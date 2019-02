Regeringsbeslut i dag

Publicerad torsdag, 14 februari 2019, 13:22 av Björn Smitterberg

I korthet återger Lidköpingsnytt i dag – då regeringen haft sammanträde – i korthet beslut som fattats.

Sidan kan komma att uppdateras efter hand..



Källa: Regeringskansliet

Åtta medeltidskyrkor blir statliga byggnadsminnen

Regeringen har i dag beslutat att byggnadsminnesförklara åtta kyrkobyggnader med ursprung i medeltiden. Byggnaderna härrör från 1100 – 1400-talen och byggnadsminnesförklaringarna gäller bland andra Araslövs gamla kyrka i Kristianstads kommun och Enångers gamla kyrka i Hudiksvalls kommun.

– Det kyrkliga kulturarvet i Sverige har byggts upp och förvaltats under tusen år. De åtta kyrkor som nu förklaras för statliga byggnadsminnen är mycket värdefulla kulturhistoriska miljöer som berättar om den historiska utvecklingen under många sekler, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Bland de nya byggnadsminnena finns:

Suntaks gamla kyrka, Tidaholms kommun

Suntaks gamla kyrka uppfördes under 1100-talets första hälft. Kyrkans placering, dess oförändrade planform och bevarade proportioner, gör att den framstår som ett typexempel på en romansk kyrka i de centrala delarna av Götaland. Kyrkan är en av få i Västsverige med bevarade senmedeltida målningar.

När en byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet.

– – – –