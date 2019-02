Rätta låtarna vann

Publicerad lördag, 23 februari 2019, 21:27 av Björn Smitterberg

Det var de rätta låtarna som vann deltävlingen i Melodifestivalen i Lidköping i kväll. Alltså just de låtar som fått mest röster.

Till finalen gick John Lundvik med Too late for love samt Bishara med On my own.

en ny chans – i andra chansen nästa vecka – får Lisa Ajax med Torn och Arvingarna med I do.