Stabilt vattenstånd

Publicerad fredag, 25 januari 2019, 09:10 av Björn Smitterberg

Vattenståndet i Vänern uppmättes på torsdagskvällen till 43,9 meter över havets yta. Det betyder att det är strax över sjökortsdjupet, men betydligt under det normala.

I Lidköpings hamn har det varit lite rusch en tid, och den fortsätter.

Under lördagen väntas:

”Haithabu” med last från Lettland,

”Rix Chrystal” med last från Polen, och

”Rix Mistral” med last från Tyskland.

På onsdag väntas:

”Egon W” med last från Finland.

Isen är inte så utbredd i Vänern än utan finns till största delen vid stränderna.

Vid viken utanför Vänersborg och i anslutning till vissa hamnar finns is som på sina ställen är upp till tio centimeter tjock. På flera ställen är dock isen mycket tunn.

Från och med onsdag skärps kraven på isklassning för handelsfartyg till Vänern. Det har varit en lägre grad sedan i måndags men det skärps alltså nästa vecka. Isbrytaren Ale finns i Vänersborgsviken.