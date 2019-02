Mötesplatsen – Agenda för föreningsliv, seniorer och kultur

Det här kan du delta i dag!

Publicerad fredag, 01 februari 2019, 00:03 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

FREDAG 1 FEBRUARI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhusboule

15:30 Afternoon Tea! Njut av ljumna scones, kex, ost, marmelader och små bakverk. Kostnad: 40kr inkl. te/kaffe.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym kl. 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

11.00 The Favourite, 11 år

13.15 Bohemian Rhapsody, Barntillåten

13.30 Vice, 15 år

16.00 Bamse och dunderklockan, Barntillåten

16.15 The Kindergarten Teacher, Barntillåten

17.45 Röjar-Ralf kraschar internet (sv. tal), 7 år

18.00 Röda Kvarn Aniara, 15 år

18.30 The Favourite, 11 år

20.15 Escape Room, 15 år

20.30 Röda Kvarn Glass, 15 år

21.00 Destroyer, 15 år

LÖRDAG 2 FEBRUARI

Göteborgs Filmfestival

8 på Folkets Hus: Filmfrukost med filmen One Last Deal

Frukostservering 8-9, därefter filmstart och efterföljande filmsamtal för den som vill

Opera

19 Folkets Hus: Direkt från Metropolitan: Carmen 3 tim 42 min

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.00 The Wife, 7 år

16.00 Röda Kvarn Röjar-Ralf kraschar internet (sv. tal), 7 år

17.15 Britt-Marie var här, Barntillåten

18.30 Röda Kvarn Bohemian Rhapsody, Barntillåten

19.30 Glass, 15 år

21.15 Röda Kvarn Escape Room, 15 år

SÖNDAG 3 FEBRUARI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé! Släktforskarföreningen håller öppet och erbjuder kaffe & äpplekaka, 25kr

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Vinninga PRO

Göteborgs Filmfestival

18 på Folkets Hus: Filmvisning – Roads in February

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.30 Röjar-Ralf kraschar internet (sv. tal), 7 år

15.30 Aniara, 15 år

17.00 Röda Kvarn A Star Is Born, 7 år

18.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

MÅNDAG 4 FEBRUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30

IT-SMART med William våruppstart kl. 14:00-15:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 77128810:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gymnastik

14:00 Hur sköter jag min hörapparat på bästa sätt? Susanne, syn- och hörselinstruktör, visar hur man rengör, byter slang m.m. så att hörapparaten gör den nytta för det den är avsedd för. Fika finns att köpa!

Söne Hembygdsförening

18,30 Pingstkyrkan, Örslösa: Temakväll: Händelser från en gammal anteckningsbok. Lars Nordquist.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

18.00 Green Book, 11 år

20.15 The Mule, 11 år

20.45 The Favourite, 11 år

TISDAG 5 FEBRUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00-12:00 Drop in hos syn- & hörselinstruktören

10:15 Balans/Styrka, träningspass.

14:00-16:00 Glaucomcafé för dig som har grön starr. Fika finns att köpa!

14:30-16:45 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr.

Prostatacancerföreningen Skaraborg

18 – 20 Restaurang Galejan: Medlemsmöte. Nya medlemmar välkomna.

Trässbergs BK

18 Trässbergsvallen: Årsmöte

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

18.00 Beautiful Boy, 15 år

20.15 Escape Room, 15 år

20.45 Destroyer, 15 år

ONSDAG 6 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Kata, Ingegerd och andra kvinnor under det tidiga tusentalet. Föreläsning med Berit Johansson. Fika finns att köpa!

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp våruppstart kl. 10:30-11:30

Lunchbuffé och vårlotteri med tulpaner kl. 12:00-13.30

Sångstund med kyrkan kl. 14:30-16:00

PRO-träff

14 Sockerbruket: Kaffe,bingo.

Gamla Stadens S-förening

18,30 SAP-Exp, Sevillagatan: Årsmöte Sedvanliga årsmötesförhandlingar, information från partiet. Hemlig gäst. Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe, te. Alla medlemmar varmt välkomna

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

11.00 Aniara, 15 år

13.30 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

13.30 Green Book, 11 år

16.00 Beautiful Boy, 15 år

16.15 The Kindergarten Teacher, Barntillåten

18.30 Glass, 15 år

18.30 The Wife, 7 år

20.45 Britt-Marie var här, Barntillåten

21.15 Escape Room, 15 år

TORSDAG 7 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

17.00 Visafterwork on stage: Elona Planman

18.00 Röjar-Ralf kraschar internet (eng. tal), 7 år

20.30 The Mule, 11 år

FREDAG 8 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhusboule

14:30 Musikcafé med Leif-Henrik & Tiverman som bjuder på ett blandat musikprogram med ett härligt mellansnack. Fika finns att köpa!

LÖRDAG 9 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

Spellördag

10-14 Folkets Hus: barnens bästa spellördag – spel och pyssel

SÖNDAG 10 FEBRUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 SKPF

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé! SPF erbjuder kaffe och citroncheesecake, 25kr.

MÅNDAG 11 FEBRUARI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård; Underhållning av Joakim och Niklas Wedebrand.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gymnastik

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

TISDAG 12 FEBRUARI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass. Tag med vattenflaska.

14:30 Seniorsingers, sång- och musikgrupp

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Taktil massage med Gittan & Erna kl. 14:30-16:00

ONSDAG 13 FEBRUARI

Sticka och skapa mönster

18,30 Biblioteket: Mård Castman föreläser – ta gärna med egen stickning.

Söne Hembygdsförening

18,30 Pingstkyrkan, Örslösa: Temakväll: Anna Nykvist Thorsson om arkeologiska utgrävningar i Häggesled.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Trivselbingo! 5 spel med paus för fika. 20kr/bricka. Vinst till alla!

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

TORSDAG 14 FEBRUARI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

9:00-16:45 ”Alla hjärtans dag” Kaffe & bakelse, 25kr.

10:15 Cirkelträning

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Alla hjärtans dag lunch kl. 12:00 & 14:00 Föranmälan 30/1-7/2

FREDAG 15 FEBRUARI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhusboule

16:30 Pubkväll med önskemusik och räkmacka! Kom och njut av en smarrig räkmacka. Passa på att önska din favoritlåt/artist när du anmäler dig så får vi en härlig blandning av musik under kvällen. Kostnad: 60kr inkl. dryck, kaffe och kaka. Betalas i samband med anmälan (bindande) eller senast 13/2.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Latinodans – vad är det? kl. 14:30-16:00

LÖRDAG 16 FEBRUARI

SÖNDAG 17 FEBRUARI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé! HjärtLung erbjuder kaffe och hembakad rulltårta, 25kr.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Dambridgeklubben

MÅNDAG 18 FEBRUARI

Väder och oväder

18,30 Biblioteket: Med astronom Gunnar Sporrong.

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gymnastik

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

TISDAG 19 FEBRUARI

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte/årsmöte. Sven-Olof Hasselplan underhåller

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass. Tag med vattenflaska.

14:00-15:30 It-café Mobil & surfplatta i vardagen. En kostnadsfri träff som passar alla, från nybörjare till proffs. Ta med din surfplatta/mobil eller låna en Ipad av oss.

14:30-16:45 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30

ONSDAG 20 FEBRUARI

Fackföreningen Vision

11,30 Sockertoppen: Årsmöte.

Bokcirklar

18,30 Biblioteket: Inspirationskväll för bokcirklaR

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Annorlunda yrke?! Carina Ohlsson, riksdagsledamot. Från riksdagens kammare till maktens korridorer. Carina, riksdagsledamot och S-kvinnornas ordförande berättar om sina spännande uppdrag. Fika finns att köpa

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

TORSDAG 21 FEBRUARI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

11:30 Sopplunch med bio. Filmen ”Britt-Marie var här” visas på Folkets Hus kl.12:45. Kontant betalning på SC, 100kr, i samband med anmälan eller senast tisdag 19/2 för att behålla bokad plats.

Anmälan from 28/1 tel.771288, 4 platser/person.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Musikcafé med Clas Arvidsson kl. 14:30-16:00

FREDAG 22 FEBRUARI

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhusboule

15:00-16:30 Vernissage med konst av Inger Stjärnström. Intuitiv abstrakt akryl för bättre hälsa. Inger finns på plats och vi bjuder på cider och snacks

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

LÖRDAG 23 FEBRUARI

SÖNDAG 24 FEBRUARI

Örslösa-Söne BK

17 Örslösa IP: årsmöte

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidk. bridgeklubb

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé! Röda Korset har årsmöte och bjuder på kaffe med dopp.

MÅNDAG 25 FEBRUARI

Sunnersbergs hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Temakväll. Skrönor från Kålland med Maria Sanderi.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé med Syn & Hörsel DROP-IN kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gymnastik

TISDAG 26 FEBRUARI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

Resan till Krakow

Biblioteket: Elever vid De la Gardie berättar om Auschwitz-Birkenau. Därefter FN-föreningens årsmöte.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Äldre i trafiken kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Balans/Styrka, träningspass. Tag med vattenflaska.

14:30 Seniorsingers, sång- och musikgrupp

ONSDAG 27 FEBRUARI

Bilder från Island

18,30 Biblioteket: Fotograf Anette Seldén.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Lennarts promenadgrupp kl. 10:30-11:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Handla online. Vill du lära dig hur du kan handla mat digitalt? Då är du välkommen till oss denna eftermiddag då vi visar och berättar hur du kan handla och beställa din mat via internet med hjälp av din mobil, dator eller surfplatta. Vi går igenom inloggning, hur du handlar, betalar och väljer hemleverans/hämtar i butik.

TORSDAG 28 FEBRUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Musikcafé med Granathz kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

FREDAG 1 MARS

LÖRDAG 2 MARS

SÖNDAG 3 MARS

MÅNDAG 4 MARS

Söne Hembygdsförening

18,30 Pingstkyrkan, Örslösa: Temakväll: Stefan Larsson om Skalunda reparationsverkstad.

MÅNDAG 11 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Temakväll. Föreningar i Sunnersberg med Barbro Oscarsson och Gunnar Gustavsson.

TISDAG 19 MARS

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte. N´Joy underhåller

MÅNDAG 25 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Årsmöte. Flygbilder över bygden med Billy Bertilsson.

TORSDAG 28 MARS

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Linus Alm, Nordicon, berättar om containerlogistik.

TISDAG 12 MARS

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Hazzes

TISDAG 26 MARS

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Hedins

TORSDAG 28 MARS

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Filmkväll

ONSDAG 3 APRIL

PRO-träff

14 Sockerbruket: Kaffe,bingo.

LÖRDAG 6 APRIL

Power vårmarknad

08 Sparbanken Lidköping Arena. Inomhusmarknad för bilar, bildelar och livsstil.

TISDAG 9 APRIL

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Holens

FREDAG 12 APRIL

PRO Lidköping.

18 Fokets Park: Vårfest.

Carl-Einar Häckner

Folkets Hus: Föreställning med måltid. Biljetter och meny – klicka

TISDAG 16 APRIL

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte. PRO-sång och musik sjunger in våren.

TISDAG 23 APRIL

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Kenneth & Classe

TORSDAG 25 APRIL

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Meteorolog Klas Öhman talar väder.

TISDAG 7 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mogna män

TISDAG 21 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

TORSDAG 23 MAJ

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Samling 18,15 vid Läckögrillen för utfärd till Trellevarvet som visar nya torrdockan.

TISDAG 28 MAJ

PRO Lidköping

14 Folkets Park: Månadsmöte. 2xWedebrand underhåller

TISDAG 4 JUNI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Sandins

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

TISDAG 9 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

TISDAG 30 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

www.lidkopingsnytt.nu.