Mötesplatsen – Agenda för föreningsliv och kultur

Publicerad söndag, 06 januari 2019, 00:02 av Redaktionen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Anmäl evenemang – Klicka (föreningsmöten m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

OBS att inget kommer med automatiskt – allt måste anmälas via e-post

SÖNDAG 6 JANUARI

Julgransplundring

Vänermuseet. Lidköpings Folkdansgille medverkar. Skaparverkstan öppen och fiskarna matas.

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 SKPF

Lidköpings jullovsprogram – klicka

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

14.00 The Wife, 7 år

14.00 Röda Kvarn Bamse och dunderklockan, Barntillåten

15.45 Röda Kvarn Sune vs Sune, 7 år

16.15 Grinchen (sv. tal), Barntillåten

17.45 Röda Kvarn Green Book, 11 år

18.30 Holmes & Watson, 11 år

19.00 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

MÅNDAG 7 JANUARI

Lidköpings jullovsprogram – klicka

Reumatikerföreningen Lidköping

Terminsstart för vattengymnastik (även torsdag)

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

14.30 Bamse och dunderklockan, Barntillåten

15.00 Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott (2D), 11 år

16.15 Sune vs Sune, 7 år

18.00 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

18.15 Green Book, 11 år

20.30 Aquaman (2D), 11 år

21.00 Bumblebee (2D), 11 år

TISDAG 8 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Gittan Larsson taktil massage kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:45 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25kr

Reumatikerföreningen Lidköping

10 Friskis o Svettis: Terminsstart för träning.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Sune vs Sune, 7 år

11.00 Shoplifters, 11 år

13.00 Bamse och dunderklockan, Barntillåten

13.45 A Star Is Born, 7 år

14.45 Aquaman (2D), 11 år

16.45 Sune vs Sune, 7 år

18.15 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

18.45 Second Act, Barntillåten

20.45 Bumblebee (2D), 11 år

21.00 Shoplifters, 11 år

ONSDAG 9 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30 Våruppstart

Lunchbuffé kl. 12:00-13:30

Sångfåglarna från Svenska kyrkan kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14 Trivselbingo! 5 spel med paus för fika. Kostnad 20kr/bricka. Vinst till alla!

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

11.00 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

11.00 Sune vs Sune, 7 år

13.00 Spider-Man: Into the Spider-Verse (2D, sv. tal), 7 år

13.30 Bumblebee (2D), 11 år

15.30 The Wife, 7 år

16.00 Sune vs Sune, 7 år

18.00 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

18.00 Shoplifters, 11 år

20.30 Bumblebee (2D), 11 år

20.45 Holmes & Watson, 11 år

TORSDAG 10 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30 Våruppstart

Filmeftermiddag ” En oväntad vänskap” kl. 13:30

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10-12 Drop in hos syn- & hörselinstruktör, kostnadsfri rådgivning.

Film på bio

som visas på Folkets Hus – boka (föreställningar på Röda Kvarn anges särskilt):

18.00 Lyckligare kan ingen vara, Barntillåten

18.00 Shoplifters, 11 år

20.45 Aquaman (2D), 11 år

20.45 Green Book, 11 år

FREDAG 11 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30 Våruppstart

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00 Våruppstart

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

15 Julgransröste med Lisbeth Karlström med dragspel och sång. Dans kring granen. Barn är varmt välkomna! Fika finns att köpa. Godispåse till barnen.

LÖRDAG 12 JANUARI

SÖNDAG 13 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Dambridgeklubben

MÅNDAG 14 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30 Våruppstart

Våffelcafé kl. 14:30-16:00 Våruppstart

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik, till medryckande musik

TISDAG 15 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30 Våruppstart

Boule kl. 10:00-11:30 Våruppstart

Vivan & Göran Axelsson visar bilder kl. 14.30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Balans/Rörlighet, träningspass, tag med liggunderlag och vattenflaska

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

ONSDAG 16 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00 Våruppstart

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14: Osteopat Johan Nylund – Rörelse hela livet. Föreläsning om att ta hand om kroppen hela livet. Teori varvat med praktiska exempel på enkla rörelser att använda i vardagen.

TORSDAG 17 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00 Våruppstart

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

FREDAG 18 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

LÖRDAG 19 JANUARI

SÖNDAG 20 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidköpings bridgeklubb

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14,30-16,30: Söndagscafé med Hem & Samhälle som erbjuder kaffe och daimtårta.

Infoträff om sommarjobb

15 Kronocampingen: Träff om sommarjobb på Kronocampingen

MÅNDAG 21 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittyoga kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik, till medryckande musik

TISDAG 22 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Inomhusboule kl. 10:00-11:30

Tisdagsgruppen kl. 14:00-15:30 Våruppstart

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Balans/Rörlighet, träningspass, tag med liggunderlag och vattenflaska

14:30-16:45 Våffelcafé! Kaffe & våffla, 25 kr

ONSDAG 23 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Bussresa till Ullared avresa kl. 7:00, hemresa kl. 17:00 Föranmlan 12-21/12

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14: Benskörhet – Osteoporos, föreläsning med Ylva Brott lönar sig inte, inte heller för bensköra. Fika finns att köpa!

TORSDAG 24 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

11:30 Sopplunch med bio! ”Lyckligare kan ingen vara” Föranmälan from 7/1, tel. 771288

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Prsmöte med enkel förtäring. 50:- endast kontant. Anm senast 18 jan till 21142 eller 20597.

FREDAG 25 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Cirkelgym 10:30-11:30

Utlottning av fredagsbuketten kl. 12:45

Bingo kl. 14:00-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Inomhus boule

16:30 Pubkväll med frågesport och Pizza. Föranmälan tel. 771288. Startar med frågesport och därefter serveras hemlagad pizza med sallad och dryck samt därefter kaffe och kaka.

LÖRDAG 26 JANUARI

SÖNDAG 27 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Söndagscafé kl. 14:30-16:30 Lidköpings bouleklubb

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

14:30-16:30 Söndagscafé med SPF som erbjuder kaffe och hallonkaka

MÅNDAG 28 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Sittgympa kl. 10:30-11:30

Våffelcafé kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10:15 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15 Sittande gymnastik, till medryckande musik

Folkets Hus-föreningen

18,30 Folkets Hus: Extrastämma

TISDAG 29 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Senior Swing kl. 10:00-11:30

Boule kl. 10:00-11:30

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

10-12: Kamratcirkel ”Örtmedicin och växtmagi” 7 tillfällen, kostnadsfritt. Föranmälan, tel. 771288 senast 28/1.

10:15 Balans/Rörlighet, träningspass, tag med liggunderlag och vattenflaska

14:30 Seniorsingers, sång- & musikgrupp, terminsstart, övning, nya som gamla deltagare är varmt välkomna. Thomas Miles är gruppens ledare.

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Ingvar & Co

ONSDAG 30 JANUARI

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Mage/rygg träning kl. 10:00-10:30

Hjärngympa kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14: Annorlunda yrke ”Ett långrandigt hantverk” Karin Hultberg tillverkar polkagrisar samtidigt som hon berättar historiken om dessa godsaker från Gränna.

TORSDAG 31 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte

Aktiviteter på Mötesplats Solhaga, Solhagsvägen 55 tel 770942:

Folkdans för seniorer kl. 10:00-11:30

Lättgympa kl. 13:30-14:00

Musikcafé med Elin Axelsson & Gustaf Winther kl. 14:30-16:00

Aktiviteter på SeniorCenter, Målaregatan 22, tel. 771288

09: Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgås och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

TISDAG 12 FEBRUARI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

TISDAG 26 FEBRUARI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

TORSDAG 28 MARS

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Linus Alm, Nordicon, berättar om containerlogistik.

TISDAG 12 MARS

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Hazzes

TISDAG 26 MARS

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Hedins

TORSDAG 28 MARS

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Filmkväll

TISDAG 9 APRIL

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Holens

FREDAG 12 APRIL

Carl-Einar Häckner

Folkets Hus: Föreställning med måltid. Biljetter och meny – klicka

TISDAG 23 APRIL

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Kenneth & Classe

TORSDAG 25 APRIL

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Meteorolog Klas Öhman talar väder.

TISDAG 7 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mogna män

TISDAG 21 MAJ

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Roger Lindbloms

TORSDAG 23 MAJ

Klubb Maritim

19 klubblokal Målaregatan 8 på gården: Samling 18,15 vid Läckögrillen för utfärd till Trellevarvet som visar nya torrdockan.

TISDAG 4 JUNI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Sandins

TORSDAG 4 JULI

Power Big Meet

Hovby

FREDAG 5 JULI

Power Big Meet

Hovby

LÖRDAG 6 JULI

Power Big Meet

Hovby

TISDAG 9 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Junix

TISDAG 30 JULI

Tisdagsdans

18-21,30 Folkets Park: Dans till Mats Rogers

www.lidkopingsnytt.nu.