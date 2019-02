19 barn knäckte koderna i IT

Publicerad tisdag, 26 februari 2019 av Björn Smitterberg

19 barn kom till Duva för att lära sig grunderna i programmering på måndagskvällen. Barnen som är runt 12 år bjöds in av Duva för att pröva på att skapa appar och spel. Flera skapade båda delarna redan första kvällen och fortsättning blir det i morgon.

Barnen fick tid att själva utveckla sina spel vidare från den grund som sattes med stöd från personalen vid Duva – som är ett företag som tillsammans med systerföretaget Ember arbetar med IT i alla dess former – stod redo med sju programmerare och en projektledare under kvällen.

Under onsdagen kommer barnen tillbaka och får chans att jobba vidare med större utmaningar och möjligheten att utveckla sina idéer ytterligare.

Programmerarna ser kvällen som ett extremt lyckat evenemang för att få barnens intresse för programmering att växa.

