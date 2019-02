Karolinerna – på lördag i Lidköping

Förening för historieintresserade på marsch

Publicerad söndag, 03 februari 2019, 14:01 av Björn Smitterberg

Karolinerna, i uniformer och med bestämde steg i sina anfall, kunde skrämma vettet ur vilken fiende som helst. Höga rop och taktfast med blanka vapen fick svenska hären fienden att fly – till fienden kom på att göra samma sak.

För någon månad sedan var det 300 år sen en kista med Karl XII:s döda kropp bars in i det hus i Lidköping som i dag är Silverknappen. På lördag låter oss SHIR återuppleva lite av det.

SHIR står för Skaraborghs Historiska Infanterie Regemente. Det är en historisk förening. Här finns alltså intressen som handlar om uniformer, om vapen och kanoner. Det handlar om det som brukar kallas Sveriges Stormaktstid, och om soldaternas liv och leverne för över 300 år sedan. Krig fördes då på sätt som är än värre än i dag – men det är inte våldet SHIR för vidare.

Det blir salut från ena sidan av Torgbron. Det blir exercis på Nya Stadens torg. Det blir föredrag i Rådhuset. Ja, det är ett digert program som visas upp.

Kanonerna heter Tro , Hopp och Kärlek.

– Tron, vi trodde att denna lavett och kanon skulle bli riktigt bra. Hopp, vid provskjutning så lyfte den (hoppade) bakåt. Kärlek, nu lade vi ner all kärlek på att nr 3 (ordförandes) kanon skulle bli lika bra som 1: an och 2: an. Där av de små smidda symbolerna på lavett lådans främre gavel; Ett kors, ett ankare och ett hjärta, säger Kenneth Hagelin, en av de medverkande.

Kenneth Hagelin i Lidköping berättar att regementet kommer till Lidköping med alla möjliga sorters soldater som ingick i Karl XII:s armé. Han själv kommer att finnas med som en av de svenska soldaterna.

Kenneth Hagelin, Jan-Erik Larsson, Anders Siberg, Joakim Svensson, Daniel Johansson. Utanför Kråk i Skara.

Den här händelsen för 300 år sedan när kungaliket vilade i Lidköping innan färden fortsatte från Halden till Stockholm är orsaken till att marschen nu visas i Lidköping och har lockat till sig systerföreningar i Sverige, Norge och Danmark. På trettondagen för 300 år sedan skrevs ett brev till slottet i Stockholm som bekräftar att den skett. Den har tidigare genomförts i Uddevalla inför gator välfyllda av åskådare.

På frågan vad som väckt detta intresse hos Kenneth Hagelin svarar han:

– Intresset för kanoner av olika slag har nog alltid funnits, men intresset för karoliner och 1700-tal i allmänt, väcktes när vi blev tillfrågade av SHIR att skjuta salut från kajen för ostindiefararen Götheborg, när fartyget kom hit till Lidköping.

– Detta var en förening som precis som jag, tyckte om att återskapa 1700-tals kläder, bruksföremål, olika vapen med nytt material, men få det att se gammalt ut. Så har jag gjort med mina kanoner – både de på fartygslavett och den i fältlavett, allt är nytt utom de gamla vagnshjulen på fältlavetten. På fartygskanonen är allt föråldrat, bearbetat på dåtidens sätt, så är exempelvis beslagen är handsmidda och rostskyddade i kokt linolja, trätjära och även trädetaljer är inoljade i detta.

– Så började det, det är alltid roligt att träffa på likasinnade och se hur dessa har gjort, få deras tips på olika sätt å knep.

Kenneth Hagelin har även lånat ut ett par foto som används i denna artikel.

På lördag går marschen in från Stadsträdgården, Älvgatan, Sveagatan, Mellbygatan och till Nya Stadens torg.

Tider på lördag:

11-16 Rådhuset: Sven Hagnell berättar om Historieverket

11-16 Rådhuset: Björn Lippold från Garnisonsmuseet informerar om bl a soldatregistret och museet i Axvall.

11,30 och 12,30 Rådhuset: 1700-talets Sverige. Per Persson berättar.

14-14,30: Historisk Karolinermarsch med Karl XII´s sorgetåg. Kista medförs som förs in till Silverknappen – i dag silversmedja.

15,01 Torgbron: Salut med kanoner av SHIR`s artillerister och Nya Stadens torg: Exercis på Karolinernas vis.

16,30: Sorgetåget avmarscherar.

– Läs mer – klicka till hemsidan för SHIR