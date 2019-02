Hört på stan: Skrivbordsprodukter

Publicerad fredag, 01 februari 2019, 11:59 av Björn Smitterberg

Vilket är bäst att ha? Ett rörigt skrivbord eller ett tomt?

Som näringsidkare föredrar redaktören det röriga bordet – då pågår i alla fall något.

Nya Stadens torg har blivit ett vintersportcentrum för de yngsta medborgarna. Nu har även en rejäl snöhög skapats intill isbanan, en hög spännande att klättra i för den som vill nå toppen – kanske en av de centrala stadsdelarnas högsta punkt att erövra.

Bland alla papper på skrivbordet hittar redaktören ett nytt sätt att beräkna utsläpp. Sådant har intresserat redaktören sedan nära 50 år.

Först undrar han vad som beskrivs, nämligen att bostäder och boende är den största utsläppskällan av växthusgaser, livsmedelsproduktion släpper lika mycket.

Transporter är bara hälften av livsmedelsproduktionen, och flygresorna ännu lägre. Textilier är den lägsta.

Vadnudå?

Uppgifterna kommer från Naturvårdsverket och redaktören blev så konfunderad hur bostadsproduktion och boende, samt livsmedelsproduktion som var och en skulle vara lika stora som flygresor och biltrafik inom landet (tillsammans) var så överraskande att kontakt tog med den som gör statistiken.

Jo, fick redaktören till svar. När det gäller byggande och boende, samt livsmedelsproduktion, räknas allt in. Även transporter av livsmedel från gård, via förädling ända till hushållet. Exempelvis räknas alla mjölkbilar, brödtransporter och vad det kan vara som livsmedelsproduktion Även transport av konserverade champinjoner från Kina. Alla byggmaterial som körs till byggande räknas in liksom själva byggandet.

Klart att det blir siffror av det. Att byggande får sådana siffror kan bero på cementproduktionen som har en tillverkning som bygger på att man bränner kol till koldioxid. Annars blir det varken cement eller betong.

Trafikens utsläpp beräknas endast på det bränsle som köps till personbilar. Inte lastbilar. Och inget sägs om utsläppen från bilfabriker.

Statistiken känns lite snedvriden men ingår kanske i den allmänna kampanjen att vi inte ska bo i villor utan flerbostadshus, och vi ska inte äta så mycket kött.

Jo, det ligger något i det. Men statistiken verkar som en totalsågning. Varför redovisas inte andra transporter på samma sätt.

Så, nu har redaktören varit grinig igen. Som vanligt alltså. På bilden ovan är det redaktören som går i täten.

Just de här dagarna är biskop Åke Bonnier och visiterar Lidköpings församling. Det är trevligt, och alla som har chansen att få en pratstund bör ta den. Det är en kunnig och trevlig person. På söndag tackar församlingen för besöket med en ovanligt festlig högmässa i S:t Nicolai.

Biskopen är säkert mycket nöjd med Lidköpings församling – även om han nämnde att ungdomsverksamheten bör byggas ut lite mer.

Det dröjer tolv år innan Lidköpings församling visiteras nästa gång. Då är inte Åke Bonnier biskop i Skara stift längre.

Redaktören förvånas över att så få följer Lidköpingsnytt på sociala medier, medan så många läser Lidköpingsnytt på vanliga sättet. Är det värt besväret att använda sig av facebook och twitter?

Vid fikabordet har som vanligt allvarliga ting avhandlats:

När är fettisdagen i år? Någon gång i mars visade det sig.

Hur många får egentligen plats i väntsalarna på vårdcentralerna? Frågan är utan svar.

Omröstningen om snö utföll med 4-1. Bara redaktören ogillar snö och halka.

Varför kan inte Porslinsfestivalen få pengar? Även om vi har cruising och Vinterkalas?

Hur ska centrumhandeln överleva? Det blev många inlägg.

Det blev också en lång akademisk kafferast. Kaffet var ovanligt gott, redaktören hade själv fixat det. Tyvärr ingår bara en kvinna. Här finns plats för fler. Vår våning har nu flera tomma rum efter att företag flyttat. Den som arbetar här och är beroende av att komma åt sin bil snabbt trivs inte. Snart får vi nog parkera på Vänerns is.

Redaktören har en tuff vecka – väldigt mycket att göra. Och så är det vänliga veckan – vilken underlig person som nu hittat på att man ska vara vänlig… Redaktören har problem med den genen.

God Helg. Halka inte.