Äntligen: Glenn Miller Orchestra till Lidköping

Publicerad måndag, 04 februari 2019, 16:29 av Björn Smitterberg

Glenn Miller Scandinavian Orchestra kommer till Lidköping i april. Det är med det normalstora bandet med cirka 20 personer och sångare bandledaren Jan Slottens kommer. Det är i år ett sorgligt jubileum – Glenn Miller orginalband försvann i en olycka när de flög över Engelska kanalen i slutskedet av andra världskriget.

Den internationellt välkända orkestern med orkesterledaren, trombonisten och Millerkopian Jan Slottenäs leder då sina mannar i den nya showen ”A Tribute To The Music” som är en hyllning till Glenn Millers odödliga musik.

Repertoaren är oerhört omfattande och orkestern förfogar i sin notmapp över mer än 1.500 melodier i originaltappning från Glenn Millers efterlämnade notbibliotek. De flesta människor känner igen något som Glenn Miller och hans band finns bakom – inte minst filmmusik och en del kan höras på julafton i Kalle Anka!

Sålunda har orkesterledaren haft ett digert arbete med att vaska fram det allra bästa från alla dessa härliga musikpärlor.

Alltsedan sommaren 2010 då orkestern blev ombildad och licensierad av Glenn Miller Productions Inc., New York, U.S.A. turnerar man flitigt i hela Skandinavien. Allt måste godkännas i New York.

Det innebär rader av konserter, shower och dansspelningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Och populariteten tycks inte avta. Snarare tvärtom. När orkestern inleder sitt framträdande med den obligatoriska signaturmelodin ”Moonlight Serenade” brukar det gå ett sus genom publiken. Och fortsättningsvis under kvällen är det inte många som sitter helt still i sina stolar – det börjar rycka i armar och ben för att följa de kända tonerna.

Den som är uppmärksam kommer också att finna att det i orkestern sitter flera musiker ur den svenska absoluta jazzeliten. De bidrar alla till den välstämda och mycket samspelta ensemblen. De båda duktiga vokalisterna Jens Berggren och Samuéla Burenstrand är varma i kläderna efter alla år tillsammans med bandet.

Orkesterledaren Jan Slottenäs gör också allt för att orkestern ska låta så exakt det bara är möjligt det som en gång var ursprungsorkestern under storbandens glansperiod då Glenn Miller själv stod framför sin orkester. Orkesterns höga standard har medfört att man internationellt på många håll framhåller just denna orkester som den absolut främsta av de fyra Millerorkestrar som turnerar världen runt. En konsertshow således som helt klart är värd att uppleva i Lidköping!

I Berwaldhallen blir det i maj en jubileumsföreställning med ett komplett band där även stråkar ingår.

(Det här är redaktörens, Lidköpingsnytt, favoritband, har inte hört det sedan mitten av december. Bandet har tidigare spelat i Vara konserthus.)

– De la Gardieskolans aula lördag 27 april 19,30