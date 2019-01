Mötesplatsen – Agenda för föreningsliv och kultur

Här finns saker att göra och delta i

Publicerad fredag, 25 januari 2019, 06:02 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

OBS att inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post§

FREDAG 25 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

16:30 Pubkväll med frågesport och Pizza. Föranmälan tel. 771288. Startar med frågesport och därefter serveras hemlagad pizza med sallad och dryck samt därefter kaffe och kaka.

Göteborgs filmfestival

17:30 på Röda Kvarn: Direktsänd invigning av festivalen med öppningsfilmerna Aurora och Zlatan i Alperna

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Årsmöte med enkel förtäring. 50:- endast kontant. Anm senast 18 jan till 21142 eller 20597.

Musikal i Lidköping

19 Folkets Hus: Djungelboken

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

13.15 The Kindergarten Teacher, Barntillåten

15.30 The Favourite, 11 år

17.30 Röda Kvarn Invigning av Göteborg Film Festival, 40 kr

18.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

20.15 The Mule, 11 år

LÖRDAG 26 JANUARI

Vänercupen i brottning

11 – cirka 17 Idrottens Hus: Över 200 anmälda brottare.

Musikal i Lidköping

15 och 19 Folkets Hus: Djungelboken

Göteborgs Filmfestival

8 på Folkets Hus: Filmfrukost med filmen What Walaa Wants

Frukostservering 8-9, därefter filmstart och efterföljande filmsamtal för den som vill

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

09.00 Göteborg Film Festival: What Walaa Wants,

14.00 Röda Kvarn Bamse och dunderklockan, Barntillåten

14.30 Sune vs Sune, 7 år

15.45 Röda Kvarn Britt-Marie var här, Barntillåten

16.30 The Favourite, 11 år

18.00 Röda Kvarn Britt-Marie var här, Barntillåten

19.00 Bohemian Rhapsody, Barntillåten

20.15 Röda Kvarn Glass, 15 år

SÖNDAG 27 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidköpings bouleklubb

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé med SPF som erbjuder kaffe och hallonkaka

Göteborgs Filmfestival

15 på Folkets Hus: Filmvisning med efterföljande filmkafé – Rafiki

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.00 Bamse och dunderklockan, Barntillåten

15.00 Göteborg Film Festival: Rafiki,

16.45 Britt-Marie var här, Barntillåten

17.00 Röda Kvarn Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

17.15 The Favourite, 11 år

19.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

19.45 Girl, 15 år

MÅNDAG 28 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik, till medryckande musik

Göteborgs Filmfestival

18 i Folkets Hus: Filmvisning – A Family Submerged

Folkets Hus-föreningen

18,30 Folkets Hus: Extrastämma

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Temakväll: Mitt liv som sailor med Iris Axelsson.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

18.00 Göteborg Film Festival: A Family Submerged,

20.15 Glass, 15 år

20.15 Vice, 15 år

TISDAG 29 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10-12: Kamratcirkel ”Örtmedicin och växtmagi” 7 tillfällen, kostnadsfritt. Föranmälan, tel. 771288 senast 28/1.

10:15 Balans/Rörlighet, träningspass, tag med liggunderlag och vattenflaska

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, terminsstart, övning, nya som gamla deltagare är varmt välkomna. Thomas Miles är gruppens ledare.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Ingvar & Co

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

18.00 The Kindergarten Teacher, Barntillåten

20.15 Bumblebee (2D), 11 år

20.15 Vox Lux, 15 år

ONSDAG 30 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14: Annorlunda yrke ”Ett långrandigt hantverk” Karin Hultberg tillverkar polkagrisar samtidigt som hon berättar historiken om dessa godsaker från Gränna.

100 år med Evert Taube

18,30 Biblioteket: Scenprogram med musiker och litteraturvetare.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

11.00 The Favourite, 11 år

13.15 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

13.30 Vice, 15 år

15.45 Beautiful Boy, 15 år

16.15 The Wife, 7 år

18.30 Britt-Marie var här, Barntillåten

18.30 Green Book, 11 år

20.45 Glass, 15 år

21.15 Girl, 15 år

TORSDAG 31 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Musikcafé med Elin Axelsson & Gustaf Winther kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Göteborgs Filmfestival

12 i Folkets Hus: Kortfilm med soppa (serveras från 11.30, filmstart 12.15)



S-Kvinnor

18 Garströms: Klubbmöte. Sara Möller berättar om Garströms Konditori och Vischans Bageri.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

12.00 Göteborg Film Festival: Kortfilm med soppa,

18.00 A Star Is Born, 7 år

18.00 The Mule, 11 år

20.15 Britt-Marie var här, Barntillåten

20.30 The Kindergarten Teacher, Barntillåten

FREDAG 1 FEBRUARI

LÖRDAG 2 FEBRUARI

Göteborgs Filmfestival

8 på Folkets Hus: Filmfrukost med filmen One Last Deal

Frukostservering 8-9, därefter filmstart och efterföljande filmsamtal för den som vill

SÖNDAG 3 FEBRUARI

Göteborgs Filmfestival

3 februari kl. 18 på Folkets Hus: Filmvisning – Roads in February

MÅNDAG 4 FEBRUARI

Söne Hembygdsförening

18,30 Pingstkyrkan, Örslösa: Temakväll: Händelser från en gammal anteckningsbok. Lars Nordquist.

TISDAG 5 FEBRUARI

Prostatacancerföreningen Skaraborg

18 – 20 Restaurang Galejan: Medlemsmöte. Nya medlemmar välkomna.

Trässbergs BK

18 Trässbergsvallen: Årsmöte

ONSDAG 6 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

PRO-träff

14 Sockerbruket: Kaffe,bingo.

TORSDAG 7 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

FREDAG 8 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

LÖRDAG 9 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

Spellördag

10-14 Folkets Hus: barnens bästa spellördag – spel och pyssel

SÖNDAG 10 FEBRUARI

MÅNDAG 11 FEBRUARI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård; Underhållning av Joakim och Niklas Wedebrand.

TISDAG 12 FEBRUARI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

ONSDAG 13 FEBRUARI

Sticka och skapa mönster

18,30 Biblioteket: Mård Castman föreläser – ta gärna med egen stickning.

Söne Hembygdsförening

18,30 Pingstkyrkan, Örslösa: Temakväll: Anna Nykvist Thorsson om arkeologiska utgrävningar i Häggesled.

MÅNDAG 18 FEBRUARI

Väder och oväder

18,30 Biblioteket: Med astronom Gunnar Sporrong.

TISDAG 19 FEBRUARI

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte/årsmöte. Sven-Olof Hasselplan underhåller

ONSDAG 20 FEBRUARI

Fackföreningen Vision

11,30 Sockertoppen: Årsmöte.

Bokcirklar

18,30 Biblioteket: Inspirationskväll för bokcirkla

SÖNDAG 24 FEBRUARI

Örslösa-Söne BK

17 Örslösa IP: årsmöte

MÅNDAG 25 FEBRUARI

Sunnersbergs hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Temakväll. Skrönor från Kålland med Maria Sanderi.

TISDAG 26 FEBRUARI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

Resan till Krakow

Biblioteket: Elever vid De la Gardie berättar om auschwitz-Birkenau. Därefter FN-föreningens årsmöte.

ONSDAG 27 FEBRUARI

Bilder från Island

18,30 Biblioteket: Fotograf Anette Seldén.

MÅNDAG 4 MARS

Söne Hembygdsförening

18,30 Pingstkyrkan, Örslösa: Temakväll: Stefan Larsson om Skalunda reparationsverkstad.

MÅNDAG 11 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Temakväll. Föreningar i Sunnersberg med Barbro Oscarsson och Gunnar Gustavsson.

TISDAG 19 MARS

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte. N´Joy underhåller

MÅNDAG 25 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Årsmöte. Flygbilder över bygden med Billy Bertilsson.

TORSDAG 28 MARS

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Linus Alm, Nordicon, berättar om containerlogistik.

TISDAG 12 MARS

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Hazzes

TISDAG 26 MARS

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Hedins

TORSDAG 28 MARS

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Filmkväll

ONSDAG 3 APRIL

PRO-träff

14 Sockerbruket: Kaffe,bingo.

LÖRDAG 6 APRIL

Power vårmarknad

08 Sparbanken Lidköping Arena. Inomhusmarknad för bilar, bildelar och livsstil.

TISDAG 9 APRIL

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Holens

FREDAG 12 APRIL

PRO Lidköping.

18 Fokets Park: Vårfest.

Carl-Einar Häckner

Folkets Hus: Föreställning med måltid. Biljetter och meny – klicka

TISDAG 16 APRIL

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte. PRO-sång och musik sjunger in våren.

TISDAG 23 APRIL

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Kenneth & Classe

TORSDAG 25 APRIL

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Meteorolog Klas Öhman talar väder.

TISDAG 7 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mogna män

TISDAG 21 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

TORSDAG 23 MAJ

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Samling 18,15 vid Läckögrillen för utfärd till Trellevarvet som visar nya torrdockan.

TISDAG 28 MAJ

PRO Lidköping

14 Folkets Park: Månadsmöte. 2xWedebrand underhåller

TISDAG 4 JUNI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Sandins

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

TISDAG 9 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

TISDAG 30 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

