Stabilt, men lågt, vattenstånd

Publicerad fredag, 08 februari 2019, 09:49 av Björn Smitterberg

Vänerns vattenyta uppmättes klockan 23 på torsdagskvällen till 43,94 meter över havet. Det är 14 centimeter över sjökortsdjupet, men fortfarande 35 centimeter under det normala.

Isen har brett ut sig lite mer i Vänern och är upp till 15 centimeter tjock – men det varierar kraftigt. Stora delar av Vänern är ännu isfri. Kinneviken är täckt av is liksom farlederna mellan Hindens rev/Hjortens udde och Vänersborg. Skärgården i norra vänern har grov is.

Fartyg som väntas till Lidköping de närmaste dagarna:

I dag anländer ”Skagern” med last från Chatham i Storbritannien

Under lördagen väntas ”Elise” med last från Rostock i Tyskland och ”Tina” med last från Amsterdam i Nederländerna.

På måndag väntas ”Windstar” som kommer från svenska hamnen Djurön.