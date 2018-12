Privatannonserna – annonsera gratis

I dag bl a: kakfat, glöggservis, tavlor

Publicerad söndag, 30 december 2018, 11:09 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

Publicerat 29 december

Säljes

Antikt kakfat

Text: Vårt Dagliga Bröd Gif oss i dag. Pris 130 kr Finns i Lidköping

Tel 0706-70 49 52

Säljes

Glöggryta

med 10 st koppar ”Tomtedansen” Pris: 130 kr. Finns i Lidköping

Tel 0706-70 49 52

28 december

Säljes

Akvareller

– Gul ros av Inger Gustavzon, passepartout glas och ram. pris 400 kr

– Rosa pioner. passepartout glas och ram. av Inger Gustavzon Pris 400:-

Tel: 0706-70 49 52. Finns i Lidköping

23 december

Säljes

Blu-ray spelare

Panasonic DMP-UB 700 pris 2.500:-

Tel 0737-63 62 85

17 december

Säljes

Pippi-Leksaker

Pippihus, Hoppetossa och gosedjur pippihäst. Allt är i nytt skick och lite använt. Pris 999 kr

Tel: 0735-45 86 66

15 december

Säljes

Elmangel

300 kr

Tel: 0705-69 66 18

14 december

Säljes

Badrumsmöbler

fabrikat Vedum.

Komod bredd 1000mm med tvättställ och Mora blandare,

överskåp bredd 1000mm,

bänk bredd 820mm,

avställningshurts ca 400mm bred samt

liten hylla 600mm bred.

Allt är svart

Pris 2800kr

Tel: 0709-15 09 37

Säljes

Ryggspruta/trädgårdsspruta.

300 kr

Tel: 0705-69 66 18

Säljes

Verktygstavla

c:a 100×100 cm inkl alla hållare. 200 kr

Tel 07xxx

13 december

Säljes

Sängram

Sängram i vit rustik 200×90 cm med resårbotten lite använd , säljes för 250 kr

Tel: 070xxx

Svets

ESAB MIG-svets, Lite använd 2000 kr.

Tel: 07xxx 18

12 december

Säljes

El-snöskyffel

Stiga Elektrisk Snow 31. Elektrisk snöskyffel , 1100W , bredd 31cm , säljes för 100kr

Tel: 070xxx

Säljes

Oljemålning

av Enrico Saracco 1970, 500 kr.

Tel: 0705-69 66 18

11 december

Säljes

Stereohögtalare

(enl. uppgift Carlsson). 200 kr

Tel: 0705-69 66 18

Säljes

Byggställning

190 cm hög. 300 kr

Tel: 070x-xxx

Säljes

Grästrimmer

Bensindriven 300 kr

Tel: 0705-69 66 18

10 december

Säljes

Bil

VW Caddy skåp, 96. Gör det själv/reservdelsbil. Nytt avgassystem. 4 mycket bra dubbdäck på alufälg. Utslitna lameller. 3.000 kr

Tel: 0705-16 38 66

7 december

Säljes

Julbock

Julbock klädd med plastgran! Mått: Längd 1 meter .Höjd ovan rygg 48 cm. Pris 500 kronor.

Tel: 07x 42.

Säljes

Tvättmaskin

Asko tvättmaskin till salu pga flytt. Nypris 7.995:- Prisidé 3.000:-

E-postsvar

6 december

Säljes

Bordsgran

Tät och fin 90 cm hög Star Trading kvalitetsgran. Som ny. Pris: 150 kr.

4 december

Säljes

Vattenkokare

ny, 100 kronor.

Tel: 0768-02 42 92. (Bilden är inte klickbar till större format)

3 december

Säljes

Tunisisk matta

Tunisisk handknuten matta, storlek 81 x 143 cm + frans. Pris 500 kronor.

Tel: 0768-02 42 92.

Säljes

Matt-trasor

Cirka 85 Kg mattrasor, mycket är nya tyger som är rullade för att skära trasorna av. 18 Kg är vita lakan som är tvättade och ihopvikta fint. Priset är 15 Kr/Kg. Allt för 1.000 Kr. Har även solv, spännare och spolmaskin över. Finns i Ardala

Tel: 0705-13 08 09

Säljes

Däck

Ok dubbdäck på fälg, suttit på polo-91. 250:-

Tel 0703-xxxx

Säljes

Keyboard

Smart wireless keyboard, nytt, pris 200 kronor.

Tel: 0768-02 42 92.

1 december

Säljes

Skidor och skidskor

Nästan nya skidor och skor stl.43. Stavar saknas. 300 kr

Tel: 070xxxx

Däck

Fina dubbdäck på aluminiumfälg till Volvo V70. Nokia Hakkapeliita 205/60 R16. Säljes till högstbj.

tel:0722-23 80 04.