomas Ekelöf, körer och musiker. Christina Hedlund dirigent. Arr: Lidköpings konsertförening och Lidköpings församling. Entré 150:-

SÖNDAG 10 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Vinninga PRO

MÅNDAG 11 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Temakväll. Föreningar i Sunnersberg med Barbro Oscarsson och Gunnar Gustavsson.

TISDAG 12 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Klädförsäljning & modevisning Senior Shopen 10:00-16:00

Prinsessbakelse i caféet under dagen

Fotograf Elisabeth Ohlson Wallin

Biblioteket. Fotografen ska ha utställning i Konsthallen i vår och presenterar sig nu, Info: 770050.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Hazzes

ONSDAG 13 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Astma och Allergiföreningen i Lidköping, Skara, Götene, Grästorp

18,30 FUB-lokalen Hästhagsvägen 3: Årsmöte. Anm om delt till kansliet: 0705-361373 el. e-post

Skapa hållbar och ätbar trädgård

18,30 Biblioteket: Therese Ernedal, Kinnekulle, informerar. Info: 770050.

TORSDAG 14 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Musikcafé Robert Gärdefors kl. 14:30-16:00

Norra Härene och Hovby bygdegårdsförening

19 Norra Härene bygdegård: Årsmöte.

FREDAG 15 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Latinodans – vad är det? kl. 14:30-16:00

LÖRDAG 16 MARS

SÖNDAG 17 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 SKPF

MÅNDAG 18 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Sant eller fake news

Biblioteket: Journalisten Peter Hallbäck föreläser. Info: 770050.

TISDAG 19 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Inomhusboule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte. N´Joy underhåller

ONSDAG 20 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Världfärdsteknik som hjälpmedel i hemmet kl. 14:30-16:00 (Ulrika Artig från Larmet)

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll om Gamla by-källor i Husaby, skofteby, Råda och Kållandsö. Kaffe o våffla.

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

18,30 plats ej meddelad: Gun Andersson berättar om pilgrimsvandring på franska Caminon till Santiago de Compostela. Bilder samt tips och råd. Kaffe, smörgås 50:-/medlem 80:- övriga. Anmälan till Gun Andersson 076-1428230 eller Inger Alteryd 0703-380389. Gärna SMS. Sista anmälningsdag 13 mars

Platåbergens Stenindustrier

18,30 Biblioteket: Industrihistorikern Eric Juhlin föreläser. Info: 770050.

TORSDAG 21 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Per-Olof Strandroth 14:30-16:00

FREDAG 22 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

LÖRDAG 23 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Bandyfinalen kl. 17:00

Konsert

17 S:t Nicolai kyrka: S:t Petri Ungdomskör med Alexander Einarsson som dirigent. Arr: Lidköpings konsertförening. Entré 150:-

SÖNDAG 24 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Dambridgeklubben

Teater

16 Örslösa IP: Erik Löwenthal med föreställning: I Faderns, sonens och försäkringskassans namn. Humor på fullt allvar. Biljett bokas på Turistbyrån. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer

MÅNDAG 25 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Fira våffeldagen med Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Studiefrämjandet

18 Sockerfabriken: Årsmöte.

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Årsmöte. Flygbilder över bygden med Billy Bertilsson.

TISDAG 26 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

De la Gardie elever föreläser oM sitt företag kl. 14:30 – 16:00

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Hedins

ONSDAG 27 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Om Agenda 2030

18,30 Biblioteket Parul Sharma föreläser om miljö- och hållbarhetsfrågor.

TORSDAG 28 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Filmkväll.

FREDAG 29 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

LÖRDAG 30 MARS

SÖNDAG 31 MARS

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidk. bridgeklubb

TISDAG 2 APRIL

Bakom rubriker och toppmöten

Biblioteket: rolf Fredriksson, tidigare SVT i Bryssel, berättar. Info 770050.

ONSDAG 3 APRIL

PRO-träff

14 Sockerbruket: Kaffe,bingo.

Om alla säger fel – blir det rätt då?

18,30 Biblioteket: Prof. em. i modern svenska lars-Gunnar Andersson föreläser. Info 770050.

LÖRDAG 6 APRIL

Power vårmarknad

08 Sparbanken Lidköping Arena. Inomhusmarknad för bilar, bildelar och livsstil.

Visfestival

13-18 Röda kvarn: fem timmars med visor. Info.

TISDAG 9 APRIL

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

18 Sivans ost, Baljered: Provsmakning, valfri dryck betalas av var och en på plats. Anm till Anmälan till: Gun Andersson 076-1428230 eller Maria Albinsson 0705-138072 senast 31 mars. 200 kr medlem / 250 kr icke medlem. Samåkning från Volvoparkeringen, Hallgatan

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Holens

ONSDAG 10 APRIL

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet för samåkning: Maria Sanderi öppnar Lunnelidstugan och berättar om Råda källor. Medtag kaffekorg.

Det svenska hatet

18,30 Biblioteket: Författaren Gellert TGamas, som bl a skrivit om Lasermannen, föreläser. Info 770050.

TORSDAG 11 APRIL

Vårmarknad

Götene

FREDAG 12 APRIL

40 år på Livrustkammaren

11,30 Biblioteket: Kulturlunch med Nils Drejholt. Info 770050.

PRO Lidköping.

18 Fokets Park: Vårfest.

Carl-Einar Häckner

Folkets Hus: Föreställning med måltid. Biljetter och meny – klicka

TISDAG 16 APRIL

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte. PRO-sång och musik sjunger in våren.

TISDAG 23 APRIL

Värdsbokdagen

Biblioteket: Deckarförfattaren Lina Bengtsdotter. Info 770050.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Kenneth & Classe

TORSDAG 25 APRIL

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Meteorolog Klas Öhman talar väder.

LÖRDAG 27 APRIL

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

8-11 Jarlehus vid Rackeby: ornitolog Jonas Lind guidar på fågelrika och historiska marker. Samling Volvoparkeringen Hallgatan för samåkning. Icke medlem 40:-. Medtag matsäck, beräknad hemkomst cirka 14. Anmälan: Pamela Birgersson, gärna sms 072- 3006822 eller Lennart Andersson 0703-655727 (gärna sms)

Konsert

17 Vänermuseet: Träflöjter & Luta med Kristtine West och Anders Ericson. Arr: Lidköpings Konsertförening. Entré 150:-

Konsert

19,30 De la Gardieskolans aula: Glenn Miller Scandinavian Orchestra. Biljetter: Turistbyrån tel 200020

TISDAG 7 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mogna män

ONSDAG 15 MAJ

Den misstänkte orientalisten

18,30 Biblioteket: Bengt Knutsson, bördig från Kålland, verksam i Lund, berättar. Info 770050.

TISDAG 21 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

ONSDAG 8 MAJ

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

18 Halla vandringsled: kvällsvandring i Halla naturreservat förbi Lasse grotta (start för vandring) och nederkanten av bergskant med betande kreatur och öppet landskap. Återvänder annan väg till Lasse grotta för fika – ta med. Cirka 6 km. Pris 20:- (Ickemedlem 40:-) Anmälan till Pamela Birgersson gärna sms 072-3006822 eller Lennart Strandhag 070-7154301

LÖRDAG 18 MAJ

Lidköpings lokalavdelning av Svenska Turistföreningen

8,15 Samling Volvoparkeringen Hallgatan: Båtresa (två avgångar från Spiken) till och vandring på Lurö med Kicki Rask som berättar om sin barndoms Lurö. Besök vid skolan, tegelbruket och klostret. Lunch på STF:s vandrarhem vid gamla gården Stenstaka. Vandring cirka 10 kilometer. Återkomst till Lidköping cirka 20. Pris guidning, båtresa och lunch 600:- (icke medlem 700:-). Anm till Lennart Andersson 0703-655 727 eller Inger Alteryd 0703-380 389. Sista anmälningsdag: 10 maj

ONSDAG 22 MAJ

Vänermusei Vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Läckö slott: Malena Kindberg visar och berättar om slottets historia kl 18,30 på borggården.

Lästips

18,30 Biblioteket: Personalen ger lästips för hängmattan.

TORSDAG 23 MAJ

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Samling 18,15 vid Läckögrillen för utfärd till Trellevarvet som visar nya torrdockan.

SÖNDAG 26 MAJ

Allmänna val

Val till EU-parlamentet

TISDAG 28 MAJ

PRO Lidköping

14 Folkets Park: Månadsmöte. 2xWedebrand underhåller

TISDAG 4 JUNI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Sandins

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

TISDAG 9 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

TORSDAG 25 JULI

Klassisk Konsert

19 Stadsträdgården/reserv S:t Nicolai: Skallsjö sommarorkester.

TISDAG 30 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

ONSDAG 21 AUGUSTI

Vänermusei Vänner

18 Lidköpings Norra kyrkogård: Lidköpingsprofiler från förr – Adrian Taleny gör historisk genomgång.

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Vänermusei vänner

18 Samling Vänermuseet för samåkning till Årnäs bruk museum och borg: Roland Nordh guidar med start vid Årnäs museum 18,45.

ONSDAG 23 OKTOBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: berättarkväll: Kloster i Västergötland – Maria Wretemark berättar.

ONSDAG 20 NOVEMBER

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll; Gamla Lidköping. Anna Nyqvist Thorsson och Anneli Nitenberg berättar om utgrävningar. Fika.

