Stabilt lågt vattenstånd – isen växer

Publicerad fredag, 01 februari 2019, 11:14 av Björn Smitterberg

Vattenståndet i Vänern var på torsdagskvällen 43,93 meter över havets yta. Det är 12 centimeter över vad sjökortet anger men 40 centimeter under det normala.

Tillväxten av is i Vänern fortsätter. Utmed stränder och kuster samt i vikar finns is på upp till 12 centimeters tjocklek – men även tunn is på flera ställen. Större delen av Vänern har öppet vatten. Vänersborgsviken och Kinneviken är i stort sett istäckt. Utanför Lidköping är isen i farleden mellan 5 och 15 centimeter tjock.

Fartyg som väntas till Lidköping:

Tisdag – ”Birthe Bres” med last från Belgien

Onsdag – ”Eken” med last från norska hamnar samt ”Kinne” med last från spanska medelhavshamnar.

Fredag – ”Skagern” med last från brittiska Chatham.