Nya filmer i Lidköping

Publicerad fredag, 25 januari 2019, 01:36 av Redaktionen

Här är veckans premiärer på Folkets Hus i Lidköping.

Blir filmen om Britt-Marie samma succé som filmen om Ove?

Britt-Marie var här

När Britt-Marie lämnar sin man efter 40 års äktenskap och ett liv som hemmafru, tvingas hon göra upp med sig själv och möta omvärlden. Hon hamnar i Borg, en liten håla där allt är nedlagt förutom pizzerian och det lokala fotbollslaget. Britt-Marie tar över som tränare för byns ungdomslag, trots att hon avskyr fotboll. Men snart väcks hennes drömmar till liv och med dem en undangömd framtidstro. Kanske finns det en andra chans i livet, kanske är det aldrig för sent att börja leva.

Barntillåten

Språk: Svenska, svensk text

Regissör: Tuva Novotny

Trailer

The Kindergarten Teacher

Den uttråkade förskolläraren Lisa Spinelli upptäcker att ett av barnen på hennes förskola, 5-årige Jimmy, har en dold talang för poesi. Hennes nyfikenhet på pojkens talang intensifieras snabbt och gror till en besatthet, och ovissheten som uppstår får det att krypa under skinnet.

Barntillåten

Språk: Engelska, svensk text

Regissör: Sara Colangelo

Trailer

The Mule

Earl Stone, en fattig och ensam man i 80-årsåldern, blir erbjuden ett jobb som chaufför. Det låter enkelt, men vad Earl inte vet är att han precis har tagit jobbet som knarkkurir åt den mexikanska kartellen. Han gör det bra – så bra att han får större leveranser och blir tilldelad en “handler”. Denne är dock inte den enda som håller koll på Earl, då han också hamnat på den hårdföre DEA-agenten Colin Bates radar. Även om pengar inte längre är ett problem så börjar så småningom Earls tidigare misstag göra sig påminda, och det är osäkert om han hinner ställa allt till rätta innan polisen eller kartellens torpeder hinner ikapp honom.

Från 11 år

Språk: Engelska, spanska, svensk text

Regissör: Clint Eastwood

Trailer

The Favourite

Tidigt 1700-tal. England är i krig med Frankrike, men ändå frodas ankracing och ananasätande. Den bräckliga drottning Anne sitter på tronen medan vännen lady Sarah styr landet samtidigt som hon tampas med Annes sviktande hälsa och kraftiga humörsvängningar. När den nya tjänaren Abigail anländer, tar Sarah henne under sina vingar, men då kriget blir tidskrävande kliver Abigail i stället in i rollen som drottningens högra hand. Deras spirande vänskap ger henne chansen att återvända till sina aristokratiska rötter, och hon kommer inte låta någon kvinna, man, politiker eller kanin stå i vägen.

Från 11 år

Språk: Engelska, svensk text

Regissör: Yorgos Lanthimos

Trailer

Källa Folkets Hus