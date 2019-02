Eftertraktad tysk stråkkvartett framträder i Vänermuseet.

Publicerad torsdag, 07 februari 2019

Nu på lördag arrangerar Lidköpings konsertförening en konsert i Vallienrummet på Vänermuseet. Det är den internationellt erkända Kuss Quartet från Berlin som besöker Lidköping under den turné som Kultur i Väst ger i samarbete med lokala kammarmusikföreningar. Konserten ingår även i kommunens satsning ”Vinterkalaset”, där olika kulturföreningar i kommunen presenterar sin verksamhet.

Kuss Quartet är kända för sin stora musikalitet och nytänkande inom kammarmusiken. Genom sina unika konceptbaserade program, som ofta framförs tillsammans med dansare, regissör eller författare, har Kuss Quartet blivit internationellt känd och erkänd.

Violinisten Jana Kuss bildade kvartetten redan 1991 under det att hon studerade i Berlin. Kvartetten fortsatte så småningom till New England Conservatory i Boston och fördjupade studier för the Cleveland Quartet.

Det är en prisbelönt ensemble som gäster Lidköping. The European Concert Hall Organisation utvalde kvartetten som en ”Rising Stars ensemble” 2002. Samma år blev ensemblen även förstapristagare av det prestigefyllda ”German Music Council Prize”, respektive ”the Quartet Award Paolo Borciani”. Sedan dess konserterar Kuss Quartet på de etablerade internationella scenerna över hela världen som Carnegie Hall, Concertgebouw, Wigmore Hall samt Die Philharmonie i hemstaden Berlin.

Förutom en gedigen konsertverksamhet har Kuss Quartet även spelat in en mängd skivor för Sony/BMG, ECM och Onyx och framträtt i många internationella radio- och tv-utsändningar. Kvartetten har under 2018 studerat in Beethovens samtliga stråkkvartetter för att framföras i kronologisk ordning i Suntory Hall i Tokyo 2019.

Kuss Quartet består av:

Jana Kuss – violin,

Oliver Wille – violin,

William Coleman – viola,

Mikayel Hakhnazaryan – cello

Program Ludvig van Beethoven 1770-1827 Stråkkvartett nr. 4 I c-moll op. 18 (1799)

György Kurtág 1926- Officium Breve in memoriam Andreae Szervánszky op. 28

Ludvig van Beethoven 1770-1827 Stråkkvartett nr 6 i B-dur op. 18, (1798-1800)

Konserten är ett samarrangemang mellan Lidköpings konsertförening, Vänermuseet och Kultur i Väst. Konserten är en del av Vinterkalaset.

– Vänermuseet lördag kl 17