Bandy: VM-truppen klar

Publicerad onsdag, 16 januari 2019, 17:09 av Redaktionen

Förbundskaptenen Svenne Olsson presenterade Sveriges 18-mannatrupp vid en presskonferens på Idrottens Hus i Stockholm under onsdagen.

Den svenska truppen innehåller bland annat två VM-debutanter. Ryssproffset Patrik Sjöström, Jenisej och Villa Lidköpings ytterhalv Felix Pherson.

Dessutom gör Villas stjärnmittfältare Johan Esplund comeback i landslaget.

– Johan är en av elitseriens absolut bästa spelare. Har varit riktigt, riktigt bra i Villa hela säsongen. Vi vill ge honom en tydlig roll så att han kan vara med och driva vårt spel under de avgörande minuterna. Nu när han vill vara med igen ska det finnas plats i landslaget för en spelare som Johan Esplund, säger Svenne Olsson.

Senast Johan spelade med herrlandslaget var VM-finalen i Chabarovsk 2015.

En annan spelare som finns med i truppen är David Pizzoni Elfving. Hammarbyspelaren fick delar av hälsenan avskuren i matchen mot Villa Lidköping den 4 december. En skada som tar omkring sex till åtta veckor att läka. Sex veckor har gått och läkningsprocessen går enligt plan.

– Vi chansar och tar med honom, säger Svenne Olsson.

Målvakter

– Anders Svensson, 43 år, Edsbyns IF, Moderklubb: IFK Rättvik, 124 A-landskamper, 11 VM, 4 VM-guld

– Patrik Hedberg, 30 år, Hammarby IF, Moderklubb: Falu BS, 23 A, 2 VM, 1 VM-guld

Försvarare

– Linus Pettersson, 31 år, Sandvikens AIK, Moderklubb: IFK Motala, 76 A, 7 VM, 3 VM-guld

– Martin Johansson, 31 år, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Otterbäckens BK, 38 A, 4 VM, 1 VM-guld

– Patrik Sjöström, 31 år, Jenisej, Moderklubb: Örebro SK, 6 A, – VM

– David Pizzoni Elfving, 33 år, Hammarby IF, Moderklubb: Gustavsbergs IF, 30 A, 4 VM, 1 VM-guld

Ytterhalvor

– Felix Pherson, 25 år, Villa Lidköping BK, Moderklubb: IFK Rättvik, 5 A, – VM

– Per Hellmyrs, 35 år, Bollnäs GIF, Moderklubb: Edsbyns IF, 127 A, 13 VM, 5 VM-guld

– Erik Säfström, 30 år, Sandvikens AIK, Moderklubb: Örebro SK, 73 A, 7 VM, 2 VM-guld

Mittfältare

– Daniel Berlin, 31 år, Sandvikens AIK, Moderklubb: IK Sirius, 109 A, 11 VM, 4 VM-guld

– Johan Löfstedt, 32 år, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Vetlanda BK, 53 A, 6 VM, 2 VM-guld

– Adam Gilljam, 28 år, Hammarby IF, Moderklubb: Broberg/Söderhamn IF, 50 A, 5 VM, 1 VM-guld

– Johan Esplund, 36 år, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Elless IF, 89 A, 10 VM, 4 VM-guld

– Simon Jansson, 28 år, Västerås SK, Moderklubb: Köpings IS, 22 A, 2 VM, – VM-guld

Anfallare

– Erik Pettersson, 23 år, SKA Neftyanik, Moderklubb: Söderfors GoIF, 34 A, 4 VM, 1 VM-guld

– Christoffer Fagerström, 26 år Hammarby IF, Moderklubb: Vargöns BK, 20 A, 1 VM, – VM-guld

– Joakim Andersson, 25 år, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Vetlanda BK, 23 A, 2 VM, – VM-guld

– Christoffer Edlund, 31 år, Sandvikens AIK, Moderklubb: Vetlanda BK, 77 A, 8 VM, 3 VM-guld

Reserver på hemmaplan

– Jesper Thimfors, 30 år, Målvakt, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Otterbäckens BK, 2 A, – VM

– Joel Othén, 33 år, Målvakt, Sandvikens AIK, Moderklubb: Skutskärs IF, 37 A, 2 VM, – VM-guld

– Ludvig Johansson, 22 år, Försvarsspelare, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Villa Lidköping BK, 2 A, – VM

– Stefan Edberg, 29 år, Försvarsspelare, Västerås SK, Moderklubb: Västerås SK, 9 A, – VM

– Jesper Eriksson, 35 år, Mittfältare, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Örebro SK, 22 A, 2 VM, 1 VM-guld

– Robin Öhrlund, 21 år, Mittfältare, IFK Vänersborg, Moderklubb: Örebro SK, 4 A, – VM

– Jesper Jonsson, 27 år, Anfallare, Hammarby IF, Moderklubb: Åby/Tjureda IF, 7 A, – VM

– Patrik Nilsson, 36 år, Anfallare, Bollnäs GIF, Moderklubb: Söderfors GoIF, 96 A, 10 VM, 4 VM-guld

Spelprogram:

Pool A: Sverige, Ryssland, Finland, Kazakstan.

Pool B: Norge, USA, Tyskland, Nederländerna.

Lördag 26 januari

16.15 Sverige-Ryssland

18.00 Finland-Kazakstan (Borås)

Måndag 28 januari

16.30 Ryssland-Kazakstan

19.00 Sverige-Finland (Ale Arena)

Onsdag 30 januari

16.00 Finland-Ryssland

19.30 Sverige-Kazakstan

Torsdag 31 januari – kvartsfinaler

15.30 Lag 4 i pool A-Lag 1 pool B

19.00 Lag 3 i pool A-Lag 2 i pool B

Fredag 1 februari

16.00 Semifinal 1

20.00 Semifinal 2

Lördag 2 februari

10.00 Bronsmatch

16.00 VM-final