Mötesplatsen – Agenda för föreningsliv och kultur

Här finns saker att göra och delta i

Publicerad onsdag, 23 januari 2019, 06:02 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

OBS att inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post

ONSDAG 23 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Bussresa till Ullared avresa kl. 7:00, hemresa kl. 17:00 Föranmlan 12-21/12

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14: Benskörhet – Osteoporos, föreläsning med Ylva Brott lönar sig inte, inte heller för bensköra. Fika finns att köpa!

Lidköpings Jaktvårdskrets

18,30 Mellby bygdegård: Årsstämma

Fotbollspelaren Arne Selmosson

18,30 Biblioteket: Rogher Selmosson berättar om sin far.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

11.00 Girl, 15 år

13.30 The Wife, 7 år

13.30 Vice, 15 år

15.45 Sune vs Sune, 7 år

16.15 Green Book, 11 år

17.45 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

19.00 Mary Poppins kommer tillbaka (eng. tal), Barntillåten

20.15 Vox Lux, 15 år

TORSDAG 24 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

11:30 Sopplunch med bio! ”Lyckligare kan ingen vara” Föranmälan from 7/1, tel. 771288

Prostatacancerföreningen Skaraborg

14 – 16 SeniorCenter: Inbjuder gamla och nya medlemmar till Snack Kafé. Träff under lättsamma former utbyter erfarenheter av behandlingar, biverkningar, medicin, kost, motion och allt som hör till vår eländiga sjukdom.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

18.00 The Wife, 7 år

20.30 Glass, 15 år

20.30 Girl, 15 år

FREDAG 25 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

16:30 Pubkväll med frågesport och Pizza. Föranmälan tel. 771288. Startar med frågesport och därefter serveras hemlagad pizza med sallad och dryck samt därefter kaffe och kaka.

Göteborgs filmfestival

17:30 på Röda Kvarn: Direktsänd invigning av festivalen med öppningsfilmerna Aurora och Zlatan i Alperna

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Årsmöte med enkel förtäring. 50:- endast kontant. Anm senast 18 jan till 21142 eller 20597.

Musikal i Lidköping

19 Folkets Hus: Djungelboken

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

13.15 The Kindergarten Teacher, Barntillåten

15.30 The Favourite, 11 år

17.30 Röda Kvarn Invigning av Göteborg Film Festival, 40 kr

18.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

20.15 The Mule, 11 år

LÖRDAG 26 JANUARI

Musikal i Lidköping

15 och 19 Folkets Hus: Djungelboken

Göteborgs Filmfestival

8 på Folkets Hus: Filmfrukost med filmen What Walaa Wants

Frukostservering 8-9, därefter filmstart och efterföljande filmsamtal för den som vill

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

09.00 Göteborg Film Festival: What Walaa Wants,

14.00 Röda Kvarn Bamse och dunderklockan, Barntillåten

14.30 Sune vs Sune, 7 år

15.45 Röda Kvarn Britt-Marie var här, Barntillåten

16.30 The Favourite, 11 år

18.00 Röda Kvarn Britt-Marie var här, Barntillåten

19.00 Bohemian Rhapsody, Barntillåten

20.15 Röda Kvarn Glass, 15 år

SÖNDAG 27 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidköpings bouleklubb

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé med SPF som erbjuder kaffe och hallonkaka

Göteborgs Filmfestival

15 på Folkets Hus: Filmvisning med efterföljande filmkafé – Rafiki

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

15.00 Bamse och dunderklockan, Barntillåten

15.00 Göteborg Film Festival: Rafiki,

16.45 Britt-Marie var här, Barntillåten

17.00 Röda Kvarn Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

17.15 The Favourite, 11 år

19.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

19.45 Girl, 15 år

MÅNDAG 28 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik, till medryckande musik

Göteborgs Filmfestival

18 i Folkets Hus: Filmvisning – A Family Submerged

Folkets Hus-föreningen

18,30 Folkets Hus: Extrastämma

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Temakväll: Mitt liv som sailor med Iris Axelsson.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

18.00 Göteborg Film Festival: A Family Submerged,

20.15 Glass, 15 år

20.15 Vice, 15 år

TISDAG 29 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10-12: Kamratcirkel ”Örtmedicin och växtmagi” 7 tillfällen, kostnadsfritt. Föranmälan, tel. 771288 senast 28/1.

10:15 Balans/Rörlighet, träningspass, tag med liggunderlag och vattenflaska

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, terminsstart, övning, nya som gamla deltagare är varmt välkomna. Thomas Miles är gruppens ledare.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Ingvar & Co

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

18.00 The Kindergarten Teacher, Barntillåten

20.15 Bumblebee (2D), 11 år

20.15 Vox Lux, 15 år

ONSDAG 30 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14: Annorlunda yrke ”Ett långrandigt hantverk” Karin Hultberg tillverkar polkagrisar samtidigt som hon berättar historiken om dessa godsaker från Gränna.

100 år med Evert Taube

18,30 Biblioteket: Scenprogram med musiker och litteraturvetare.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Britt-Marie var här, Barntillåten

11.00 The Favourite, 11 år

13.15 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

13.30 Vice, 15 år

15.45 Beautiful Boy, 15 år

16.15 The Wife, 7 år

18.30 Britt-Marie var här, Barntillåten

18.30 Green Book, 11 år

20.45 Glass, 15 år

21.15 Girl, 15 år

TORSDAG 31 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Musikcafé med Elin Axelsson & Gustaf Winther kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Göteborgs Filmfestival

31 januari kl. 12 i Folkets Hus: Kortfilm med soppa (serveras från 11.30, filmstart 12.15)



Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

12.00 Göteborg Film Festival: Kortfilm med soppa,

18.00 A Star Is Born, 7 år

18.00 The Mule, 11 år

20.15 Britt-Marie var här, Barntillåten

20.30 The Kindergarten Teacher, Barntillåten

FREDAG 1 FEBRUARI

LÖRDAG 2 FEBRUARI

Göteborgs Filmfestival

8 på Folkets Hus: Filmfrukost med filmen One Last Deal

Frukostservering 8-9, därefter filmstart och efterföljande filmsamtal för den som vill

SÖNDAG 3 FEBRUARI

Göteborgs Filmfestival

3 februari kl. 18 på Folkets Hus: Filmvisning – Roads in February

MÅNDAG 4 FEBRUARI

Söne Hembygdsförening

18,30 Pingstkyrkan, Örslösa: Temakväll: Händelser från en gammal anteckningsbok. Lars Nordquist.

TISDAG 5 FEBRUARI

Prostatacancerföreningen Skaraborg

18 – 20 Restaurang Galejan: Medlemsmöte. Nya medlemmar välkomna.

Trässbergs BK

18 Trässbergsvallen: Årsmöte

ONSDAG 6 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

PRO-träff

14 Sockerbruket: Kaffe,bingo.

TORSDAG 7 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

FREDAG 8 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

LÖRDAG 9 FEBRUARI

Vinterkalaset

Kulturfest i Lidköpingsvintern. Flera platser i Lidköping – se hela programmet klicka

SÖNDAG 10 FEBRUARI

MÅNDAG 11 FEBRUARI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård; Underhållning av Joakim och Niklas Wedebrand.

TISDAG 12 FEBRUARI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

ONSDAG 13 FEBRUARI

Sticka och skapa mönster

18,30 Biblioteket: Mård Castman föreläser – ta gärna med egen stickning.

Söne Hembygdsförening

18,30 Pingstkyrkan, Örslösa: Temakväll: Anna Nykvist Thorsson om arkeologiska utgrävningar i Häggesled.

MÅNDAG 18 FEBRUARI

Väder och oväder

18,30 Biblioteket: Med astronom Gunnar Sporrong.

TISDAG 19 FEBRUARI

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte/årsmöte. Sven-Olof Hasselplan underhåller

ONSDAG 20 FEBRUARI

Fackföreningen Vision

11,30 Sockertoppen: Årsmöte.

Bokcirklar

18,30 Biblioteket: Inspirationskväll för bokcirkla

SÖNDAG 24 FEBRUARI

Örslösa-Söne BK

17 Örslösa IP: årsmöte

MÅNDAG 25 FEBRUARI

Sunnersbergs hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Temakväll. Skrönor från Kålland med Maria Sanderi.

TISDAG 26 FEBRUARI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

Resan till Krakow

Biblioteket: Elever vid De la Gardie berättar om auschwitz-Birkenau. Därefter FN-föreningens årsmöte.

ONSDAG 27 FEBRUARI

Bilder från Island

18,30 Biblioteket: Fotograf Anette Seldén.

MÅNDAG 4 MARS

Söne Hembygdsförening

18,30 Pingstkyrkan, Örslösa: Temakväll: Stefan Larsson om Skalunda reparationsverkstad.

MÅNDAG 11 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Temakväll. Föreningar i Sunnersberg med Barbro Oscarsson och Gunnar Gustavsson.

TISDAG 19 MARS

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte. N´Joy underhåller

MÅNDAG 25 MARS

Sunnersbergs Hembygdsförening

18,30 Tolsjö bygdegård: Årsmöte. Flygbilder över bygden med Billy Bertilsson.

TORSDAG 28 MARS

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Linus Alm, Nordicon, berättar om containerlogistik.

TISDAG 12 MARS

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Hazzes

TISDAG 26 MARS

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Hedins

TORSDAG 28 MARS

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Filmkväll

ONSDAG 3 APRIL

PRO-träff

14 Sockerbruket: Kaffe,bingo.

LÖRDAG 6 APRIL

Power vårmarknad

08 Sparbanken Lidköping Arena. Inomhusmarknad för bilar, bildelar och livsstil.

TISDAG 9 APRIL

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Holens

FREDAG 12 APRIL

PRO Lidköping.

18 Fokets Park: Vårfest.

Carl-Einar Häckner

Folkets Hus: Föreställning med måltid. Biljetter och meny – klicka

TISDAG 16 APRIL

PRO Lidköping.

14 Folkets Park: Månadsmöte. PRO-sång och musik sjunger in våren.

TISDAG 23 APRIL

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Kenneth & Classe

TORSDAG 25 APRIL

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Meteorolog Klas Öhman talar väder.

TISDAG 7 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mogna män

TISDAG 21 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

TORSDAG 23 MAJ

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Samling 18,15 vid Läckögrillen för utfärd till Trellevarvet som visar nya torrdockan.

TISDAG 28 MAJ

PRO Lidköping

14 Folkets Park: Månadsmöte. 2xWedebrand underhåller

TISDAG 4 JUNI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Sandins

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

TISDAG 9 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

TISDAG 30 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

www.lidkopingsnytt.nu.