Hört på stan: Sportlov eller plånbokslov

Publicerad fredag, 08 februari 2019, 12:07 av Björn Smitterberg

Sportlov. Grattis alla barn vars föräldrar står ut med priset för resor till berg och dalar.

Och grattis till alla som stannar hemma och tar del av allt som är gratis här.

Enligt uppgift har fjällresor i år blivit ovanligt kostsamma på grund av att Åre med omnejd är uthyrt till VM-deltagare just under sportlovsveckan här. Enligt uppgift från akademiledamöterna vid kaffebordet på fredagen – dan före sportlovsdan – kan en fjällvecka lätt komma upp till 30.000 kronor. Plus resan.

En av ledamöterna reser i stället med familjen till London – billigare. Dessutom finns konstmuseer som lockar.

Redaktörens söner har alltid haft roligt åt sin far. Denne har nämligen lite extra fötter. Det extra innebär även större pjäxor. Så när skidor skulle anskaffas föreslog sönerna en gång att det räcker med att valla pjäxorna.

Efter det var det slut på fjällresor för redaktörens del.

Melodifestivalen sätter en underlig prägel på Lidköping. Mer än alla andra evenemang. Och egentligen har det ju inte något med Lidköping mer att göra än att det genomförs i SLA (så kallas arenan numera även i offentliga handlingar, vad ska banken säga som betalat för namnet?).

Ett inslag är att skolorna och förskolorna ska få en särskild mellomåltid.

Extrem avundsjuka.

Det blir allt vanligare att extrema organisationer får ökad makt och även utnyttjar den över gränserna. Avundsjukan och egoism är tydligen drivkraft. Tanken slog redaktören att när nu högerfantasterna i Italien börjat stötta demonstranter i Frankrike inför EU-valet så har något allvarligt hänt.

Dagens Nyheter har konstaterat i sin faktagranskning av uppgifter att allt fler underliga och falska nyheter handlar om Sverige. Exempelvis som att vi inte firar jul längre, med hänsyn till muslimer – utan i stället har vinterfest. Ett annat påstående är att Sveriges Radio förbjudits spela ”O Helga natt…”

Klicka för fake news.

Solen går nu upp före klockan 8. Våren väntar ännu lite till, men… kattproblemet är kvar. Varför kan kattägare inte ta hand om sina djur. Ha dom helt eller ha dom inte. Tänk om bönderna lät grisar och kor vandra fritt, om hundägare bara skulle släppa ut sina hundar utan vidare tanke på var dom lägger sin avföring?

Jag förstår att många vill att katter ska gå fritt, men många kan ju inte ens vädra sin bostad utan att det smyger in en hungrig katt som egentligen inte vet var den hör hemma, och andra vill inte längre ha rabatter för att katter förorenar och kan sprida sjukdomar.

Nu steg redaktörens blodtryck igen. Husdjur ska man ta hand om. Det hörs på namnet.

God Helg