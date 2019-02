Bandydamer till Krasnojarsk

Publicerad tisdag, 05 februari 2019, 19:22 av Björn Smitterberg

I början av mars spelas Universiaden i bandy i Ryssland och flera av damspelarna i Villas elitserielag har uttagits till svenska laget.

En förutsättning för att få spela i Universiaden är att deltagarna är studenter på högskole- eller universitetsnivå.

Minna Norrgann (Söråkers IF)

Virva Rylander (Västerås)

Frida Wiklund (Villa Lidköping BK)

Linnea Larsson (AIK Bandy)

Kajsa Ericsson (AIK Bandy)

Erica Persson (Söråkers IF)

Ida Friman (Villa Lidköping BK)

Julia Norrman (AIK Bandy)

Agnes Ögren (Villa Lidköping BK)

Sanna Gustafsson (Skutskärs IF)

Matilda Öhman (Sandvikens AIK)

Matilda Svenler (Villa Lidköping BK)

Matilda Plan (Västerås SK)

Emma Nilsson (Skirö AIK)

Gabriella Aronsson (Västerås SK)

Ebba Fridlund (Skutskärs IF)

Reserver:

Ellen Spång (Tranås BoIS)

Clara Ringmar (Uppsala BoIS)

Tilda Jonsson (Sandvikens AIK)

Rut-Lina Berner (Villa Lidköpnig BK)

Erica Jonsson (KS Bandy)

Malin Persson (Västerås SK)

Ida Sundell (Uppsala BoIS)

Laget leds av:

Magnus Nordin (Förbundskapten)

Hanna Dahlström (Btr förbundskapten)

Jonny Johansson (Material och slip)

Kenth Forseth (Rehab)

Örjan Stål (Team manager)