Hört på stan: Vårtecken i snöyra?

Publicerad fredag, 22 februari 2019, 12:00 av Björn Smitterberg

Ibland kan till och med snöyra vara ett vårtecken. Som gotlänning har redaktören från barnsben lärt sig att marsgaisten ska blåsa och snöa in i öron och ögon flera gånger. Men alla vet ju att något hänt med vädret. Nu tycks man få tala om februarigaisten.

Andra vårtecken som redaktören snabbt fick lära sig efter flytt till Lidköping är fjösadropp. Men det verkar inte bli mycket av den varan i år heller.

Vårtecken kan bestå av det mesta.

– Vi öppnar vårt café på Spiken i helgen. Ni skriver väl om det, det gjorde ni förra året.

Nej, vi skriver inte om det. Ibland får man faktiskt annonsera och betala för sig.

Maria Persson rapporterade på torsdagen att hennes hund hade varit ute i vårvädret. Det resulterade i årets första fästing.

Ett annat vårtecken är finalspelet i bandy. Såväl damer som herrar är på G med slutspelsmatcher. Något av lagen ska väl ändå nå ända fram i år?

Förtvivlat försöker Radio Skaraborg göra reklam för Melodifestivalen i Lidköping, papperskollegan har också hängt på.

Men det vill inte infinna sig någon riktig festivalstämning den här gången. Lite lojt vid fikabordet i dag frågade en:

– Ska ni gå?

– Vaddå gå?

– På Mello?

Allmänt nej, eller huvudskakningar.

– Ser ni på TV då?

– Nej, det där borde sändas i barnkanalen, sa någon.

Mamman vid kaffebordet höll med – det är snackis bland barnen, men det är för dyrt.

– 500 per biljett – eller vad det nu kostar – är för mycket. Vi har ju just varit och åkt skidor. Mello får vi står över.

Alla tittade på redaktören, som vuxit upp strax efter Johann Sebastian Bach avled 1750. Nej, inte redaktören heller:

– Jag gillar inte att det inte är orkester med. Jag slutade titta på spektaklet när det blev mer ljus-ljudshow och glitter med glidande bilder, blixtar och annat som ger huvudvärk och föraning om hjärninfarkt.

Alltså – kaffebordet lider brist på festivalstämning.

Men i dag var det annan stämning – vi firade en nygift.

Till detta kommer det märkliga sponsorsavtalet kommunen skrivit. 600.000 för att man i stort sett får lov att hissa mello-flaggor och får en ett par timmar lång fest på torget. Jag biljetter till fredagsföreställningen förstås. Men dessa hade – med enkel uträkning – varit billigare att köpa!

Kanske vågade inte Lidköpings kommun säga nej eller komma med krav.

Tänk att vi skall få en låda att stoppa deklarationer och annan post till Skattverket. Många minns säkert reportaget i Lidköpingsnytt i april förra året om att man inte fick lämna deklarationer manuellt i Lidköping längre. Nu har det blivit ändring – i ett pressmeddelande som damp ned på rikets redaktioner för ett par dagar sedan ska brevlådan öppnas igen.

Det var decimeterdjupt med snöslask på torsdagsmorgonen. Farten på den lilla vägen ut mot 44:an var därför låg – inte extremt låg utan lagom. Nu vet redaktören att det är många som triggas av den här vägen, triggas att köra fort och då menas riktigt fort.

Så det var ingen överraskning att det snabbt kom en bil bakom, och med tre meters mellanrum mellan bilarna började den bakomvarande blinka på redaktören. Redaktören svängde åt sidan så omkörning kunde ske. Den gick i hög fart. Snabbt försvann den omkörande in i ett kurvigt stycke av vägen.

200 meter längre fram låg den omkörande, och hade just tagit sig ur bilen. Spåren ledde ned i diket och svordomarna ekade över nejden. Ännu mer när föraren såg i backspegeln att fronten var intryckt på den stora bilen.

– Ska jag ringa efter hjälp.

– Det kan jag göra själv, så far åt… med din självgodhet. Med den fart du håller är du väl framme på lördag, blev svaret.

Otack är världens lön. Hade det varit schystare att inte släppa förbi honom? Hade han varit glad då?

Redaktören ringde inte efter hjälp utan lämnade platsen.

Vilket är världens vanligaste djur?

Ja, redaktören har faktiskt aldrig funderat på det – flugor kanske?. Nej, fel.

Göteborgs Universitet har studerat hoppkräftan. Det är världens vanligaste djur, och ett av de viktigaste.

Hoppkräftor bedriver en intensiv kemisk krigföring mot andra djur.

Har ni hört om slarvighetens dag. Ja, den har passerat så ni behöver inte anstränga er att vara slarviga just i dag. Denna nyinrättade dag, utlyst enkom av ett företag i bevakningsbranschen som vill ha reklam, har låtit en webbpanel svara på frågor.

Så här besvarades frågor om slarv i Västra Götaland:

Laddar telefonen/surfplattan på natten (89%)

Glömt att låsa ytterdörren när jag lämnat hemmet (46%)

Råkat lämna fönster eller altandörr på glänt när jag gått hemifrån/åkt på semester (36%)

Glömt nycklarna i dörrlåset (32%)

Glömt släcka levande ljus när jag lämnat rummet/hemmet (24%)

Glömt spisplattorna på när jag lämnat rummet/gått hemifrån (15%)

God helg.