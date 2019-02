• Pagan Fury med låten Stormbringer

• Anton Hagman med Känner dig

• Lisa Ajax med Torn

• Arvingarna som är med för femte gången tävlar med I Do

• Bishara, bara 16 år, framför On My Own

• Veteranen Ann-Louise Hanson sjunger Kärleken finns kvar

• John Lundvik som återkommer i Mello – nu med Too Late For Love