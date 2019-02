På nya jobb i Lidköpings kommun

Publicerad onsdag, 13 februari 2019, 16:57 av Redaktionen

Här är alla som fått ny anställning eller ändrad/förlängd anställning vid Lidköpings kommun i januari.

Efternamn Förnamn Benämning Område

Hammer Madeleine Försklär Barn & Skola

Carlén Cecilia Försklär Barn & Skola

Nyberg Marina Resvik Barn & Skola

Eibo Dalal Resvik Barn & Skola

Cox Andrew Resvik Barn & Skola

Ahlstrand Jenny Resvik Barn & Skola

Rysén Rebecka Resvik Barn & Skola

Sköld Moa Resvik Barn & Skola

Zettersten Johan Lär t/m Barn & Skola

Nilsson Emelie PedaResu Barn & Skola

Bernaba Dalal Brnskout Barn & Skola

Svahn Wenche Försklär Barn & Skola

Irhage Sofia Brnskout Barn & Skola

Frödin Amanda Brnskout Barn & Skola

Malm Annica Lär obeh Barn & Skola

Sedwall Hjalmar Resvik Barn & Skola

Rydholm Anna-Carin Fritidsp Barn & Skola

Karlsson Helene PedaResu Barn & Skola

Gull Victor PedaResu Barn & Skola

Vester Ebba PedaResu Barn & Skola

Karlsson Emilia PedaResu Barn & Skola

Andersson Ann-Charlotte Barnsköt Barn & Skola

Johansson Monica Brnskout Barn & Skola

Larsson Martina Frsklobh Barn & Skola

Dizdar Ajla Barnsköt Barn & Skola

Magnusson Signe Brnskout Barn & Skola

Edström Katarina Försklär Barn & Skola

Berg Camilla Försklär Barn & Skola

Johansson Victoria Brnskout Barn & Skola

Rysén Josefina Frskläou Barn & Skola

Abelsson Malin Barnsköt Barn & Skola

Wennberg Sara PedaResu Barn & Skola

Olsson Karin Barnsköt Barn & Skola

Avdzhieva Aneliya Barnsköt Barn & Skola

Johansson Jenny Barnsköt Barn & Skola

Olsson Emelie Barnsköt Barn & Skola

Karlsson Gunnel Lärare Barn & Skola

Haxha Violeta Barnsköt Barn & Skola

Gustafsson Josefine Barnsköt Barn & Skola

Eriksson Johanna Brnskout Barn & Skola

Holmeros Sofia Barnsköt Barn & Skola

Kaminska Izabela Modmålär Barn & Skola

Lopez Vargas Ingrid Modmålär Barn & Skola

Mouchard Eleonor Försklär Barn & Skola

Stenström Felix PedaResu Barn & Skola

Chaker Lousine Resurspe Barn & Skola

Westberg Johanna Brnskout Barn & Skola

Andersson Evelina Frsklobh Barn & Skola

Sundblad Susanne Lär obeh Barn & Skola

Eng Ellen Lär obeh Barn & Skola

Tengbom Linnea Brnskout Barn & Skola

Vallin Torstensson Ann RektFöch Barn & Skola

Synnergren Petersson Annika Frskch b Barn & Skola

Bengtsson Kaisa Resurspe Barn & Skola

Albertsson Marianne Lär obeh Barn & Skola

Karlsson Carina PedaResu Barn & Skola

Matanovic Gabrijel Resrsped Barn & Skola

Hiramsson Milos Rebecka PedaResu Barn & Skola

Zalbo Aurora PedaResu Barn & Skola

Svensson Jennie PedaResu Barn & Skola

Franzén Lukas Lär obeh Barn & Skola

Hasselqvist Broman Linda Barnsköt Barn & Skola

Husseini Esmat Resurspe Barn & Skola

Holmberg Linnéa Försklär Barn & Skola

Kloth Micaela Barnsköt Barn & Skola

Johansson Nina Brnskout Barn & Skola

Larsson Anita SkolAdm Barn & Skola

Ländin Thomas Lär obeh Barn & Skola

Fast Patrik Lär idr Barn & Skola

Smith Oscar PedaResu Barn & Skola

Kuchak Azimi Minoo Barnsköt Barn & Skola

Svensson Anna-Lena Barnsköt Barn & Skola

Hallin Karl Barnsköt Barn & Skola

Said Sanaa Resurspe Barn & Skola

Beysim Lisa Barnsköt Barn & Skola

Kähkönen Liisa Brnskout Barn & Skola

Löfstrand Matilda Barnsköt Barn & Skola

Jonsson Anna Barnsköt Barn & Skola

Sandin Monica Försklär Barn & Skola

Necas Lena LärFörsk Barn & Skola

Tesfaldet Fortuna Barnsköt Barn & Skola

Nörgaard Julia Barnsköt Barn & Skola

Sandin Kerstin Brnskout Barn & Skola

Mohammed Ibrahim Resurspe Barn & Skola

Karlsson Maria Bibl.ass Barn & Skola

Parlic Benjamin PedaResu Barn & Skola

Brännehed Maja PedaResu Barn & Skola

Eriksson Margareta Brnskout Barn & Skola

Hermansson Lisa Frsklobh Barn & Skola

Hölscher Paulina Barnsköt Barn & Skola

Moberg Olsson Anneli Barnsköt Barn & Skola

Sjöstedt Linda Barnsköt Barn & Skola

Catoni Eva-Lotte PedaResu Barn & Skola

Storm Simon Lär obeh Barn & Skola

Viklund Frida Lär obeh Barn & Skola

Nilsson Anna Karin PedaResu Barn & Skola

Brask Ulrika Frsklobh Barn & Skola

Svedberg Josefine Barnsköt Barn & Skola

Nordmark Sofia Frsklobh Barn & Skola

Bjälkholm Johanna Fritidsp Barn & Skola

Johnsson Susanna Bskobehö Barn & Skola

Sjöberg Emma Försklär Barn & Skola

Strandberg Kerstin PedaResu Barn & Skola

Lind Peter Projled Intern Service

Eng Krister Serviarb Intern Service

Reivaara Ruut Dietist Intern Service

Rask Eva Kock/Ko Intern Service

Johansson Malin Köksansv Intern Service

Ganibegovic Anisa Ekonbtr Intern Service

Lindblad Samuel Ekonbtr Intern Service

Fridlund Annelie Köksansv Intern Service

Bjelkenhoff Erika Ekonbtr Intern Service

Larsson Sofia Ekonbtr Intern Service

Larsson Elisabeth Kokepool Intern Service

Thuresson Emelie Ekonbtr Intern Service

Jonsson Sara Kock/Ko Intern Service

Rondslätt Rebecca Kock/Ko Intern Service

Andersson Karina Ekonbtr Intern Service

Eriksson Emelie Kock/Ko Intern Service

Ly Phuong Ekonbtr Intern Service

Bergman Karin Ekonbtr Intern Service

Hadziselimovic Samira Köksansv Intern Service

Lorentzon Ronja Kock/Ko Intern Service

Wongkrom Phattraporn Lokalvår Intern Service

Somsinyotkul Noppaluck Lokalvår Intern Service

Magnusson Catrine Lokalvår Intern Service

Sandström Cecilia Lokalvår Intern Service

Storm Emma Lokalvår Intern Service

Andersson Emma Lokalvår Intern Service

Johansson Bengt-Göran Idrpltvm Kultur & Fritid

Koulendrou Georgia Konstped Kultur & Fritid

Thyne Evelina Receptio Kultur & Fritid

Andersson Sven Owe Förvchef Kommunstyrelsens versamheter

Hjoberg Lotta Förvchef Kommunstyrelsens versamheter

Karls Elin Överf/Ju Kommunstyrelsens versamheter

Svensson Jonas Arbled Samhällsbyggnad

Jonsson Björn Mark/exchef Samhällsbyggnad

Topalovic Nermin Socsekr Social & Arbetsmarknad

Shosholli Eleonora Socsekr Social & Arbetsmarknad

Öjersson Matilda Handled Social & Arbetsmarknad

Berg Marie Socsekr Social & Arbetsmarknad

Berggren Anna Arbhndle Social & Arbetsmarknad

Mowforth Lennea Famrätts Social & Arbetsmarknad

Larsson Tomas Arbmarko Social & Arbetsmarknad

Mlinar Pamela Boendped Social & Arbetsmarknad

Berling Mari FambhBvn Social & Arbetsmarknad

Strandrot Fredrik Enhetchf Social & Arbetsmarknad

Djup Lidholm Lillemor Boendstö Social & Arbetsmarknad

Stridh Therese FambhBvn Social & Arbetsmarknad

Agnar Anna Kurator Social & Arbetsmarknad

Carlsson Ida Boendstö Social & Arbetsmarknad

Nordlund Edvin Anlarb Teknisk Service

Larsson Fredrik Anlarb Teknisk Service

Fransson Kenneth Renharb Teknisk Service

Filipovic Vojislava SkolAdm Utbildning

Lans Rikard Verkshko Utbildning

Törn Åsa Utbled Utbildning

Emanuelsson Ingela SFIlär Utbildning

Zetterman Marianne SFIlär Utbildning

Wernebratt Thomas SFIlär Utbildning

Fast Ulla-Carin SFIlär Utbildning

Larsson Anna-Maria SFIlär Utbildning

Öjersson Charlotta SFIlär Utbildning

Landahl Annelie Instrukt Utbildning

Magnusson Restin Anette Skolkur Utbildning

Ax Lukas Lär obeh Utbildning

Backman Tobias Elevass Utbildning

Draklat Moustfa Elevass Utbildning

Rojaie Ali Studhand Utbildning

Franzén Henrik Rektortf Utbildning

Granath Per Erik Tennistr Utbildning

Carlsson Annette Lär obeh Utbildning

Lövberg Maria Lär obeh Utbildning

Spets Sara Per ass Vård & Omsorg

Sandgren Maria Per ass Vård & Omsorg

Andersson Helen Per ass Vård & Omsorg

Andreasson Linda Per ass Vård & Omsorg

Karadza Amila Per ass Vård & Omsorg

Hulting Sara Per ass Vård & Omsorg

Garpenstam Veronica Per ass Vård & Omsorg

Edvinsson Therese Per ass Vård & Omsorg

Sandén Ann Usk Vård & Omsorg

Kvarnström Ann-Christine Usk Vård & Omsorg

Larsson Emelie Usk Vård & Omsorg

Jonsson Ramona Usk Vård & Omsorg

Eskilsson Liza Usk Vård & Omsorg

Winther Agnes Vårdbitr Vård & Omsorg

Ortiz Anna Usk Vård & Omsorg

Berggren Ingemarsson Jeanette Usk Vård & Omsorg

Hassoun Mirna Usk Vård & Omsorg

Jönsson Marcus Stödbitr Vård & Omsorg

Svensson Carina Bisthndl Vård & Omsorg

Kihlman Jessica Enhadm Vård & Omsorg

Hasan Naseema Usk Vård & Omsorg

Rive Pia Stödassi Vård & Omsorg

Olsson Emelie Stödbitr Vård & Omsorg

Sjöstedt Fanny Stödbitr Vård & Omsorg

Linderoth Anna Usk Vård & Omsorg

Ekberg Claes-Håkan EnhchÄO Vård & Omsorg

Cao Marie Vårdbitr Vård & Omsorg

Aman Idris Moham Aman Vårdbitr Vård & Omsorg

Ekdén Ulla-Britt Usk Vård & Omsorg

Alyassin Hisham Usk Vård & Omsorg

Lefta Enggren Nora Vårdbitr Vård & Omsorg

Strömberg Eva Usk Vård & Omsorg

Ström Ann-Katrin Usk Vård & Omsorg

Skalstad Malin Usk Vård & Omsorg

Karlsson Kristian Stödassi Vård & Omsorg

Lönnerud Fredrik Stödbitr Vård & Omsorg

Sundberg Stina Stödassi Vård & Omsorg

Gustafsson Nomura Aki Stödassi Vård & Omsorg

Haglund Bodil Usk Vård & Omsorg

Fayaz Gholam Usk Vård & Omsorg

Gräs Lisa Stödassi Vård & Omsorg

Johansson Natascha Stödbitr Vård & Omsorg

Buisman Cassandra Usk Vård & Omsorg

Lundin Marica Usk Vård & Omsorg

Andersson Cecilia Stödassi Vård & Omsorg

Hellkvist Sofie Stödassi Vård & Omsorg

Hagel Monica BisthlRe Vård & Omsorg

Nilsson Jonsson Beatrice EnhchÄO Vård & Omsorg

Mossin Michael Usk Vård & Omsorg

Björling Jennie Usk Vård & Omsorg

Mejzini Zana Usk Vård & Omsorg

Eriksson Marie-Louise Usk Vård & Omsorg

Dahlqvist Linda Usk Vård & Omsorg

Johansson Eva Usk Vård & Omsorg

Muratovic Anesa Usk Vård & Omsorg

Landgren Sofia Vårdbitr Vård & Omsorg

Inci Berhadan Ssjk Vård & Omsorg

Berndtsson Michelle Ssjk Vård & Omsorg

Scarlini Hanna SjsköAss Vård & Omsorg

Franzén Sara Distsköt Vård & Omsorg

Andersson Ann-Sofi Ssjk Vård & Omsorg

Larsson Gunilla Utveled Vård & Omsorg

Åhlin Camilla Rehabkoo Vård & Omsorg

Kahsay Achenafi Vårdbitr Vård & Omsorg

Svensson Sara Usk Vård & Omsorg

Lundqvist Amanda Vårdbitr Vård & Omsorg

Rask Haglund Ulrica Usk Vård & Omsorg

Adamsson Carina Usk Vård & Omsorg

Staberg Claes-Göran Usk Vård & Omsorg

Svensson Anna-Malin Vårdbitr Vård & Omsorg

Källa: Lidköpings kommun