Hört på stan: Solidaritet var ordet – då

Publicerad fredag, 04 januari 2019, 12:27 av Björn Smitterberg

Nu skall det sväras i kyrkan igen; Låt inte besparingskrav gå före solidaritet.

Vissa personer som av en mängd olika orsaker ligger långt från arbetsmarknaden kan få minskat stöd.

– Ut i kylan med er!

Det är en konstig tid vi lever i. Munkavle och osolidaritet.

Partier som tidigare stod för solidaritet vägrar i dag att se till att det finns tillräckligt med pengar för social verksamhet. I stället ska det prövas nya vägar – obebyggda vägar (eller parksoffor?).

Komjobb, komhall är sådant vi i folkmun kallat verkstaden för – den verkstad som tar sig an personer som på grund av sjukdom, långvarigt men botat missbruk och mycket annat hamnat utanför. Här finns en arbetsplats och social samvaro som tar de människor som inte har någon annan dörr in i värmen.

Lidköpings kommuns dörr är ännu öppen.

Men den kostar förstås. Det är ingen svängdörr, men den är en portgång som behövs för de utsatta.

Redaktören förstår att det hela tiden behöver pressas kostnader på olika sätt.

Men nu verkar tankeförmågan tagit slut. I över ett år har åtminstone ett parti i kommunstyrelsen tjatat på att öka budgeten för sociala verksamheter i stället för att dra in på viktiga verksamheter.

Det har varit nödrop från en öde ö.

För medlemmar i de partier som nu efter årsskiftet tagit över lär det inte bli enklare. Det finns en oskriven lag om att inte debattera emot det som partitopparna kommit överens om. Inte skriva motioner, inte ställa frågor offentligt och inte tro att man är något bara för man är folkvald till fullmäktige.

… kanske det är dags att ta bort stängslet som skulle hålla nötkreaturen på plats. Kreaturen är borta sedan flera år, omotiverat är staketet kvar. Det är också nedskräpning.

