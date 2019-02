Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: målning, bostad sökes, TV-antenn

Publicerad fredag, 22 februari 2019, 07:18 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Högst tre annonser per annonsör samtidigt/månad.

Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress.

En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild.

Max en bild per annons . Se till att bilden är minst 500 pixlar. Uppdatering med nya annonser normalt endast på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 22 februari

Säljes

Målning

Oljemålning på duk; Kattunge i gröngräset. Pris 650:- .Finns i Lidköping.

Tel: 0706-70 49 52

21 februari

Önskar

hyra

en 3;a eller mindre stuga i Lidköping, går bra med en stor 2:a. Max hyra 6000-7000:- Snarast, endast seriösa svar!

E-postsvara – klicka

Säljes

TV-antenn

inomhus för marksänd digital TV. Pris 200:-

Tel: 0705-92 33 88.

19 februari

Säljes

Mellobiljetter – sänkt pris



2 biljetter (parkett) till delfinalen i Melodifestivalen kl 19.30 på lördag 23/2 säljes pga sjukdom för 1.400:-

E-postsvar:

Säljes

Gamla saker

Gamla Gångjärn och hänglås! Fyra st. gamla Hakgångjärn, dörrlås och hänglås. Pris 300 kronor.

Tel: 0708-82 95 91 eller 0511-37 53 42

Säljes

MC-ställ

Nästan nytt mc-ställ dam storlek L

Tel.0761-88 46 64

Önskar

hyra



Lägenhet, stuga eller torp önskas hyra av djurvän. Vara, Järpås, Lidköping eller förslag.

Ring 0735-00 26 89

13 februari

Säljes

Akvarell

Passepartout, glas o ram motiv ”Fantasiblomma” Pris 400 kr Finns i Lidköping.

Tel: 0706-70 49 52

12 februari

Säljes

Oljemålning

på duk. Motiv Vinterskrud. pris 400:-. Finns i Lidköping

Tel: 0703-91 84 92

Säljes

Kaffegods

tio koppar med fat. Bavaria, tål maskindisk! Pris 80:-. finns i Lidköping.

Tel 0706-70 49 52

11 februari

Säljes

Böcker

En korg böcker. 17 st inbundna. 2 st pocketböcker. Pris 130 kr. finns i Lidköping

Tel 0703-91 84 92.

Säljes

Sängram – sänkt pris

med ribbotten. Vit, Ikea Brekke och tre förvaringslådor på hjul. Bäddstorlek 200×90 cm. Total storlek 208×98 cm. Små skavmärken där lådorna ligger mot sängramen men syns inte då lådorna är inskjutna.

Skumgummimadrass + bäddmadrass kan följa med. Pris: 300 kronor

Tel. 070xxx

10 februari

Säljes

Ved – Sänkt pris

Torr lövved, al och björkved. Cirka 2 kubikmeter. Pris 600 kr, finns Lidköping.

Tele: 07xxx

7 februari

Säljes

Fiskejiggar

20 st Fiskejiggar: Pris 1.500:-

Tel 072xxx

6 februari

Säljes

Liggfåtölj/vilstol

efter Le Corbusier LC4. bra skick. Svart-skin/ Pris: 2000.-

sms/tel. 070xx

Säljes

Fåtöljer

Två fåtöljer med bord samt ett mindre bord som saknas på bilden. Pris 2.500 kr

Tel: 07xx

5 februari

Säljes

Löpband

Helt ouppackat. Pris 2.500:-

Tel: 0734-20 76 08

Säljes

Vitrinskåp

Vitrinskåp Pris: 1.000 kr

Tel: 070xxx

4 februari

Säljes

Vitrinskåp

Vitt vitrinskåp Pris: 750 kr

Tel 070xxx

Säljes

Bokhylla

Bokhylla med 4 sektioner Pris: 1.500 kr

Tel 070xxx

Säljes

Matsalsgrupp

Matsalsgrupp med 6 stolar och bord med två iläggsskivor Pris: 2500 kr

Tel: 070xxx

3 februari

Säljes

Laptop

Acer Aspire 5024 WLMi Bra innanmäte skamfilat yttre. Ej kamera. Pris 300:

Tel 070xx

Säljes

stolar

4 st stolar säljes, 500:-

Tel: 0706-97 39 62

2 februari

Säljes

Snöblad

Nytt snöblad passande Stiga Villa gräsklippare. Pris: 2.ooo Kr

Tel 076xxx

1 februari

Säljes

Pussel

7 st pussel a 1000 bitar, 1 st pussel a 2000 bitar. Pris: 50 kr/st

Tel: 0709-15 09 37

30 januari

Säljes

Muggar

3 st. Mon Amie muggar m. öra, 34 cl. 100 kr/st.

1 st. Mon Amie assiett, 18 cm. 50 kr.

Allt i prima skick. Finns i Lidköping. Kontant bet.

Tel. 070-21 28 101



Önskas köpa

Gammalt städ

Gammalt billigt städ för järnsmide. Eller en bit räls. Titta ute i ladan eller verkstan. Du har kanske en gammal smedja. Verktyg som tänger och hammare också av intresse. (Lidköping)

Klicka för e-postkontakt

28 januari

Säljes

Vinteroverall /Skoteroverall

Slitstark overall med blixtlås och kardborreknäppning. Snölås i ärmar och ben. Dragkedja i benslut för lättare av- och påtagning. Löstagbar huva. Obetydligt använd. Storlek XXL men känns mer som L. Finns i Lidköping (nypris cirka 699 kr). Pris 320 kr eller bud.

Tel 0730-98 64 76

Säljes

Lastgaller

MimSafe till Passat Alltrack, årm -13 till -16. Pris: 500 kr

Tel 0703-25 85 79

27 januari

Säljes

Sänggavel med tillhörande överkast

Pris: 600 kr

Tel: 0705-73 01 42

26 januari

Säljes

Pippi-leksaker

Pippi-hus och Hoppetossa. Lite använt, bra skick. Båda för 600 kr

Tel 0761-63 69 99

Säljes

Dockleksaker

Bra skick. Pris: 400 kr.

Tel 0761-63 69 99

23 januari

Säljes

Lastbågar

Volvo Lastbågar original. Lite använda. Nypris hos Volvohandlare 1.590:- Mitt pris 450:-

E-postsvar – klicka

21 januari

Säljes

Damcykel



Cresent (mörkgrön). Säljes billigt vid visning och överenskommelse till någon händig. Sadel bör bytas, och pedalerna är lösa. Annars är ramen fin. Finns i Lidköping.

Endast sms om intresse finnes 076xx