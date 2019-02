Hört på stan: Talande tystnad?

Publicerad fredag, 15 februari 2019, 12:00 av Björn Smitterberg

I väntan på att bli medietränade tycks kommunens ledning vägra att diskutera hur man ska kunna utveckla de så kallade cruisingdagarna som genomförs sommartid – en del mer ordnade än andra.

Men man ska inte glömma att journalister är betydligt mer medietränade än politiker.

Sedan kan ju vän av ordning ifrågasätta varför politiker ska gå på medieträning på skattebetalares bekostnad.

Det hela verkar mest som att man ska lära sig att inte tala med medier, eller som någon fick lära sig – se till att intervjun blir gjord när tåget passerar så det inte hörs vad du säger.

Många varianter av medieträning finns. Redaktören har under årens lopp medverkat i flera medieträningar ledda av kända journalister under årens lopp.

Och det finns bara ett fåtal goda råd: Säg som det är! Försök inte slingra sig, svara och var vänd mot allmänheten. Protestera om du inte får tala till punkt.

Den som har blivit intervjuad har rätt att kontrollera att de egna uttalandena är rätt tolkade av journalisten, men har i övrigt inte rätt att påverka materialet.

Slut på medieträningen.

Redaktören minns en medieträning som skedde i Stockholm för cirka 30 år sedan då redaktören skulle vara den kände Siwert Öholm behjälplig. Där fanns en deltagande direktör som hävdade att om man blir intervjuad ska man ta reda på så mycket som möjligt om journalisten, och använda det mot journalisten.

En gång för ett tiotal år sedan vände sig en chef för ett företag i Lidköping till redaktören:

– Kan du inte göra ett reportage om mitt företag?

Det kunde redaktören. Vad företagaren inte tänkt sig var att redaktören förberedde sig genom att läsa på om företaget och vad det sysslade med. Nåväl, mötet blev av och företagaren berättade om sin världsnyhet han sade sig skapat.

– Jaha, sa redaktören. Du har köpt patentet av uppfinnaren?

Där tog intervjun slut, företagaren ville inte längre ha något reportage, redaktören utvisades från företaget.

I ett annat fall skickade en företagsam person i Lidköping ut pressmeddelande om en uppfinning han gjort som han nu skulle börja sälja.

En snabb koll på nätet visade dock att ”uppfinningen” finns att köpa sedan flera år från kinesiska säljare.

Men visst går redaktören på nitar ibland.

Och det finns ibland nytta av medieerfarenhet. Vissa saker har redaktören medvetet sluta skriva om. Gäller det företag ska det vara nyhet, det ska vara lokalt. Det räcker inte att man öppnar en ny restaurang i Lidköping för att bli omskriven – det är ingen nyhet att det öppnas en restaurang. Eller ännu ett café. Det måste vara något unikt för att väcka den slumrande redaktören.

Redaktören är inte intresserad av att ge Melodifestivalen fritt utrymme. Det är ju en TV-produktion och har egentligen inte mer med Lidköping att göra än att den säljer ganska dyra biljetter till inspelningarna i hallen som med tanke på bidraget från kommunen är i princip kostnadsfritt.

Nu har visselblåsare hört av sig med uppgifter som inte har kollats, nämligen att biljettpriserna skrämmer. Det vet inte redaktören något om – men intressant är det visselblåsaren uppger i en bisats: Om det inte säljs tillräckligt med biljetter kan Lidköping vara rökt för kommande års sändningar.

Det fick redaktören att börja fundera över vem den anonyme visselblåsaren är. Tipset är helt anonymt – är det arrangören som försöker locka fler att köpa biljetter, eller är det en nyhet?

Sedan 1960-talet har det kommit – först antaganden och efter hand allt skarpare rapporter – om klimatförändringar. Vem hade väntat sig att vi skulle börja oroas för vattenbrist? Nu startar Livsmedelsverket en ny verksamhet för att värna om dricksvattnet i Sverige. För bara ett par tiotal år sedan talades om att hämta dricksvatten i tankfartyg i Vänern och köra till Afrika.

Tiden går inte fortare nu än förr, ändå kommer den ifatt oss…

Ja, vi måste ifrågasätta.

Det har blivit ett slagträ att riksantikvarieämbetet påstår att en veteranbil körs i snitt drygt 60 mil om året. Man kan ha synpunkter på om det är en relevant uppgift. Den gäller säkert dem som har en riktigt fin bil, välskött och välpolerad, en finbil.

Tyvärr är det många som borde lämnas till återvinning i stället för att köra cruising med.

Redaktören vidhåller sin inställning – det är dags att föra dialog med politiker (inte bara dom som kör egna bilar), kommuntjänstemän, förespråkare och motståndare. Cruisingkvällarna behöver förändras, inte läggas ner helt och hållet. Det ansvaret ligger på kommunen som på sin hemsida hävdar att kommunen är änglalik när det gäller miljö och hållbarhet.

Varför är det särskild tid för finbilscruisingen – vilka andra är det som släpps fram andra tider? Varför inte ha fina bilar en hel kväll? Utan skrotbilscruising med sitt skrän.

Talande tystnad var det i kommunfullmäktige när ACCS Lidköping berättade om cruisingkvällar. Två politiker gav ACCS beröm, som ju i och för sig är välförtjänt. De båda politikerna deltar själva med bilar. Men finns verkligen ingen bland de 49 övriga i kommunfullmäktige som hade något att säga?

Än en gång tystnad i Miljöpartiet och Centern som ju båda profilerar sig på miljöfrågor – men det kanske var mest före valet i höstas.

Och när det gäller ordningen under sådana här evenemang så är det rimligt att kommunen ställer högre krav på Polisen – lämpligt just nu när det skall skrivas under en nya överenskommelse om målsättningar för de närmaste åren.

Läser i dag att Göteborgs stad tagit ett viktigt steg: Stadens transporter ska bli fossilfria senast 2030.

Har inte Lidköpings kommun ett liknande löfte som gäller 2020 eller 2021?

Nå, det får vi kanske veta efter att politikerna medietränats.

Tänk att det redan finns skott i trädgården, buskar behöver kläs på nu för att stå emot solskenet, andra ska klippas ned. Ja, det är mycket att tänka på. Härliga tider väntar. Den ouppvärmda men inglasade verandan hade i onsdags 16 plusgrader!

/God Helg