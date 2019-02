Alla Hjärtans dag!

Här finns kärleksfulla hälsningar

Publicerad torsdag, 14 februari 2019, 00:05 av Redaktionen

I dag är det Alla Hjärtans Dag. Här kan du helt gratis skicka hälsning till den du vill visa din kärlek.

Skicka din hälsning via e-post till redaktion@lidkopingsnytt.nu. Införandet är gratis.

Det går inte att skicka in via kommenterna.

Glad Alla Hjärtans Dag önskar jag hela min familj, Ida Mattias, Lo, Ilse, Emil, Isabell, Akilles, Sanna, Daniel, Fanny, John, Walle, Cash.

Monica

Glad Alla Hjärtans Dag

Önskar jag alla fina kollegor på Skogsgläntan V 2. Ni är bäst

Monica

Puss på min Roger på alla hjärtans dag

Din Thomas

Mormor och morfar hälsar till Ellie, Olle och Ludde

våra underbara goa barnbarn

Mormor Lena Morfar Lars, Gatestorp

Jag vill skicka en hälsning till världens bästa bror som bor i Lidköping

och sen vill jag även hälsa till Kasper Norman du är världens bästa vän

Tova

En hälsning och tanke till mina bästa vänner i Hökhult Småland Maria och Magnus HawkHill Karlström. Hjärta till mina barn Helena Mats Åsa Zandra älskar er alla.

Göran Mörby

jag saknar dig William Mikkola så mycket

och Moya Jesper Saga och Viktor ni betyder verkligen allt för mig

Mina goa flickor Sara Malin o Emelie jag älskar er över allt annat.

Mamma Britt

Min älskade familj

Lennart, Lina o Hans, Anna o Victor, Ebba o Fredrik

I våra hjärtan finns alltid plats för er

Viktor

Emilio och Lilja

Tessan och Mikka

Grattis på alla hjärtans dag

Mamma/mormor Eva och Pappa/Per