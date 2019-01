Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: städ, muggar, skoteroverall

Publicerad torsdag, 31 januari 2019, 09:19 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Skicka din annons till Lidköpingsnytt (klicka)

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild. Max en bild per annons (ej flera bilder i en). Se till att bilden är minst 800 pixlar bred för att kunna förstoras. Uppdatering med nya annonser normalt endast på vardagar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Publicerat 30 januari

Säljes

Muggar

3 st. Mon Amie muggar m. öra, 34 cl. 100 kr/st.

1 st. Mon Amie assiett, 18 cm. 50 kr.

Allt i prima skick. Finns i Lidköping. Kontant bet.

Tel. 070-21 28 101



Önskas köpa

Gammalt städ

Gammalt billigt städ för järnsmide. Eller en bit räls. Titta ute i ladan eller verkstan. Du har kanske en gammal smedja. Verktyg som tänger och hammare också av intresse. (Lidköping)

Klicka för e-postkontakt

28 januari

Säljes

Vinteroverall /Skoteroverall

Slitstark overall med blixtlås och kardborreknäppning. Snölås i ärmar och ben. Dragkedja i benslut för lättare av- och påtagning. Löstagbar huva. Obetydligt använd. Storlek XXL men känns mer som L. Finns i Lidköping (nypris cirka 699 kr). Pris 320 kr eller bud.

Tel 0730-98 64 76

Säljes

Lastgaller

MimSafe till Passat Alltrack, årm -13 till -16. Pris: 500 kr

Tel 0703-25 85 79

27 januari

Säljes

Sänggavel med tillhörande överkast

Pris: 600 kr

Tel: 0705-73 01 42

26 januari

Säljes

Pippi-leksaker

Pippi-hus och Hoppetossa. Lite använt, bra skick. Båda för 600 kr

Tel 0761-63 69 99

Säljes

Dockleksaker

Bra skick. Pris: 400 kr.

Tel 0761-63 69 99

23 januari

Säljes

Lastbågar

Volvo Lastbågar original. Lite använda. Nypris hos Volvohandlare 1.590:- Mitt pris 450:-

E-postsvar – klicka

21 januari

Säljes

Damcykel



Cresent (mörkgrön). Säljes billigt vid visning och överenskommelse till någon händig. Sadel bör bytas, och pedalerna är lösa. Annars är ramen fin. Finns i Lidköping.

Endast sms om intresse finnes 076xx

20 januari

Skänkes

Husvagn

Adria 380, årsmodell -75. I skapligt skick, inget mögel. Bra däck. Avställd.

Tel 070xxx

19 januari

Säljes

Sängbord

2 st Malm sängbord i fint skick 300 kr.

Tel 0734-20 76 08

18 januari

Finnes

Matte

Dag- och nattmatte till hund finnes.

Tel: 0739-04 69 44. Bor vid Framnäs

Säljes

vinterdäck för cykel

2 st vinterdäck till cykel m dubbar, 26 tum, som nya endast använda ett fåtal gånger

Tel 073xxx

16 januari

Säljes

Flaggstångsknopp

Äldre modell i äkta glas i mycket gott skick. Finns i Lidköping. Pris 220 kr eller bud.

Tel. 073xxx

15 januari

Säljes

Bokhylla Sänkt pris

I ek. Brädd= 2 m & 20cm Höjd= 2 m. NYTT Pris: 1000:-

Tel= 070xxx

Säljes

Målning

Oljemålning Rosor. Målad på duk. Pris: 425:- Finns i Lidköping

Tel 0706-70 49 52.

14 januari

Säljes

Husbil

Hymer 644 Fiat 2,8l 128hk, Svensksåld uttagen mars 03, 12.900 mil, Besiktigad -18 utan anm. 6 bäddar reg för 5 pers. Alu-fälgar. Cykelställ för två cyklar. 680 lång. Vinterförvarad inomhus. Vinterpris 239.000:- Mycket fint skick. Pedantskött

Tel: 0761-63 69 99

12 januari

Säljes

Oljemålning

På pannå, undulat. Pris 275:- Finns i Lidköping.

Tel: 0706-70 49 52

10 januari

Säljes

Akvarell

”The big Apple” passpartout – glas o ram. Pris 400:- Finns i Lidköping

Tel: 0706-70 49 52

Säljes

Trådlös telefon

Gigaset A 510 Duo (trådlös telefon) 1 Basstation och 2 handenheter, Telefonbok 150 poster, Högtalarfunktion, Nummerpresentation, Samtalslista, Datum och klocka, Inkl. uppladdningsbara batterier. Bra skick. Finns i Lidköping.Pris 250 kr.

Tel. 0730-98 64 76

Säljes

Halsband

Handgjort, nickelfritt material, bra lås, wiretråd. Pris 70:- Finns i Lidlping.

Tel 0703-91 84 92

8 januari

Säljes

Klocka

Köksklocka/väggklocka. Hantverk i trä. Batteridriven. Pris 70:-. Finns i Lidköping.

Tel 0703-91 84 92

Säljes

Oljemålning

på duk. Kvikkjokk. Med ram. Finns i Lidköping

Tel: 0703-91 84 92 (bilden är inte klickbar)

4 januari

Säljes

Dessert-servis

i pressglas, stor skål och nio mindre på fot. Felfritt. Pris 120:-. Finns i Lidköping.

Tel: 0703-91 84 92.

Säljes

Oljemålning

På duk, höstmotiv, vacker ram. Pris 700:-. Finns i Lidköping

Tel 0703-91 84 92

3 januari

Säljes

Slalompjäxor

Str 39 ej använda. Pris 350:-

Tel: 072xxx Lidköping

Säljes

Kaffegods

10 st kaffekoppar med fat Bavaria, tål maskindisk! Pris: 80:- Finns i Lidköping

Tel: 0706-70 49 52

Säljes

Skridskor

Str 38 använda 2 gånger Pris 150:-

Tel 0722-12 23 90 Lidköping

Säljes

Böcker

Säljes Bokkorg med 20-talet fina böcker. Flesta inbundna. F.f.Nora Roberts.m.fl .

ring för info. Finns i Lidköping. Pris 130:-

tel 0703-91 84 92.

2 januari

Säljes

Tavla

Oljemålning på duk, motiv älg. Pris 550 kronor. Finns i Lidköping.

Tel 0706-70 49 52

Säljes

Tavla

Midnattssolen. Passepartout, glas o ram, Pris: 400 kr Finns i Lidköping

Tel 0706-70 49 52

Säljes

Antikt kakfat

Text: Vårt Dagliga Bröd Gif oss i dag. Pris 130 kr Finns i Lidköping

Tel 070xxx

Säljes

Glöggryta

med 10 st koppar ”Tomtedansen” Pris: 130 kr. Finns i Lidköping

Tel 0706-70 49 52