Knutsdans med Lucia på torget

Publicerad fredag, 11 januari 2019, 05:00 av - Inskickat material

På söndag är det knutsdans på torget.

Det kommer att bli sång av musikskolans luciakör.

Folkdanslaget gör en kortare dansuppvisning som inleder med en Pariserpolka till rockgruppen Queens låt I want to break free och fortsätter med schottisvarianter till Rockin around the Christmas tree samt avslutar med Vals i lekstugan till Happy Xmas av John Lennon.

Danslekar ordnas för alla under ledning av Stig-Olov Olsson till musik av Lennart Friman och Arne Hallin. Godispåsar till barnen efter långdans på torget.

Lidköpings Folkdansgille arrangerar. Start 16.