Kraftig sänkning av villapriser

Publicerad måndag, 14 januari 2019, 12:40 av Björn Smitterberg

Priserna på villor i Lidköping har sjunkit rejält under senaste tiden. Under sista kvartalet 2018 sjönk priserna med 4,4 procent. Samma kvartal 2017 hade 14,9 procent högre priser.

Medelpriset för villor var de senaste tre månaderna – 53 ägarskiften – var 19.701 kronor per kvadratmeter. I snitt kostade villorna 2,35 miljoner kronor.

Även priserna på bostadsrätter har fallit kraftigt under 2018. 9,1 procent är sänkningen över ett år. Under de senast tre månaderna betalades 10.570 kronor per kvadratmeter vilket är något lägre än tidigare under 2018.