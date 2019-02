Priserna fortsätter falla på bostäder i Lidköping

Publicerad torsdag, 07 februari 2019, 12:05 av Björn Smitterberg

Enligt Svensk Mäklarstatistik så fortsätter priserna på bostadsrätter och villor att falla i Lidköping.

På ett år har priserna på villor i Lidköping fallit med mer än 15 procent – enligt uppgifter från 227 överlåtelser. Under samma period har bostadsrätterna fallit med över fem procent – 408 överlåtelser är grunden för statistiken.

Under november, december och januari har prisfallet på bostadsrätter varit 3,9 procent. I snitt kostade en bostadsrätt 10.510 kronor per kvadratmeter – och i genomsnitt betalades 656.000 kronor per lägenhet.

Det genomsnittliga priset på villor de senaste tre månaderna var 19.576 kronor per kvadratmeter, eller 2,4 miljoner kronor i snitt per överlåtelse.

Uppgifterna är hämtade från Svensk Mäklarstatistik som i sin tur hämtar uppgifterna från mäklare.